Giggle Fund ағымдағы бағасы: 71.62 USD. Нақты уақыттағы GIGGLE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GIGGLE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Giggle Fund Логотип

Giggle Fund бағасы(GIGGLE)

1 GIGGLE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Giggle Fund (GIGGLE) нақты уақыттағы баға $ 71.62. Соңғы 24 сағат ішінде GIGGLE мен $ 56.24 аралығында сауда жасалып, ал $ 109.99 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GIGGLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 281.147303020201, ал ең төменгісі — $ 0.002154581463322289.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GIGGLE соңғы бір сағатта +11.78% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.20%, ал соңғы 7 күнде -61.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Giggle Fund (GIGGLE) Нарықтық ақпарат

No.358

BSC

Giggle Fund нарықтық капитализациясы $ 71.62M, тәуліктік сауда көлемі $ 6.37M. GIGGLE айналымдағы мөлшері 1.00M, жалпы мөлшері 1000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 71.62M.

Giggle Fund (GIGGLE) Баға тарихы USD

Giggle Fund Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -11.8863-14.20%
30 күн$ +10.68+17.52%
60 күн$ +56.62+377.46%
90 күн$ +56.62+377.46%
Бүгінгі Giggle Fund бағасының өзгеруі

Бүгін GIGGLE өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -11.8863 (-14.20%) өзгерісін тіркеді.

Giggle Fund 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +10.68 (+17.52%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Giggle Fund 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда GIGGLE $ +56.62 (+377.46%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Giggle Fund 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +56.62 (+377.46%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Giggle Fund (GIGGLE) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Giggle Fund Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Giggle Fund (GIGGLE) деген не

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

Giggle Fund MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Giggle Fund инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін GIGGLE стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Giggle Fund біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Giggle Fund сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Giggle Fund Баға болжамы (USD)

Giggle Fund (GIGGLE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Giggle Fund (GIGGLE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Giggle Fund.

Қазір Giggle Fund баға болжамын тексеріңіз!

Giggle Fund (GIGGLE) токеномикасы

Giggle Fund (GIGGLE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GIGGLE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Giggle Fund (GIGGLE)

Giggle Fund қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Giggle Fund оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

GIGGLE - жергілікті валюталарға

Giggle Fund Ресурс

Giggle Fund тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Giggle Fund веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Giggle Fund туралы басқа сұрақтар

Giggle Fund (GIGGLE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GIGGLE бағасы — 71.62 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GIGGLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GIGGLE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 71.62. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Giggle Fund үшін нарықтық капитализация қандай?
GIGGLE үшін нарықтық капитализация: $ 71.62M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GIGGLE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GIGGLE айналымдағы ұсынысы: 1.00M USD.
GIGGLE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GIGGLE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 281.147303020201 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GIGGLE бағасы қандай болды?
GIGGLE 0.002154581463322289 USD ATL бағасына жетті.
GIGGLE үшін сауда көлемі қандай?
GIGGLE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 6.37M USD.
Биыл GIGGLE өседі ме?
GIGGLE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GIGGLE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:21:38 (UTC+8)

Соңғы жаңалықтар

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

