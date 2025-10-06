SQUID MEME ағымдағы бағасы: 39.089 USD. Нақты уақыттағы GAME-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GAME баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!SQUID MEME ағымдағы бағасы: 39.089 USD. Нақты уақыттағы GAME-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GAME баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SQUID MEME бағасы(GAME)

1 GAME-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$39.0946
-3.26%1D
USD
SQUID MEME (GAME) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-19 05:46:01 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 38.7
24 сағаттық төмен
$ 42.9931
24 сағаттық жоғары

$ 38.7
$ 42.9931
--
--
-0.50%

-3.26%

-0.57%

-0.57%

SQUID MEME (GAME) нақты уақыттағы баға $ 39.089. Соңғы 24 сағат ішінде GAME мен $ 38.7 аралығында сауда жасалып, ал $ 42.9931 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GAME үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GAME соңғы бір сағатта -0.50% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.26%, ал соңғы 7 күнде -0.57% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

SQUID MEME (GAME) Нарықтық ақпарат

--
$ 511.57K
$ 511.57K$ 511.57K

$ 17.82B
$ 17.82B$ 17.82B

--
456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

SQUID MEME нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 511.57K. GAME айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 456000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 17.82B.

SQUID MEME (GAME) Баға тарихы USD

SQUID MEME Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -1.317432-3.26%
30 күн$ +11.0661+39.48%
60 күн$ +15.0624+62.69%
90 күн$ +26.2562+204.60%
Бүгінгі SQUID MEME бағасының өзгеруі

Бүгін GAME өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -1.317432 (-3.26%) өзгерісін тіркеді.

SQUID MEME 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +11.0661 (+39.48%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

SQUID MEME 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда GAME $ +15.0624 (+62.69%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

SQUID MEME 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +26.2562 (+204.60%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

SQUID MEME (GAME) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

SQUID MEME Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

SQUID MEME (GAME) деген не

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен SQUID MEME инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін GAME стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін SQUID MEME біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің SQUID MEME сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

SQUID MEME Баға болжамы (USD)

SQUID MEME (GAME) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін SQUID MEME (GAME) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: SQUID MEME.

Қазір SQUID MEME баға болжамын тексеріңіз!

SQUID MEME (GAME) токеномикасы

SQUID MEME (GAME) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GAME токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады SQUID MEME (GAME)

SQUID MEME қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы SQUID MEME оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

GAME - жергілікті валюталарға

1 SQUID MEME(GAME)-ден VND-ге
1,028,627.035
1 SQUID MEME(GAME)-ден AUD-ге
A$59.80617
1 SQUID MEME(GAME)-ден GBP-ге
28.92586
1 SQUID MEME(GAME)-ден EUR-ге
33.22565
1 SQUID MEME(GAME)-ден USD-ге
$39.089
1 SQUID MEME(GAME)-ден MYR-ге
RM164.95558
1 SQUID MEME(GAME)-ден TRY-ге
1,636.65643
1 SQUID MEME(GAME)-ден JPY-ге
¥5,863.35
1 SQUID MEME(GAME)-ден ARS-ге
ARS$56,897.9484
1 SQUID MEME(GAME)-ден RUB-ге
3,168.55434
1 SQUID MEME(GAME)-ден INR-ге
3,440.61378
1 SQUID MEME(GAME)-ден IDR-ге
Rp651,483.07274
1 SQUID MEME(GAME)-ден PHP-ге
2,271.85268
1 SQUID MEME(GAME)-ден EGP-ге
￡E.1,859.85462
1 SQUID MEME(GAME)-ден BRL-ге
R$211.0806
1 SQUID MEME(GAME)-ден CAD-ге
C$54.7246
1 SQUID MEME(GAME)-ден BDT-ге
4,775.50313
1 SQUID MEME(GAME)-ден NGN-ге
57,483.50162
1 SQUID MEME(GAME)-ден COP-ге
$150,922.629
1 SQUID MEME(GAME)-ден ZAR-ге
R.678.58504
1 SQUID MEME(GAME)-ден UAH-ге
1,636.26554
1 SQUID MEME(GAME)-ден TZS-ге
T.Sh.96,278.16145
1 SQUID MEME(GAME)-ден VES-ге
Bs7,856.889
1 SQUID MEME(GAME)-ден CLP-ге
$37,369.084
1 SQUID MEME(GAME)-ден PKR-ге
Rs11,098.14888
1 SQUID MEME(GAME)-ден KZT-ге
21,094.76974
1 SQUID MEME(GAME)-ден THB-ге
฿1,275.86496
1 SQUID MEME(GAME)-ден TWD-ге
NT$1,197.29607
1 SQUID MEME(GAME)-ден AED-ге
د.إ143.45663
1 SQUID MEME(GAME)-ден CHF-ге
Fr30.88031
1 SQUID MEME(GAME)-ден HKD-ге
HK$303.72153
1 SQUID MEME(GAME)-ден AMD-ге
֏15,057.0828
1 SQUID MEME(GAME)-ден MAD-ге
.د.م358.44613
1 SQUID MEME(GAME)-ден MXN-ге
$718.06493
1 SQUID MEME(GAME)-ден SAR-ге
ريال146.58375
1 SQUID MEME(GAME)-ден ETB-ге
Br5,796.8987
1 SQUID MEME(GAME)-ден KES-ге
KSh5,063.97995
1 SQUID MEME(GAME)-ден JOD-ге
د.أ27.714101
1 SQUID MEME(GAME)-ден PLN-ге
142.28396
1 SQUID MEME(GAME)-ден RON-ге
лв170.42804
1 SQUID MEME(GAME)-ден SEK-ге
kr368.60927
1 SQUID MEME(GAME)-ден BGN-ге
лв65.27863
1 SQUID MEME(GAME)-ден HUF-ге
Ft13,060.02579
1 SQUID MEME(GAME)-ден CZK-ге
814.61476
1 SQUID MEME(GAME)-ден KWD-ге
د.ك11.922145
1 SQUID MEME(GAME)-ден ILS-ге
128.9937
1 SQUID MEME(GAME)-ден BOB-ге
Bs270.88677
1 SQUID MEME(GAME)-ден AZN-ге
66.4513
1 SQUID MEME(GAME)-ден TJS-ге
SM361.57325
1 SQUID MEME(GAME)-ден GEL-ге
105.5403
1 SQUID MEME(GAME)-ден AOA-ге
Kz35,828.58651
1 SQUID MEME(GAME)-ден BHD-ге
.د.ب14.697464
1 SQUID MEME(GAME)-ден BMD-ге
$39.089
1 SQUID MEME(GAME)-ден DKK-ге
kr250.1696
1 SQUID MEME(GAME)-ден HNL-ге
L1,029.60426
1 SQUID MEME(GAME)-ден MUR-ге
1,760.17767
1 SQUID MEME(GAME)-ден NAD-ге
$683.66661
1 SQUID MEME(GAME)-ден NOK-ге
kr393.23534
1 SQUID MEME(GAME)-ден NZD-ге
$68.01486
1 SQUID MEME(GAME)-ден PAB-ге
B/.39.089
1 SQUID MEME(GAME)-ден PGK-ге
K166.91003
1 SQUID MEME(GAME)-ден QAR-ге
ر.ق142.67485
1 SQUID MEME(GAME)-ден RSD-ге
дин.3,927.66272
1 SQUID MEME(GAME)-ден UZS-ге
soʻm476,695.04568
1 SQUID MEME(GAME)-ден ALL-ге
L3,240.86899
1 SQUID MEME(GAME)-ден ANG-ге
ƒ69.96931
1 SQUID MEME(GAME)-ден AWG-ге
ƒ70.3602
1 SQUID MEME(GAME)-ден BBD-ге
$78.178
1 SQUID MEME(GAME)-ден BAM-ге
KM65.27863
1 SQUID MEME(GAME)-ден BIF-ге
Fr115,625.262
1 SQUID MEME(GAME)-ден BND-ге
$50.42481
1 SQUID MEME(GAME)-ден BSD-ге
$39.089
1 SQUID MEME(GAME)-ден JMD-ге
$6,301.53769
1 SQUID MEME(GAME)-ден KHR-ге
157,616.62025
1 SQUID MEME(GAME)-ден KMF-ге
Fr16,495.558
1 SQUID MEME(GAME)-ден LAK-ге
849,760.85257
1 SQUID MEME(GAME)-ден LKR-ге
රු11,870.15663
1 SQUID MEME(GAME)-ден MDL-ге
L660.99499
1 SQUID MEME(GAME)-ден MGA-ге
Ar174,504.24092
1 SQUID MEME(GAME)-ден MOP-ге
P313.49378
1 SQUID MEME(GAME)-ден MVR-ге
598.0617
1 SQUID MEME(GAME)-ден MWK-ге
MK67,980.85257
1 SQUID MEME(GAME)-ден MZN-ге
MT2,498.17799
1 SQUID MEME(GAME)-ден NPR-ге
रु5,521.71214
1 SQUID MEME(GAME)-ден PYG-ге
279,173.638
1 SQUID MEME(GAME)-ден RWF-ге
Fr56,874.495
1 SQUID MEME(GAME)-ден SBD-ге
$321.70247
1 SQUID MEME(GAME)-ден SCR-ге
543.72799
1 SQUID MEME(GAME)-ден SRD-ге
$1,540.49749
1 SQUID MEME(GAME)-ден SVC-ге
$342.81053
1 SQUID MEME(GAME)-ден SZL-ге
L683.27572
1 SQUID MEME(GAME)-ден TMT-ге
m136.8115
1 SQUID MEME(GAME)-ден TND-ге
د.ت114.452592
1 SQUID MEME(GAME)-ден TTD-ге
$265.8052
1 SQUID MEME(GAME)-ден UGX-ге
Sh136,655.144
1 SQUID MEME(GAME)-ден XAF-ге
Fr21,968.018
1 SQUID MEME(GAME)-ден XCD-ге
$105.5403
1 SQUID MEME(GAME)-ден XOF-ге
Fr21,968.018
1 SQUID MEME(GAME)-ден XPF-ге
Fr3,987.078
1 SQUID MEME(GAME)-ден BWP-ге
P525.35616
1 SQUID MEME(GAME)-ден BZD-ге
$78.56889
1 SQUID MEME(GAME)-ден CVE-ге
$3,697.8194
1 SQUID MEME(GAME)-ден DJF-ге
Fr6,957.842
1 SQUID MEME(GAME)-ден DOP-ге
$2,475.11548
1 SQUID MEME(GAME)-ден DZD-ге
د.ج5,066.32529
1 SQUID MEME(GAME)-ден FJD-ге
$88.73203
1 SQUID MEME(GAME)-ден GNF-ге
Fr339,878.855
1 SQUID MEME(GAME)-ден GTQ-ге
Q300.20352
1 SQUID MEME(GAME)-ден GYD-ге
$8,201.26309
1 SQUID MEME(GAME)-ден ISK-ге
kr4,729.769

SQUID MEME тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми SQUID MEME веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: SQUID MEME туралы басқа сұрақтар

SQUID MEME (GAME) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GAME бағасы — 39.089 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GAME-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GAME-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 39.089. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
SQUID MEME үшін нарықтық капитализация қандай?
GAME үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GAME үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GAME айналымдағы ұсынысы: -- USD.
GAME үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GAME барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GAME бағасы қандай болды?
GAME -- USD ATL бағасына жетті.
GAME үшін сауда көлемі қандай?
GAME үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 511.57K USD.
Биыл GAME өседі ме?
GAME биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GAME баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-19 05:46:01 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

