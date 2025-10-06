БиржаDEX+
GOAT Network ағымдағы бағасы: 0.09243 USD. Нақты уақыттағы GOATED-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOATED баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GOAT Network Логотип

GOAT Network бағасы(GOATED)

1 GOATED-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.09243
$0.09243
-1.39%1D
USD
GOAT Network (GOATED) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:22:20 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.09031
$ 0.09031
24 сағаттық төмен
$ 0.09495
$ 0.09495
24 сағаттық жоғары

$ 0.09031
$ 0.09031

$ 0.09495
$ 0.09495

$ 0.19772632791076053
$ 0.19772632791076053

$ 0.052417385027545234
$ 0.052417385027545234

+2.32%

-1.39%

-24.83%

-24.83%

GOAT Network (GOATED) нақты уақыттағы баға $ 0.09243. Соңғы 24 сағат ішінде GOATED мен $ 0.09031 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.09495 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GOATED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.19772632791076053, ал ең төменгісі — $ 0.052417385027545234.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GOATED соңғы бір сағатта +2.32% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.39%, ал соңғы 7 күнде -24.83% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

GOAT Network (GOATED) Нарықтық ақпарат

No.1147

$ 9.64M
$ 9.64M

$ 54.02K
$ 54.02K

$ 92.43M
$ 92.43M

104.35M
104.35M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

10.43%

BSC

GOAT Network нарықтық капитализациясы $ 9.64M, тәуліктік сауда көлемі $ 54.02K. GOATED айналымдағы мөлшері 104.35M, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 92.43M.

GOAT Network (GOATED) Баға тарихы USD

GOAT Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0013029-1.39%
30 күн$ +0.01433+18.34%
60 күн$ +0.04243+84.86%
90 күн$ +0.04243+84.86%
Бүгінгі GOAT Network бағасының өзгеруі

Бүгін GOATED өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0013029 (-1.39%) өзгерісін тіркеді.

GOAT Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +0.01433 (+18.34%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

GOAT Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда GOATED $ +0.04243 (+84.86%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

GOAT Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.04243 (+84.86%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

GOAT Network (GOATED) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

GOAT Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

GOAT Network (GOATED) деген не

GOAT Network is a Bitcoin-native ZK Rollup engineered to deliver sustainable, native BTC yield through a breakthrough combination of in-house zkMIPS (the fastest production-ready zkVM), a practical BitVM2 challenge model (reducing the challenging period from 14 days to less than 1 day), and Bitcoin’s first Decentralized Sequencer network.

GOAT Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен GOAT Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін GOATED стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін GOAT Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің GOAT Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

GOAT Network Баға болжамы (USD)

GOAT Network (GOATED) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін GOAT Network (GOATED) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: GOAT Network.

Қазір GOAT Network баға болжамын тексеріңіз!

GOAT Network (GOATED) токеномикасы

GOAT Network (GOATED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GOATED токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады GOAT Network (GOATED)

GOAT Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы GOAT Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

GOAT Network Ресурс

GOAT Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми GOAT Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: GOAT Network туралы басқа сұрақтар

GOAT Network (GOATED) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GOATED бағасы — 0.09243 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GOATED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GOATED-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.09243. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
GOAT Network үшін нарықтық капитализация қандай?
GOATED үшін нарықтық капитализация: $ 9.64M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GOATED үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GOATED айналымдағы ұсынысы: 104.35M USD.
GOATED үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GOATED барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.19772632791076053 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GOATED бағасы қандай болды?
GOATED 0.052417385027545234 USD ATL бағасына жетті.
GOATED үшін сауда көлемі қандай?
GOATED үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 54.02K USD.
Биыл GOATED өседі ме?
GOATED биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GOATED баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:22:20 (UTC+8)

GOAT Network (GOATED) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$0.09243
$107,441.00

$3,700.30

$174.48

$0.9726

$1.0001

$107,441.00

$3,700.30

$174.48

$2.4012

$1,011.01

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0781

$0.4050

$0.05841

$0.129526

$0.000000000757

$1.312

$0.000001813

