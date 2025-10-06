БиржаDEX+
GAIN туралы толығырақ

GAIN Баға туралы ақпарат

Griffin AI бағасы(GAIN)

1 GAIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.006077
-11.78%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:20:27 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.005932
24 сағаттық төмен
$ 0.007348
24 сағаттық жоғары

$ 0.005932
$ 0.007348
--
--
+0.29%

-11.78%

-16.37%

-16.37%

Griffin AI (GAIN) нақты уақыттағы баға $ 0.006077. Соңғы 24 сағат ішінде GAIN мен $ 0.005932 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.007348 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GAIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GAIN соңғы бір сағатта +0.29% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.78%, ал соңғы 7 күнде -16.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Griffin AI (GAIN) Нарықтық ақпарат

--
$ 41.11K
$ 41.11K$ 41.11K

$ 6.08M
$ 6.08M$ 6.08M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Griffin AI нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 41.11K. GAIN айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.08M.

Griffin AI (GAIN) Баға тарихы USD

Griffin AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00081146-11.78%
30 күн$ -0.013723-69.31%
60 күн$ -0.013923-69.62%
90 күн$ -0.013923-69.62%
Бүгінгі Griffin AI бағасының өзгеруі

Бүгін GAIN өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00081146 (-11.78%) өзгерісін тіркеді.

Griffin AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.013723 (-69.31%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Griffin AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда GAIN $ -0.013923 (-69.62%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Griffin AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.013923 (-69.62%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Griffin AI (GAIN) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Griffin AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Griffin AI (GAIN) деген не

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Griffin AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін GAIN стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Griffin AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Griffin AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Griffin AI Баға болжамы (USD)

Griffin AI (GAIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Griffin AI (GAIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Griffin AI.

Қазір Griffin AI баға болжамын тексеріңіз!

Griffin AI (GAIN) токеномикасы

Griffin AI (GAIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GAIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Griffin AI (GAIN)

Griffin AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Griffin AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

GAIN - жергілікті валюталарға

1 Griffin AI(GAIN)-ден VND-ге
159.916255
1 Griffin AI(GAIN)-ден AUD-ге
A$0.00929781
1 Griffin AI(GAIN)-ден GBP-ге
0.00461852
1 Griffin AI(GAIN)-ден EUR-ге
0.00522622
1 Griffin AI(GAIN)-ден USD-ге
$0.006077
1 Griffin AI(GAIN)-ден MYR-ге
RM0.02546263
1 Griffin AI(GAIN)-ден TRY-ге
0.25547708
1 Griffin AI(GAIN)-ден JPY-ге
¥0.935858
1 Griffin AI(GAIN)-ден ARS-ге
ARS$8.79445209
1 Griffin AI(GAIN)-ден RUB-ге
0.49071775
1 Griffin AI(GAIN)-ден INR-ге
0.53927298
1 Griffin AI(GAIN)-ден IDR-ге
Rp101.28329282
1 Griffin AI(GAIN)-ден PHP-ге
0.35720606
1 Griffin AI(GAIN)-ден EGP-ге
￡E.0.28713825
1 Griffin AI(GAIN)-ден BRL-ге
R$0.03251195
1 Griffin AI(GAIN)-ден CAD-ге
C$0.0085078
1 Griffin AI(GAIN)-ден BDT-ге
0.74163708
1 Griffin AI(GAIN)-ден NGN-ге
8.78175116
1 Griffin AI(GAIN)-ден COP-ге
$23.463297
1 Griffin AI(GAIN)-ден ZAR-ге
R.0.10537518
1 Griffin AI(GAIN)-ден UAH-ге
0.25547708
1 Griffin AI(GAIN)-ден TZS-ге
T.Sh.14.931189
1 Griffin AI(GAIN)-ден VES-ге
Bs1.343017
1 Griffin AI(GAIN)-ден CLP-ге
$5.71238
1 Griffin AI(GAIN)-ден PKR-ге
Rs1.71808944
1 Griffin AI(GAIN)-ден KZT-ге
3.19170117
1 Griffin AI(GAIN)-ден THB-ге
฿0.19725942
1 Griffin AI(GAIN)-ден TWD-ге
NT$0.1877793
1 Griffin AI(GAIN)-ден AED-ге
د.إ0.02230259
1 Griffin AI(GAIN)-ден CHF-ге
Fr0.0048616
1 Griffin AI(GAIN)-ден HKD-ге
HK$0.04721829
1 Griffin AI(GAIN)-ден AMD-ге
֏2.32475635
1 Griffin AI(GAIN)-ден MAD-ге
.د.م0.05657687
1 Griffin AI(GAIN)-ден MXN-ге
$0.1124245
1 Griffin AI(GAIN)-ден SAR-ге
ريال0.02278875
1 Griffin AI(GAIN)-ден ETB-ге
Br0.92747174
1 Griffin AI(GAIN)-ден KES-ге
KSh0.78478378
1 Griffin AI(GAIN)-ден JOD-ге
د.أ0.004308593
1 Griffin AI(GAIN)-ден PLN-ге
0.02242413
1 Griffin AI(GAIN)-ден RON-ге
лв0.02679957
1 Griffin AI(GAIN)-ден SEK-ге
kr0.05767073
1 Griffin AI(GAIN)-ден BGN-ге
лв0.01027013
1 Griffin AI(GAIN)-ден HUF-ге
Ft2.04539666
1 Griffin AI(GAIN)-ден CZK-ге
0.12834624
1 Griffin AI(GAIN)-ден KWD-ге
د.ك0.001865639
1 Griffin AI(GAIN)-ден ILS-ге
0.01975025
1 Griffin AI(GAIN)-ден BOB-ге
Bs0.04211361
1 Griffin AI(GAIN)-ден AZN-ге
0.0103309
1 Griffin AI(GAIN)-ден TJS-ге
SM0.05602994
1 Griffin AI(GAIN)-ден GEL-ге
0.01646867
1 Griffin AI(GAIN)-ден AOA-ге
Kz5.53961089
1 Griffin AI(GAIN)-ден BHD-ге
.د.ب0.002284952
1 Griffin AI(GAIN)-ден BMD-ге
$0.006077
1 Griffin AI(GAIN)-ден DKK-ге
kr0.03937896
1 Griffin AI(GAIN)-ден HNL-ге
L0.15976433
1 Griffin AI(GAIN)-ден MUR-ге
0.27917738
1 Griffin AI(GAIN)-ден NAD-ге
$0.1051321
1 Griffin AI(GAIN)-ден NOK-ге
kr0.06162078
1 Griffin AI(GAIN)-ден NZD-ге
$0.01063475
1 Griffin AI(GAIN)-ден PAB-ге
B/.0.006077
1 Griffin AI(GAIN)-ден PGK-ге
K0.02558417
1 Griffin AI(GAIN)-ден QAR-ге
ر.ق0.02218105
1 Griffin AI(GAIN)-ден RSD-ге
дин.0.61882091
1 Griffin AI(GAIN)-ден UZS-ге
soʻm72.34522652
1 Griffin AI(GAIN)-ден ALL-ге
L0.510468
1 Griffin AI(GAIN)-ден ANG-ге
ƒ0.01087783
1 Griffin AI(GAIN)-ден AWG-ге
ƒ0.01087783
1 Griffin AI(GAIN)-ден BBD-ге
$0.012154
1 Griffin AI(GAIN)-ден BAM-ге
KM0.01027013
1 Griffin AI(GAIN)-ден BIF-ге
Fr17.921073
1 Griffin AI(GAIN)-ден BND-ге
$0.0079001
1 Griffin AI(GAIN)-ден BSD-ге
$0.006077
1 Griffin AI(GAIN)-ден JMD-ге
$0.97523696
1 Griffin AI(GAIN)-ден KHR-ге
24.40559662
1 Griffin AI(GAIN)-ден KMF-ге
Fr2.588802
1 Griffin AI(GAIN)-ден LAK-ге
132.10869301
1 Griffin AI(GAIN)-ден LKR-ге
රු1.84989957
1 Griffin AI(GAIN)-ден MDL-ге
L0.10282284
1 Griffin AI(GAIN)-ден MGA-ге
Ar27.3738465
1 Griffin AI(GAIN)-ден MOP-ге
P0.048616
1 Griffin AI(GAIN)-ден MVR-ге
0.0929781
1 Griffin AI(GAIN)-ден MWK-ге
MK10.5320487
1 Griffin AI(GAIN)-ден MZN-ге
MT0.3883203
1 Griffin AI(GAIN)-ден NPR-ге
रु0.86244784
1 Griffin AI(GAIN)-ден PYG-ге
43.098084
1 Griffin AI(GAIN)-ден RWF-ге
Fr8.829881
1 Griffin AI(GAIN)-ден SBD-ге
$0.05001371
1 Griffin AI(GAIN)-ден SCR-ге
0.08428799
1 Griffin AI(GAIN)-ден SRD-ге
$0.2339645
1 Griffin AI(GAIN)-ден SVC-ге
$0.05311298
1 Griffin AI(GAIN)-ден SZL-ге
L0.1051321
1 Griffin AI(GAIN)-ден TMT-ге
m0.0212695
1 Griffin AI(GAIN)-ден TND-ге
د.ت0.017957535
1 Griffin AI(GAIN)-ден TTD-ге
$0.04114129
1 Griffin AI(GAIN)-ден UGX-ге
Sh21.172268
1 Griffin AI(GAIN)-ден XAF-ге
Fr3.457813
1 Griffin AI(GAIN)-ден XCD-ге
$0.0164079
1 Griffin AI(GAIN)-ден XOF-ге
Fr3.457813
1 Griffin AI(GAIN)-ден XPF-ге
Fr0.625931
1 Griffin AI(GAIN)-ден BWP-ге
P0.08155334
1 Griffin AI(GAIN)-ден BZD-ге
$0.01221477
1 Griffin AI(GAIN)-ден CVE-ге
$0.58175121
1 Griffin AI(GAIN)-ден DJF-ге
Fr1.081706
1 Griffin AI(GAIN)-ден DOP-ге
$0.39129803
1 Griffin AI(GAIN)-ден DZD-ге
د.ج0.79444621
1 Griffin AI(GAIN)-ден FJD-ге
$0.01379479
1 Griffin AI(GAIN)-ден GNF-ге
Fr52.839515
1 Griffin AI(GAIN)-ден GTQ-ге
Q0.04654982
1 Griffin AI(GAIN)-ден GYD-ге
$1.27106532
1 Griffin AI(GAIN)-ден ISK-ге
kr0.765702

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Griffin AI туралы басқа сұрақтар

Griffin AI (GAIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GAIN бағасы — 0.006077 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GAIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GAIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.006077. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Griffin AI үшін нарықтық капитализация қандай?
GAIN үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GAIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GAIN айналымдағы ұсынысы: -- USD.
GAIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GAIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GAIN бағасы қандай болды?
GAIN -- USD ATL бағасына жетті.
GAIN үшін сауда көлемі қандай?
GAIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 41.11K USD.
Биыл GAIN өседі ме?
GAIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GAIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:20:27 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

