БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
ChainOpera AI ағымдағы бағасы: 1.6911 USD. Нақты уақыттағы COAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!ChainOpera AI ағымдағы бағасы: 1.6911 USD. Нақты уақыттағы COAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. COAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

COAI туралы толығырақ

COAI Баға туралы ақпарат

COAI деген не

COAI Whitepaper

COAI Ресми веб-сайт

COAI Токеномикасы

COAI Баға болжамы

COAI Тарих

COAI Сатып алу нұсқаулығы

COAI фиатқа айырбастау

COAI Спот

COAI USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI бағасы(COAI)

1 COAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.6892
$1.6892$1.6892
+32.98%1D
USD
ChainOpera AI (COAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:00:14 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1
$ 1$ 1
24 сағаттық төмен
$ 2.22
$ 2.22$ 2.22
24 сағаттық жоғары

$ 1
$ 1$ 1

$ 2.22
$ 2.22$ 2.22

--
----

--
----

-2.85%

+32.98%

-67.35%

-67.35%

ChainOpera AI (COAI) нақты уақыттағы баға $ 1.6911. Соңғы 24 сағат ішінде COAI мен $ 1 аралығында сауда жасалып, ал $ 2.22 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. COAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, COAI соңғы бір сағатта -2.85% өзгерді, 24 сағат ішінде +32.98%, ал соңғы 7 күнде -67.35% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ChainOpera AI (COAI) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 8.55M
$ 8.55M$ 8.55M

$ 1.69B
$ 1.69B$ 1.69B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

ChainOpera AI нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 8.55M. COAI айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.69B.

ChainOpera AI (COAI) Баға тарихы USD

ChainOpera AI Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.418934+32.98%
30 күн$ +1.2777+309.07%
60 күн$ +1.6111+2,013.87%
90 күн$ +1.6111+2,013.87%
Бүгінгі ChainOpera AI бағасының өзгеруі

Бүгін COAI өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.418934 (+32.98%) өзгерісін тіркеді.

ChainOpera AI 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +1.2777 (+309.07%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

ChainOpera AI 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда COAI $ +1.6111 (+2,013.87%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

ChainOpera AI 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +1.6111 (+2,013.87%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

ChainOpera AI (COAI) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

ChainOpera AI Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

ChainOpera AI (COAI) деген не

ChainOpera AI empowers collaborative intelligence through a network of AI agents co-created and co-operated by the community. It is built on a Super AI app and a full-stack AI infrastructure that supports a creator economy for designing, distributing, and using AI agents; agent-centric model training and inference on distributed GPUs; and an AI-native blockchain for verifiable ownership, attribution, and transparent participation. ChainOpera transforms how intelligence is created and shared by aligning users, developers, and infrastructure providers through shared participation mechanisms, enabling a new era of open and collaborative AI.

ChainOpera AI MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен ChainOpera AI инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін COAI стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін ChainOpera AI біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің ChainOpera AI сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

ChainOpera AI Баға болжамы (USD)

ChainOpera AI (COAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ChainOpera AI (COAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ChainOpera AI.

Қазір ChainOpera AI баға болжамын тексеріңіз!

ChainOpera AI (COAI) токеномикасы

ChainOpera AI (COAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. COAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады ChainOpera AI (COAI)

ChainOpera AI қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы ChainOpera AI оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

COAI - жергілікті валюталарға

1 ChainOpera AI(COAI)-ден VND-ге
44,501.2965
1 ChainOpera AI(COAI)-ден AUD-ге
A$2.587383
1 ChainOpera AI(COAI)-ден GBP-ге
1.285236
1 ChainOpera AI(COAI)-ден EUR-ге
1.454346
1 ChainOpera AI(COAI)-ден USD-ге
$1.6911
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MYR-ге
RM7.085709
1 ChainOpera AI(COAI)-ден TRY-ге
71.093844
1 ChainOpera AI(COAI)-ден JPY-ге
¥260.4294
1 ChainOpera AI(COAI)-ден ARS-ге
ARS$2,443.774788
1 ChainOpera AI(COAI)-ден RUB-ге
136.539414
1 ChainOpera AI(COAI)-ден INR-ге
150.118947
1 ChainOpera AI(COAI)-ден IDR-ге
Rp28,184.988726
1 ChainOpera AI(COAI)-ден PHP-ге
99.402858
1 ChainOpera AI(COAI)-ден EGP-ге
￡E.79.904475
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BRL-ге
R$9.047385
1 ChainOpera AI(COAI)-ден CAD-ге
C$2.36754
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BDT-ге
206.381844
1 ChainOpera AI(COAI)-ден NGN-ге
2,443.774788
1 ChainOpera AI(COAI)-ден COP-ге
$6,529.3371
1 ChainOpera AI(COAI)-ден ZAR-ге
R.29.323674
1 ChainOpera AI(COAI)-ден UAH-ге
71.093844
1 ChainOpera AI(COAI)-ден TZS-ге
T.Sh.4,155.0327
1 ChainOpera AI(COAI)-ден VES-ге
Bs373.7331
1 ChainOpera AI(COAI)-ден CLP-ге
$1,589.634
1 ChainOpera AI(COAI)-ден PKR-ге
Rs478.107792
1 ChainOpera AI(COAI)-ден KZT-ге
888.182631
1 ChainOpera AI(COAI)-ден THB-ге
฿54.893106
1 ChainOpera AI(COAI)-ден TWD-ге
NT$52.221168
1 ChainOpera AI(COAI)-ден AED-ге
د.إ6.206337
1 ChainOpera AI(COAI)-ден CHF-ге
Fr1.35288
1 ChainOpera AI(COAI)-ден HKD-ге
HK$13.139847
1 ChainOpera AI(COAI)-ден AMD-ге
֏646.930305
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MAD-ге
.د.م15.744141
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MXN-ге
$31.268439
1 ChainOpera AI(COAI)-ден SAR-ге
ريال6.341625
1 ChainOpera AI(COAI)-ден ETB-ге
Br258.095682
1 ChainOpera AI(COAI)-ден KES-ге
KSh218.388654
1 ChainOpera AI(COAI)-ден JOD-ге
د.أ1.1989899
1 ChainOpera AI(COAI)-ден PLN-ге
6.240159
1 ChainOpera AI(COAI)-ден RON-ге
лв7.457751
1 ChainOpera AI(COAI)-ден SEK-ге
kr16.048539
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BGN-ге
лв2.857959
1 ChainOpera AI(COAI)-ден HUF-ге
Ft569.190438
1 ChainOpera AI(COAI)-ден CZK-ге
35.732943
1 ChainOpera AI(COAI)-ден KWD-ге
د.ك0.5191677
1 ChainOpera AI(COAI)-ден ILS-ге
5.496075
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BOB-ге
Bs11.719323
1 ChainOpera AI(COAI)-ден AZN-ге
2.87487
1 ChainOpera AI(COAI)-ден TJS-ге
SM15.591942
1 ChainOpera AI(COAI)-ден GEL-ге
4.582881
1 ChainOpera AI(COAI)-ден AOA-ге
Kz1,541.556027
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BHD-ге
.د.ب0.6358536
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BMD-ге
$1.6911
1 ChainOpera AI(COAI)-ден DKK-ге
kr10.958328
1 ChainOpera AI(COAI)-ден HNL-ге
L44.459019
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MUR-ге
77.689134
1 ChainOpera AI(COAI)-ден NAD-ге
$29.25603
1 ChainOpera AI(COAI)-ден NOK-ге
kr17.147754
1 ChainOpera AI(COAI)-ден NZD-ге
$2.959425
1 ChainOpera AI(COAI)-ден PAB-ге
B/.1.6911
1 ChainOpera AI(COAI)-ден PGK-ге
K7.119531
1 ChainOpera AI(COAI)-ден QAR-ге
ر.ق6.172515
1 ChainOpera AI(COAI)-ден RSD-ге
дин.172.204713
1 ChainOpera AI(COAI)-ден UZS-ге
soʻm20,132.139636
1 ChainOpera AI(COAI)-ден ALL-ге
L142.0524
1 ChainOpera AI(COAI)-ден ANG-ге
ƒ3.027069
1 ChainOpera AI(COAI)-ден AWG-ге
ƒ3.027069
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BBD-ге
$3.3822
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BAM-ге
KM2.857959
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BIF-ге
Fr4,987.0539
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BND-ге
$2.19843
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BSD-ге
$1.6911
1 ChainOpera AI(COAI)-ден JMD-ге
$271.387728
1 ChainOpera AI(COAI)-ден KHR-ге
6,791.559066
1 ChainOpera AI(COAI)-ден KMF-ге
Fr720.4086
1 ChainOpera AI(COAI)-ден LAK-ге
36,763.042743
1 ChainOpera AI(COAI)-ден LKR-ге
රු514.787751
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MDL-ге
L28.613412
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MGA-ге
Ar7,617.55995
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MOP-ге
P13.5288
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MVR-ге
25.87383
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MWK-ге
MK2,930.84541
1 ChainOpera AI(COAI)-ден MZN-ге
MT108.06129
1 ChainOpera AI(COAI)-ден NPR-ге
रु240.000912
1 ChainOpera AI(COAI)-ден PYG-ге
11,993.2812
1 ChainOpera AI(COAI)-ден RWF-ге
Fr2,457.1683
1 ChainOpera AI(COAI)-ден SBD-ге
$13.917753
1 ChainOpera AI(COAI)-ден SCR-ге
24.18273
1 ChainOpera AI(COAI)-ден SRD-ге
$65.10735
1 ChainOpera AI(COAI)-ден SVC-ге
$14.780214
1 ChainOpera AI(COAI)-ден SZL-ге
L29.25603
1 ChainOpera AI(COAI)-ден TMT-ге
m5.91885
1 ChainOpera AI(COAI)-ден TND-ге
د.ت4.9972005
1 ChainOpera AI(COAI)-ден TTD-ге
$11.448747
1 ChainOpera AI(COAI)-ден UGX-ге
Sh5,891.7924
1 ChainOpera AI(COAI)-ден XAF-ге
Fr962.2359
1 ChainOpera AI(COAI)-ден XCD-ге
$4.56597
1 ChainOpera AI(COAI)-ден XOF-ге
Fr962.2359
1 ChainOpera AI(COAI)-ден XPF-ге
Fr174.1833
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BWP-ге
P22.694562
1 ChainOpera AI(COAI)-ден BZD-ге
$3.399111
1 ChainOpera AI(COAI)-ден CVE-ге
$161.889003
1 ChainOpera AI(COAI)-ден DJF-ге
Fr301.0158
1 ChainOpera AI(COAI)-ден DOP-ге
$108.889929
1 ChainOpera AI(COAI)-ден DZD-ге
د.ج221.077503
1 ChainOpera AI(COAI)-ден FJD-ге
$3.838797
1 ChainOpera AI(COAI)-ден GNF-ге
Fr14,704.1145
1 ChainOpera AI(COAI)-ден GTQ-ге
Q12.953826
1 ChainOpera AI(COAI)-ден GYD-ге
$353.710476
1 ChainOpera AI(COAI)-ден ISK-ге
kr213.0786

ChainOpera AI Ресурс

ChainOpera AI тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми ChainOpera AI веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: ChainOpera AI туралы басқа сұрақтар

ChainOpera AI (COAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі COAI бағасы — 1.6911 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
COAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
COAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.6911. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ChainOpera AI үшін нарықтық капитализация қандай?
COAI үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
COAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
COAI айналымдағы ұсынысы: -- USD.
COAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
COAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) COAI бағасы қандай болды?
COAI -- USD ATL бағасына жетті.
COAI үшін сауда көлемі қандай?
COAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 8.55M USD.
Биыл COAI өседі ме?
COAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін COAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 23:00:14 (UTC+8)

ChainOpera AI (COAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

COAI-ден USD-ге калькуляторы

Сома

COAI
COAI
USD
USD

1 COAI = 1.6911 USD

COAI-мен саудалаңыз

COAI/USDT
$1.6892
$1.6892$1.6892
+33.62%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$108,025.89
$108,025.89$108,025.89

-1.89%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,734.67
$3,734.67$3,734.67

-3.07%

Solana Логотип

Solana

SOL

$176.40
$176.40$176.40

-4.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9965
$0.9965$0.9965

-21.03%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$108,025.89
$108,025.89$108,025.89

-1.89%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,734.67
$3,734.67$3,734.67

-3.07%

Solana Логотип

Solana

SOL

$176.40
$176.40$176.40

-4.01%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4270
$2.4270$2.4270

-2.91%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9965
$0.9965$0.9965

-21.03%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0831
$0.0831$0.0831

+66.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4002
$0.4002$0.4002

+33.40%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05863
$0.05863$0.05863

+486.30%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.128850
$0.128850$0.128850

+99.41%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000884
$0.000000000884$0.000000000884

+103.21%

Zyphora Логотип

Zyphora

ZYPH

$0.000001884
$0.000001884$0.000001884

+38.52%

0G Логотип

0G

0G

$1.343
$1.343$1.343

+39.02%