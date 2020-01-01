Gods Unchained (GODS) токеномикасы

Gods Unchained (GODS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Gods Unchained (GODS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Gods Unchained (GODS) туралы ақпарат

Gods Unchained is a free-to-play trading card game where players compete in epic duels using fantasy cards. The game is built to fundamentally change how games work; using Ethereum technology to bring true digital ownership to players, as well as provide the means to earn items that actually matter. The $GODS token is designed to be the core currency of Gods Unchained, fuelling the ecosystem that empowers players to earn and sell Non-Fungible Tokens (NFTs).

Ресми веб-сайт:
https://godsunchained.com/
Whitepaper:
https://images.godsunchained.com/misc/whitepaper.pdf
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xccc8cb5229b0ac8069c51fd58367fd1e622afd97

Gods Unchained (GODS) токеномикасы мен бағасын талдау

Gods Unchained (GODS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 45.40M
$ 45.40M$ 45.40M
Жалпы қамтуы:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Айналымдағы қамту:
$ 394.03M
$ 394.03M$ 394.03M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 57.61M
$ 57.61M$ 57.61M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 8.906
$ 8.906$ 8.906
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.06425242982107134
$ 0.06425242982107134$ 0.06425242982107134
Қазіргі баға:
$ 0.11521
$ 0.11521$ 0.11521

Gods Unchained (GODS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Gods Unchained (GODS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GODS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GODS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GODS токеномикасын түсінген болсаңыз, GODS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.