БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Alphabet xStock ағымдағы бағасы: 280.62 USD. Нақты уақыттағы GOOGLX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOOGLX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Alphabet xStock ағымдағы бағасы: 280.62 USD. Нақты уақыттағы GOOGLX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOOGLX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GOOGLX туралы толығырақ

GOOGLX Баға туралы ақпарат

GOOGLX деген не

GOOGLX Ресми веб-сайт

GOOGLX Токеномикасы

GOOGLX Баға болжамы

GOOGLX Тарих

GOOGLX Сатып алу нұсқаулығы

GOOGLX фиатқа айырбастау

GOOGLX Спот

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Alphabet xStock Логотип

Alphabet xStock бағасы(GOOGLX)

1 GOOGLX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$280.62
$280.62$280.62
+0.90%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:22:58 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 277.65
$ 277.65$ 277.65
24 сағаттық төмен
$ 283.62
$ 283.62$ 283.62
24 сағаттық жоғары

$ 277.65
$ 277.65$ 277.65

$ 283.62
$ 283.62$ 283.62

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.51%

+0.90%

+6.09%

+6.09%

Alphabet xStock (GOOGLX) нақты уақыттағы баға $ 280.62. Соңғы 24 сағат ішінде GOOGLX мен $ 277.65 аралығында сауда жасалып, ал $ 283.62 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GOOGLX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 298.97509376416326, ал ең төменгісі — $ 169.44795144400413.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GOOGLX соңғы бір сағатта -0.51% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.90%, ал соңғы 7 күнде +6.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Alphabet xStock (GOOGLX) Нарықтық ақпарат

No.1328

$ 6.34M
$ 6.34M$ 6.34M

$ 55.54K
$ 55.54K$ 55.54K

$ 14.06M
$ 14.06M$ 14.06M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.19666145
50,099.19666145 50,099.19666145

SOL

Alphabet xStock нарықтық капитализациясы $ 6.34M, тәуліктік сауда көлемі $ 55.54K. GOOGLX айналымдағы мөлшері 22.60K, жалпы мөлшері 50099.19666145. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 14.06M.

Alphabet xStock (GOOGLX) Баға тарихы USD

Alphabet xStock Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +2.5031+0.90%
30 күн$ +34.95+14.22%
60 күн$ +53.32+23.45%
90 күн$ +85.62+43.90%
Бүгінгі Alphabet xStock бағасының өзгеруі

Бүгін GOOGLX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +2.5031 (+0.90%) өзгерісін тіркеді.

Alphabet xStock 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +34.95 (+14.22%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Alphabet xStock 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда GOOGLX $ +53.32 (+23.45%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Alphabet xStock 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +85.62 (+43.90%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Alphabet xStock (GOOGLX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Alphabet xStock Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Alphabet xStock (GOOGLX) деген не

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Alphabet xStock инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін GOOGLX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Alphabet xStock біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Alphabet xStock сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Alphabet xStock Баға болжамы (USD)

Alphabet xStock (GOOGLX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Alphabet xStock (GOOGLX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Alphabet xStock.

Қазір Alphabet xStock баға болжамын тексеріңіз!

Alphabet xStock (GOOGLX) токеномикасы

Alphabet xStock (GOOGLX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GOOGLX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Alphabet xStock оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

GOOGLX - жергілікті валюталарға

1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден VND-ге
7,384,515.3
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден AUD-ге
A$429.3486
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден GBP-ге
213.2712
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден EUR-ге
241.3332
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден USD-ге
$280.62
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MYR-ге
RM1,175.7978
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден TRY-ге
11,797.2648
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден JPY-ге
¥43,215.48
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден ARS-ге
ARS$406,104.8454
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден RUB-ге
22,690.9332
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден INR-ге
24,899.4126
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден IDR-ге
Rp4,676,998.1292
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден PHP-ге
16,492.0374
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден EGP-ге
￡E.13,256.4888
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BRL-ге
R$1,498.5108
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден CAD-ге
C$392.868
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BDT-ге
34,246.8648
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден NGN-ге
405,518.3496
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден COP-ге
$1,083,473.82
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден ZAR-ге
R.4,865.9508
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден UAH-ге
11,797.2648
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден TZS-ге
T.Sh.689,483.34
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден VES-ге
Bs62,017.02
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден CLP-ге
$263,782.8
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден PKR-ге
Rs79,336.8864
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден KZT-ге
147,384.4302
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден THB-ге
฿9,106.119
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден TWD-ге
NT$8,668.3518
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден AED-ге
د.إ1,029.8754
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден CHF-ге
Fr224.496
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден HKD-ге
HK$2,180.4174
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден AMD-ге
֏107,351.181
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MAD-ге
.د.م2,612.5722
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MXN-ге
$5,185.8576
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден SAR-ге
ريال1,052.325
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден ETB-ге
Br42,828.2244
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден KES-ге
KSh36,239.2668
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден JOD-ге
د.أ198.95958
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден PLN-ге
1,035.4878
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден RON-ге
лв1,237.5342
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден SEK-ге
kr2,663.0838
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BGN-ге
лв474.2478
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден HUF-ге
Ft94,451.0796
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден CZK-ге
5,926.6944
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден KWD-ге
د.ك86.15034
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден ILS-ге
912.015
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BOB-ге
Bs1,944.6966
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден AZN-ге
477.054
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден TJS-ге
SM2,587.3164
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден GEL-ге
760.4802
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден AOA-ге
Kz255,804.7734
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BHD-ге
.د.ب105.51312
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BMD-ге
$280.62
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден DKK-ге
kr1,818.4176
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден HNL-ге
L7,377.4998
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MUR-ге
12,891.6828
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден NAD-ге
$4,854.726
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден NOK-ге
kr2,845.4868
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден NZD-ге
$491.085
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден PAB-ге
B/.280.62
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден PGK-ге
K1,181.4102
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден QAR-ге
ر.ق1,024.263
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден RSD-ге
дин.28,575.5346
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден UZS-ге
soʻm3,340,713.7512
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден ALL-ге
L23,572.08
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден ANG-ге
ƒ502.3098
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден AWG-ге
ƒ502.3098
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BBD-ге
$561.24
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BAM-ге
KM474.2478
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BIF-ге
Fr827,548.38
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BND-ге
$364.806
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BSD-ге
$280.62
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден JMD-ге
$45,033.8976
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден KHR-ге
1,126,986.7572
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден KMF-ге
Fr119,544.12
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден LAK-ге
6,100,434.6606
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден LKR-ге
රු85,423.5342
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MDL-ге
L4,748.0904
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MGA-ге
Ar1,264,052.79
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MOP-ге
P2,244.96
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MVR-ге
4,293.486
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MWK-ге
MK486,342.522
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден MZN-ге
MT17,931.618
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден NPR-ге
रु39,825.5904
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден PYG-ге
1,990,157.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден RWF-ге
Fr407,740.86
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден SBD-ге
$2,309.5026
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден SCR-ге
3,892.1994
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден SRD-ге
$10,803.87
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден SVC-ге
$2,452.6188
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден SZL-ге
L4,854.726
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден TMT-ге
m982.17
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден TND-ге
د.ت829.2321
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден TTD-ге
$1,899.7974
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден UGX-ге
Sh977,680.08
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден XAF-ге
Fr159,672.78
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден XCD-ге
$757.674
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден XOF-ге
Fr159,672.78
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден XPF-ге
Fr28,903.86
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BWP-ге
P3,765.9204
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден BZD-ге
$564.0462
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден CVE-ге
$26,863.7526
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден DJF-ге
Fr49,950.36
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден DOP-ге
$18,069.1218
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден DZD-ге
د.ج36,685.4526
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден FJD-ге
$637.0074
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден GNF-ге
Fr2,439,990.9
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден GTQ-ге
Q2,149.5492
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден GYD-ге
$58,694.4792
1 Alphabet xStock(GOOGLX)-ден ISK-ге
kr35,358.12

Alphabet xStock Ресурс

Alphabet xStock тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Alphabet xStock веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Alphabet xStock туралы басқа сұрақтар

Alphabet xStock (GOOGLX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GOOGLX бағасы — 280.62 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GOOGLX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GOOGLX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 280.62. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Alphabet xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
GOOGLX үшін нарықтық капитализация: $ 6.34M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GOOGLX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GOOGLX айналымдағы ұсынысы: 22.60K USD.
GOOGLX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GOOGLX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 298.97509376416326 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GOOGLX бағасы қандай болды?
GOOGLX 169.44795144400413 USD ATL бағасына жетті.
GOOGLX үшін сауда көлемі қандай?
GOOGLX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 55.54K USD.
Биыл GOOGLX өседі ме?
GOOGLX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GOOGLX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:22:58 (UTC+8)

Alphabet xStock (GOOGLX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

GOOGLX-ден USD-ге калькуляторы

Сома

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 280.62 USD

GOOGLX-мен саудалаңыз

GOOGLX/USDT
$280.62
$280.62$280.62
+0.90%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,305.55
$107,305.55$107,305.55

-2.54%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,689.16
$3,689.16$3,689.16

-4.25%

Solana Логотип

Solana

SOL

$174.21
$174.21$174.21

-5.20%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9680
$0.9680$0.9680

-23.29%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,305.55
$107,305.55$107,305.55

-2.54%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,689.16
$3,689.16$3,689.16

-4.25%

Solana Логотип

Solana

SOL

$174.21
$174.21$174.21

-5.20%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3985
$2.3985$2.3985

-4.05%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,008.39
$1,008.39$1,008.39

-6.66%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0779
$0.0779$0.0779

+55.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4038
$0.4038$0.4038

+34.60%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05760
$0.05760$0.05760

+476.00%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.128518
$0.128518$0.128518

+98.90%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000757
$0.000000000757$0.000000000757

+74.02%

0G Логотип

0G

0G

$1.309
$1.309$1.309

+35.50%

Zyphora Логотип

Zyphora

ZYPH

$0.000001802
$0.000001802$0.000001802

+32.50%