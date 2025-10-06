БиржаDEX+
Blockstreet ағымдағы бағасы: 0.02179 USD. Нақты уақыттағы BLOCK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. BLOCK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

BLOCK туралы толығырақ

BLOCK Баға туралы ақпарат

BLOCK деген не

BLOCK Ресми веб-сайт

BLOCK Токеномикасы

BLOCK Баға болжамы

BLOCK Тарих

BLOCK Сатып алу нұсқаулығы

BLOCK фиатқа айырбастау

BLOCK Спот

BLOCK USDT-M фьючерстері

Blockstreet Логотип

Blockstreet бағасы(BLOCK)

1 BLOCK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-11.72%1D
USD
Blockstreet (BLOCK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:50:56 (UTC+8)

Blockstreet (BLOCK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
Blockstreet (BLOCK) нақты уақыттағы баға $ 0.02179. Соңғы 24 сағат ішінде BLOCK мен $ 0.02127 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02529 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. BLOCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.16789242217477088, ал ең төменгісі — $ 0.029530839930425.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, BLOCK соңғы бір сағатта +0.97% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.72%, ал соңғы 7 күнде -17.25% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Blockstreet (BLOCK) Нарықтық ақпарат

$ 176.37K
$ 176.37K$ 176.37K

$ 21.79M
$ 21.79M$ 21.79M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Blockstreet нарықтық капитализациясы --, тәуліктік сауда көлемі $ 176.37K. BLOCK айналымдағы мөлшері --, жалпы мөлшері 1000000000. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 21.79M.

Blockstreet (BLOCK) Баға тарихы USD

Blockstreet Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0028888-11.72%
30 күн$ -0.0014-6.04%
60 күн$ -0.04001-64.75%
90 күн$ -0.18951-89.69%
Бүгінгі Blockstreet бағасының өзгеруі

Бүгін BLOCK өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ -0.0028888 (-11.72%) өзгерісін тіркеді.

Blockstreet 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ -0.0014 (-6.04%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Blockstreet 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда BLOCK $ -0.04001 (-64.75%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Blockstreet 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ -0.18951 (-89.69%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Blockstreet (BLOCK) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Blockstreet Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Blockstreet (BLOCK) деген не

Bridging Wall Street to Web3. BLOCKstreet empowers the next wave of builders driving USD1 adoption. With a team rooted in billion-dollar exits, top 100 projects, and major VC networks.

Blockstreet MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Blockstreet инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін BLOCK стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Blockstreet біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Blockstreet сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Blockstreet Баға болжамы (USD)

Blockstreet (BLOCK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Blockstreet (BLOCK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Blockstreet.

Қазір Blockstreet баға болжамын тексеріңіз!

Blockstreet (BLOCK) токеномикасы

Blockstreet (BLOCK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. BLOCK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Blockstreet (BLOCK)

Blockstreet қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Blockstreet оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Blockstreet Ресурс

Blockstreet тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Blockstreet веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Blockstreet туралы басқа сұрақтар

Blockstreet (BLOCK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі BLOCK бағасы — 0.02179 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
BLOCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
BLOCK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.02179. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Blockstreet үшін нарықтық капитализация қандай?
BLOCK үшін нарықтық капитализация: -- USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
BLOCK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
BLOCK айналымдағы ұсынысы: -- USD.
BLOCK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
BLOCK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.16789242217477088 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) BLOCK бағасы қандай болды?
BLOCK 0.029530839930425 USD ATL бағасына жетті.
BLOCK үшін сауда көлемі қандай?
BLOCK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 176.37K USD.
Биыл BLOCK өседі ме?
BLOCK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін BLOCK баға болжамын қарап көріңіз.
Blockstreet (BLOCK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

