FEG Token (FEG) токеномикасы

FEG Token (FEG) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, FEG Token (FEG) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

FEG Token (FEG) туралы ақпарат

FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website.

Ресми веб-сайт:
https://www.feg.io/
Whitepaper:
https://docs.feg.io/
Block Explorer:
https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac

FEG Token (FEG) токеномикасы мен бағасын талдау

FEG Token (FEG) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 7.03M
$ 7.03M$ 7.03M
Жалпы қамтуы:
$ 96.92B
$ 96.92B$ 96.92B
Айналымдағы қамту:
$ 84.48B
$ 84.48B$ 84.48B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 8.32M
$ 8.32M$ 8.32M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0013849
$ 0.0013849$ 0.0013849
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000099927831158
$ 0.000000099927831158$ 0.000000099927831158
Қазіргі баға:
$ 0.00008318
$ 0.00008318$ 0.00008318

FEG Token (FEG) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

FEG Token (FEG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FEG токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FEG токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FEG токеномикасын түсінген болсаңыз, FEG токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай FEG сатып алуға болады

Портфеліңізге FEG Token (FEG) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы FEG сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

FEG Token (FEG) бағасының тарихы

FEG бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

FEG бағасының болжамы

FEG қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FEG бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.