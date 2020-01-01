EDU Coin (EDU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, EDU Coin (EDU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
EDU Coin (EDU) туралы ақпарат

The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions.

EDU Coin (EDU) токеномикасы мен бағасын талдау

EDU Coin (EDU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 75.39M
$ 75.39M$ 75.39M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 582.16M
$ 582.16M$ 582.16M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 129.50M
$ 129.50M$ 129.50M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 1.54
$ 1.54$ 1.54
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.09420856728557322
$ 0.09420856728557322$ 0.09420856728557322
Қазіргі баға:
$ 0.1295
$ 0.1295$ 0.1295

EDU Coin (EDU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

EDU Coin (EDU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EDU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EDU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EDU токеномикасын түсінген болсаңыз, EDU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

