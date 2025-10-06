БиржаDEX+
Boba Cat ағымдағы бағасы: 0.002353 USD. Нақты уақыттағы BOBACAT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BOBACAT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BOBACAT туралы толығырақ

BOBACAT Баға туралы ақпарат

BOBACAT деген не

BOBACAT Токеномикасы

BOBACAT Баға болжамы

BOBACAT Тарих

BOBACAT Сатып алу нұсқаулығы

BOBACAT фиатқа айырбастау

BOBACAT Спот

Boba Cat Логотип

Boba Cat бағасы(BOBACAT)

1 BOBACAT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.002353
$0.002353$0.002353
-11.10%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:52:46 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.002306
$ 0.002306$ 0.002306
24 сағаттық төмен
$ 0.002747
$ 0.002747$ 0.002747
24 сағаттық жоғары

$ 0.002306
$ 0.002306$ 0.002306

$ 0.002747
$ 0.002747$ 0.002747

--
----

--
----

-0.05%

-11.10%

-18.61%

-18.61%

Boba Cat (BOBACAT) нақты уақыттағы баға $ 0.002353. Соңғы 24 сағат ішінде BOBACAT мен $ 0.002306 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.002747 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BOBACAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — --, ал ең төменгісі — --.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BOBACAT соңғы бір сағатта -0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.10%, ал соңғы 7 күнде -18.61% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Boba Cat (BOBACAT) Нарықтық ақпарат

--
----

$ 11.92K
$ 11.92K$ 11.92K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

Boba Cat нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 11.92K. BOBACAT айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері --. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): --.

Boba Cat (BOBACAT) Баға тарихы USD

Boba Cat Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00029379-11.10%
30 күн$ -0.001907-44.77%
60 күн$ +0.000353+17.65%
90 күн$ +0.000353+17.65%
Бүгінгі Boba Cat бағасының өзгеруі

Бүгін BOBACAT өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.00029379 (-11.10%) өзгерісін тіркеді.

Boba Cat 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.001907 (-44.77%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Boba Cat 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BOBACAT $ +0.000353 (+17.65%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Boba Cat 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +0.000353 (+17.65%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Boba Cat (BOBACAT) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Boba Cat Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Boba Cat (BOBACAT) деген не

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Boba Cat инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BOBACAT стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Boba Cat біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Boba Cat сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Boba Cat Баға болжамы (USD)

Boba Cat (BOBACAT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Boba Cat (BOBACAT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Boba Cat.

Қазір Boba Cat баға болжамын тексеріңіз!

Boba Cat (BOBACAT) токеномикасы

Boba Cat (BOBACAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BOBACAT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Boba Cat (BOBACAT)

Boba Cat қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Boba Cat оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Boba Cat Ресурс

Boba Cat тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Boba Cat туралы басқа сұрақтар

Boba Cat (BOBACAT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BOBACAT бағасы — 0.002353 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BOBACAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BOBACAT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.002353. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Boba Cat үшін нарықтық капитализация қандай?
BOBACAT үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BOBACAT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BOBACAT айналымдағы ұсынысы: -- USD.
BOBACAT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BOBACAT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға -- USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BOBACAT бағасы қандай болды?
BOBACAT -- USD ATL бағасына жетті.
BOBACAT үшін сауда көлемі қандай?
BOBACAT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 11.92K USD.
Биыл BOBACAT өседі ме?
BOBACAT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BOBACAT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:52:46 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

BOBACAT-ден USD-ге калькуляторы

Сома

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.002353 USD

BOBACAT-мен саудалаңыз

BOBACAT/USDT
$0.002353
$0.002353$0.002353
-11.07%

Бүгін MEXC-ке қосылыңыз

-- Спот мейкер комиссиясы, --Спот тейкер комиссиясы
-- Фьючерс мейкер комиссиясы, --фьючерстік тейкер комиссиясы

