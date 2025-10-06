БиржаDEX+
Collector Crypt ағымдағы бағасы: 0.0707 USD. Нақты уақыттағы CARDS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CARDS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CARDS туралы толығырақ

CARDS Баға туралы ақпарат

CARDS деген не

CARDS Токеномикасы

CARDS Баға болжамы

CARDS Тарих

CARDS Сатып алу нұсқаулығы

CARDS фиатқа айырбастау

CARDS Спот

CARDS USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Collector Crypt Логотип

Collector Crypt бағасы(CARDS)

1 CARDS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.07072
$0.07072
+5.45%1D
Collector Crypt (CARDS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:57:17 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.061
$ 0.061
24 сағаттық төмен
$ 0.07128
$ 0.07128
24 сағаттық жоғары

$ 0.061
$ 0.061

$ 0.07128
$ 0.07128

--
----

--
----

+5.02%

+5.45%

-47.09%

-47.09%

Collector Crypt (CARDS) нақты уақыттағы баға $ 0.0707. Соңғы 24 сағат ішінде CARDS мен $ 0.061 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.07128 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CARDS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CARDS соңғы бір сағатта +5.02% өзгерді, 24 сағат ішінде +5.45%, ал соңғы 7 күнде -47.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Collector Crypt (CARDS) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 60.40K
$ 60.40K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Collector Crypt нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 60.40K. CARDS айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

Collector Crypt (CARDS) Баға тарихы USD

Collector Crypt Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.003655+5.45%
30 күн$ -0.1903-72.92%
60 күн$ -0.1272-64.28%
90 күн$ +0.0207+41.40%
Бүгінгі Collector Crypt бағасының өзгеруі

Бүгін CARDS өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +0.003655 (+5.45%) өзгерісін тіркеді.

Collector Crypt 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.1903 (-72.92%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Collector Crypt 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда CARDS $ -0.1272 (-64.28%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Collector Crypt 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.0207 (+41.40%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Collector Crypt (CARDS) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Collector Crypt Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Collector Crypt (CARDS) деген не

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Collector Crypt инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін CARDS стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Collector Crypt біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Collector Crypt сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Collector Crypt Баға болжамы (USD)

Collector Crypt (CARDS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Collector Crypt (CARDS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Collector Crypt.

Қазір Collector Crypt баға болжамын тексеріңіз!

Collector Crypt (CARDS) токеномикасы

Collector Crypt (CARDS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CARDS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Collector Crypt (CARDS)

Collector Crypt қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Collector Crypt оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

CARDS - жергілікті валюталарға

Collector Crypt Ресурс

Collector Crypt тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Collector Crypt туралы басқа сұрақтар

Collector Crypt (CARDS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CARDS бағасы — 0.0707 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CARDS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CARDS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0707. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Collector Crypt үшін нарықтық капитализация қандай?
CARDS үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CARDS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CARDS айналымдағы ұсынысы: -- USD.
CARDS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CARDS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CARDS бағасы қандай болды?
CARDS -- USD ATL бағасына жетті.
CARDS үшін сауда көлемі қандай?
CARDS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 60.40K USD.
Биыл CARDS өседі ме?
CARDS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CARDS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:57:17 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

CARDS-ден USD-ге калькуляторы

Сома

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.0707 USD

CARDS-мен саудалаңыз

CARDS/USDT
$0.07072
$0.07072
+5.48%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

$108,027.07

$3,732.71

$176.48

$0.9991

$1.0001

$108,027.07

$3,732.71

$176.48

$2.4219

$0.9991

