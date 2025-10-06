БиржаDEX+
Hemi ағымдағы бағасы: 0.03755 USD. Нақты уақыттағы HEMI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. HEMI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

HEMI туралы толығырақ

HEMI Баға туралы ақпарат

HEMI деген не

HEMI Whitepaper

HEMI Ресми веб-сайт

HEMI Токеномикасы

HEMI Баға болжамы

HEMI Тарих

HEMI Сатып алу нұсқаулығы

HEMI фиатқа айырбастау

HEMI Спот

HEMI USDT-M фьючерстері

Hemi Логотип

Hemi бағасы(HEMI)

1 HEMI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03758
$0.03758$0.03758
-5.72%1D
USD
Hemi (HEMI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:24:39 (UTC+8)

Hemi (HEMI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.03695
$ 0.03695$ 0.03695
24 сағаттық төмен
$ 0.04079
$ 0.04079$ 0.04079
24 сағаттық жоғары

$ 0.03695
$ 0.03695$ 0.03695

$ 0.04079
$ 0.04079$ 0.04079

$ 0.19259179461442666
$ 0.19259179461442666$ 0.19259179461442666

$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373

-0.75%

-5.72%

-31.41%

-31.41%

Hemi (HEMI) нақты уақыттағы баға $ 0.03755. Соңғы 24 сағат ішінде HEMI мен $ 0.03695 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.04079 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. HEMI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.19259179461442666, ал ең төменгісі — $ 0.015350458365510373.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, HEMI соңғы бір сағатта -0.75% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.72%, ал соңғы 7 күнде -31.41% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Hemi (HEMI) Нарықтық ақпарат

No.594

$ 36.71M
$ 36.71M$ 36.71M

$ 137.45K
$ 137.45K$ 137.45K

$ 375.50M
$ 375.50M$ 375.50M

977.50M
977.50M 977.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.77%

BSC

Hemi нарықтық капитализациясы $ 36.71M, тәуліктік сауда көлемі $ 137.45K. HEMI айналымдағы мөлшері 977.50M, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 375.50M.

Hemi (HEMI) Баға тарихы USD

Hemi Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00228-5.72%
30 күн$ -0.05026-57.24%
60 күн$ +0.00335+9.79%
90 күн$ +0.03255+651.00%
Бүгінгі Hemi бағасының өзгеруі

Бүгін HEMI өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00228 (-5.72%) өзгерісін тіркеді.

Hemi 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.05026 (-57.24%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Hemi 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда HEMI $ +0.00335 (+9.79%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Hemi 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.03255 (+651.00%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Hemi (HEMI) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Hemi Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Hemi (HEMI) деген не

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Hemi инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін HEMI стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Hemi біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Hemi сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Hemi Баға болжамы (USD)

Hemi (HEMI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Hemi (HEMI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Hemi.

Қазір Hemi баға болжамын тексеріңіз!

Hemi (HEMI) токеномикасы

Hemi (HEMI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. HEMI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Hemi (HEMI)

Hemi қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Hemi оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Hemi Ресурс

Hemi тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Hemi веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Hemi туралы басқа сұрақтар

Hemi (HEMI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі HEMI бағасы — 0.03755 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
HEMI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
HEMI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03755. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Hemi үшін нарықтық капитализация қандай?
HEMI үшін нарықтық капитализация: $ 36.71M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
HEMI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
HEMI айналымдағы ұсынысы: 977.50M USD.
HEMI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
HEMI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.19259179461442666 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) HEMI бағасы қандай болды?
HEMI 0.015350458365510373 USD ATL бағасына жетті.
HEMI үшін сауда көлемі қандай?
HEMI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 137.45K USD.
Биыл HEMI өседі ме?
HEMI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін HEMI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:24:39 (UTC+8)

Соңғы жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

HEMI-ден USD-ге калькуляторы

Сома

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.03755 USD

HEMI-мен саудалаңыз

HEMI/USDC
$0.03755
$0.03755$0.03755
-5.79%
HEMI/USDT
$0.03758
$0.03758$0.03758
-5.62%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

