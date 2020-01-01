Gains Network (GNS) токеномикасы

Gains Network (GNS) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Gains Network (GNS) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Gains Network (GNS) туралы ақпарат

Gains Network is developing gTrade, a liquidity-efficient, powerful, and user-friendly decentralized leveraged trading platform. gTrade, our first product, wouldn't exist without the GNS token ($GNS). It acts as a mechanism of liquidity efficiency which helps us capitalise on our resources and offer the best trading experience - as well as returns for those participating in the ecosystem. Over its lifetime it has been net deflationary.

Ресми веб-сайт:
https://gains.trade
Whitepaper:
https://gainsnetwork.gitbook.io/docs-home/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xE5417Af564e4bFDA1c483642db72007871397896

Gains Network (GNS) токеномикасы мен бағасын талдау

Gains Network (GNS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 61.48M
$ 61.48M$ 61.48M
Жалпы қамтуы:
$ 28.18M
$ 28.18M$ 28.18M
Айналымдағы қамту:
$ 28.18M
$ 28.18M$ 28.18M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 61.48M
$ 61.48M$ 61.48M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 15
$ 15$ 15
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.25898651506436027
$ 0.25898651506436027$ 0.25898651506436027
Қазіргі баға:
$ 2.182
$ 2.182$ 2.182

Gains Network (GNS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Gains Network (GNS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GNS токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GNS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GNS токеномикасын түсінген болсаңыз, GNS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай GNS сатып алуға болады

Портфеліңізге Gains Network (GNS) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы GNS сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

Gains Network (GNS) бағасының тарихы

GNS бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

GNS бағасының болжамы

GNS қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GNS бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.