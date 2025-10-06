БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Camp Network ағымдағы бағасы: 0.01132 USD. Нақты уақыттағы CAMP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CAMP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Camp Network ағымдағы бағасы: 0.01132 USD. Нақты уақыттағы CAMP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CAMP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CAMP туралы толығырақ

CAMP Баға туралы ақпарат

CAMP деген не

CAMP Whitepaper

CAMP Ресми веб-сайт

CAMP Токеномикасы

CAMP Баға болжамы

CAMP Тарих

CAMP Сатып алу нұсқаулығы

CAMP фиатқа айырбастау

CAMP Спот

CAMP USDT-M фьючерстері

Алдын ала нарық

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Camp Network Логотип

Camp Network бағасы(CAMP)

1 CAMP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0113
$0.0113$0.0113
-7.30%1D
USD
Camp Network (CAMP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:57:03 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.01115
$ 0.01115$ 0.01115
24 сағаттық төмен
$ 0.01226
$ 0.01226$ 0.01226
24 сағаттық жоғары

$ 0.01115
$ 0.01115$ 0.01115

$ 0.01226
$ 0.01226$ 0.01226

--
----

--
----

-0.79%

-7.30%

-22.84%

-22.84%

Camp Network (CAMP) нақты уақыттағы баға $ 0.01132. Соңғы 24 сағат ішінде CAMP мен $ 0.01115 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01226 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CAMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CAMP соңғы бір сағатта -0.79% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.30%, ал соңғы 7 күнде -22.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Camp Network (CAMP) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 129.82K
$ 129.82K$ 129.82K

$ 113.20M
$ 113.20M$ 113.20M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Camp Network нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 129.82K. CAMP айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 10000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 113.20M.

Camp Network (CAMP) Баға тарихы USD

Camp Network Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0008899-7.30%
30 күн$ -0.02079-64.75%
60 күн$ -0.06193-84.55%
90 күн$ +0.00132+13.20%
Бүгінгі Camp Network бағасының өзгеруі

Бүгін CAMP өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0008899 (-7.30%) өзгерісін тіркеді.

Camp Network 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.02079 (-64.75%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Camp Network 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда CAMP $ -0.06193 (-84.55%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Camp Network 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.00132 (+13.20%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Camp Network (CAMP) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Camp Network Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Camp Network (CAMP) деген не

Camp Network is the Autonomous IP Layer — the first purpose-built Layer 1 blockchain built to natively support provenance, programmable licensing, and agent monetization at the protocol level. As generative AI transforms creativity, Camp provides the infrastructure to register, license, and monetize intellectual property onchain across PvP and AI-native consumption. Camp makes content programmable, enforceable, and monetizable by default — solving the infrastructure gap at the intersection of AI and IP.

Camp Network MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Camp Network инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін CAMP стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Camp Network біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Camp Network сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Camp Network Баға болжамы (USD)

Camp Network (CAMP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Camp Network (CAMP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Camp Network.

Қазір Camp Network баға болжамын тексеріңіз!

Camp Network (CAMP) токеномикасы

Camp Network (CAMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CAMP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Camp Network (CAMP)

Camp Network қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Camp Network оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

CAMP - жергілікті валюталарға

1 Camp Network(CAMP)-ден VND-ге
297.8858
1 Camp Network(CAMP)-ден AUD-ге
A$0.0173196
1 Camp Network(CAMP)-ден GBP-ге
0.0086032
1 Camp Network(CAMP)-ден EUR-ге
0.0097352
1 Camp Network(CAMP)-ден USD-ге
$0.01132
1 Camp Network(CAMP)-ден MYR-ге
RM0.0474308
1 Camp Network(CAMP)-ден TRY-ге
0.4758928
1 Camp Network(CAMP)-ден JPY-ге
¥1.74328
1 Camp Network(CAMP)-ден ARS-ге
ARS$16.3583056
1 Camp Network(CAMP)-ден RUB-ге
0.9139768
1 Camp Network(CAMP)-ден INR-ге
1.0048764
1 Camp Network(CAMP)-ден IDR-ге
Rp188.6665912
1 Camp Network(CAMP)-ден PHP-ге
0.6653896
1 Camp Network(CAMP)-ден EGP-ге
￡E.0.53487
1 Camp Network(CAMP)-ден BRL-ге
R$0.060562
1 Camp Network(CAMP)-ден CAD-ге
C$0.015848
1 Camp Network(CAMP)-ден BDT-ге
1.3814928
1 Camp Network(CAMP)-ден NGN-ге
16.3583056
1 Camp Network(CAMP)-ден COP-ге
$43.70652
1 Camp Network(CAMP)-ден ZAR-ге
R.0.1962888
1 Camp Network(CAMP)-ден UAH-ге
0.4758928
1 Camp Network(CAMP)-ден TZS-ге
T.Sh.27.81324
1 Camp Network(CAMP)-ден VES-ге
Bs2.50172
1 Camp Network(CAMP)-ден CLP-ге
$10.6408
1 Camp Network(CAMP)-ден PKR-ге
Rs3.2003904
1 Camp Network(CAMP)-ден KZT-ге
5.9453772
1 Camp Network(CAMP)-ден THB-ге
฿0.3674472
1 Camp Network(CAMP)-ден TWD-ге
NT$0.3495616
1 Camp Network(CAMP)-ден AED-ге
د.إ0.0415444
1 Camp Network(CAMP)-ден CHF-ге
Fr0.009056
1 Camp Network(CAMP)-ден HKD-ге
HK$0.0879564
1 Camp Network(CAMP)-ден AMD-ге
֏4.330466
1 Camp Network(CAMP)-ден MAD-ге
.د.م0.1053892
1 Camp Network(CAMP)-ден MXN-ге
$0.2093068
1 Camp Network(CAMP)-ден SAR-ге
ريال0.04245
1 Camp Network(CAMP)-ден ETB-ге
Br1.7276584
1 Camp Network(CAMP)-ден KES-ге
KSh1.4618648
1 Camp Network(CAMP)-ден JOD-ге
د.أ0.00802588
1 Camp Network(CAMP)-ден PLN-ге
0.0417708
1 Camp Network(CAMP)-ден RON-ге
лв0.0499212
1 Camp Network(CAMP)-ден SEK-ге
kr0.1074268
1 Camp Network(CAMP)-ден BGN-ге
лв0.0191308
1 Camp Network(CAMP)-ден HUF-ге
Ft3.8100856
1 Camp Network(CAMP)-ден CZK-ге
0.2391916
1 Camp Network(CAMP)-ден KWD-ге
د.ك0.00347524
1 Camp Network(CAMP)-ден ILS-ге
0.03679
1 Camp Network(CAMP)-ден BOB-ге
Bs0.0784476
1 Camp Network(CAMP)-ден AZN-ге
0.019244
1 Camp Network(CAMP)-ден TJS-ге
SM0.1043704
1 Camp Network(CAMP)-ден GEL-ге
0.0306772
1 Camp Network(CAMP)-ден AOA-ге
Kz10.3189724
1 Camp Network(CAMP)-ден BHD-ге
.د.ب0.00425632
1 Camp Network(CAMP)-ден BMD-ге
$0.01132
1 Camp Network(CAMP)-ден DKK-ге
kr0.0733536
1 Camp Network(CAMP)-ден HNL-ге
L0.2976028
1 Camp Network(CAMP)-ден MUR-ге
0.5200408
1 Camp Network(CAMP)-ден NAD-ге
$0.195836
1 Camp Network(CAMP)-ден NOK-ге
kr0.1147848
1 Camp Network(CAMP)-ден NZD-ге
$0.01981
1 Camp Network(CAMP)-ден PAB-ге
B/.0.01132
1 Camp Network(CAMP)-ден PGK-ге
K0.0476572
1 Camp Network(CAMP)-ден QAR-ге
ر.ق0.041318
1 Camp Network(CAMP)-ден RSD-ге
дин.1.1527156
1 Camp Network(CAMP)-ден UZS-ге
soʻm134.7618832
1 Camp Network(CAMP)-ден ALL-ге
L0.95088
1 Camp Network(CAMP)-ден ANG-ге
ƒ0.0202628
1 Camp Network(CAMP)-ден AWG-ге
ƒ0.0202628
1 Camp Network(CAMP)-ден BBD-ге
$0.02264
1 Camp Network(CAMP)-ден BAM-ге
KM0.0191308
1 Camp Network(CAMP)-ден BIF-ге
Fr33.38268
1 Camp Network(CAMP)-ден BND-ге
$0.014716
1 Camp Network(CAMP)-ден BSD-ге
$0.01132
1 Camp Network(CAMP)-ден JMD-ге
$1.8166336
1 Camp Network(CAMP)-ден KHR-ге
45.4617992
1 Camp Network(CAMP)-ден KMF-ге
Fr4.82232
1 Camp Network(CAMP)-ден LAK-ге
246.0869516
1 Camp Network(CAMP)-ден LKR-ге
රු3.4459212
1 Camp Network(CAMP)-ден MDL-ге
L0.1915344
1 Camp Network(CAMP)-ден MGA-ге
Ar50.99094
1 Camp Network(CAMP)-ден MOP-ге
P0.09056
1 Camp Network(CAMP)-ден MVR-ге
0.173196
1 Camp Network(CAMP)-ден MWK-ге
MK19.618692
1 Camp Network(CAMP)-ден MZN-ге
MT0.723348
1 Camp Network(CAMP)-ден NPR-ге
रु1.6065344
1 Camp Network(CAMP)-ден PYG-ге
80.28144
1 Camp Network(CAMP)-ден RWF-ге
Fr16.44796
1 Camp Network(CAMP)-ден SBD-ге
$0.0931636
1 Camp Network(CAMP)-ден SCR-ге
0.161876
1 Camp Network(CAMP)-ден SRD-ге
$0.43582
1 Camp Network(CAMP)-ден SVC-ге
$0.0989368
1 Camp Network(CAMP)-ден SZL-ге
L0.195836
1 Camp Network(CAMP)-ден TMT-ге
m0.03962
1 Camp Network(CAMP)-ден TND-ге
د.ت0.0334506
1 Camp Network(CAMP)-ден TTD-ге
$0.0766364
1 Camp Network(CAMP)-ден UGX-ге
Sh39.43888
1 Camp Network(CAMP)-ден XAF-ге
Fr6.44108
1 Camp Network(CAMP)-ден XCD-ге
$0.030564
1 Camp Network(CAMP)-ден XOF-ге
Fr6.44108
1 Camp Network(CAMP)-ден XPF-ге
Fr1.16596
1 Camp Network(CAMP)-ден BWP-ге
P0.1519144
1 Camp Network(CAMP)-ден BZD-ге
$0.0227532
1 Camp Network(CAMP)-ден CVE-ге
$1.0836636
1 Camp Network(CAMP)-ден DJF-ге
Fr2.01496
1 Camp Network(CAMP)-ден DOP-ге
$0.7288948
1 Camp Network(CAMP)-ден DZD-ге
د.ج1.4798636
1 Camp Network(CAMP)-ден FJD-ге
$0.0256964
1 Camp Network(CAMP)-ден GNF-ге
Fr98.4274
1 Camp Network(CAMP)-ден GTQ-ге
Q0.0867112
1 Camp Network(CAMP)-ден GYD-ге
$2.3676912
1 Camp Network(CAMP)-ден ISK-ге
kr1.42632

Camp Network Ресурс

Camp Network тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Whitepaper
Ресми Camp Network веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Camp Network туралы басқа сұрақтар

Camp Network (CAMP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CAMP бағасы — 0.01132 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CAMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CAMP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.01132. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Camp Network үшін нарықтық капитализация қандай?
CAMP үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CAMP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CAMP айналымдағы ұсынысы: -- USD.
CAMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CAMP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CAMP бағасы қандай болды?
CAMP -- USD ATL бағасына жетті.
CAMP үшін сауда көлемі қандай?
CAMP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 129.82K USD.
Биыл CAMP өседі ме?
CAMP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CAMP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:57:03 (UTC+8)

Camp Network (CAMP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

CAMP-ден USD-ге калькуляторы

Сома

CAMP
CAMP
USD
USD

1 CAMP = 0.01132 USD

CAMP-мен саудалаңыз

CAMP/USDC
$0.01132
$0.01132$0.01132
-7.06%
CAMP/USDT
$0.0113
$0.0113$0.0113
-7.14%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,982.01
$107,982.01$107,982.01

-1.93%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,731.19
$3,731.19$3,731.19

-3.16%

Solana Логотип

Solana

SOL

$176.37
$176.37$176.37

-4.03%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$1.0002
$1.0002$1.0002

-20.73%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,982.01
$107,982.01$107,982.01

-1.93%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,731.19
$3,731.19$3,731.19

-3.16%

Solana Логотип

Solana

SOL

$176.37
$176.37$176.37

-4.03%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.4213
$2.4213$2.4213

-3.14%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$1.0002
$1.0002$1.0002

-20.73%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0840
$0.0840$0.0840

+68.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4002
$0.4002$0.4002

+33.40%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05808
$0.05808$0.05808

+480.80%

jellyjelly Логотип

jellyjelly

JELLYJELLY

$0.128239
$0.128239$0.128239

+98.46%

LuckyMeme Логотип

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000884
$0.000000000884$0.000000000884

+103.21%

0G Логотип

0G

0G

$1.355
$1.355$1.355

+40.26%

Zyphora Логотип

Zyphora

ZYPH

$0.000001884
$0.000001884$0.000001884

+38.52%