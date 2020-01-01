APE and PEPE (APEPE) токеномикасы

APE and PEPE (APEPE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, APE and PEPE (APEPE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

APE and PEPE (APEPE) туралы ақпарат

A new meme that combines APE and PEPE to symbolize small investors. The APEPE community aims to bring together small investors and become a force to be reckoned with. APEPE's symbol, the community, is worth noting.

Ресми веб-сайт:
https://apepe.lol/
Block Explorer:
https://polygonscan.com/token/0xa3f751662e282e83ec3cbc387d225ca56dd63d3a

APE and PEPE (APEPE) токеномикасы мен бағасын талдау

APE and PEPE (APEPE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 53.45M
$ 53.45M$ 53.45M
Жалпы қамтуы:
$ 210.00T
$ 210.00T$ 210.00T
Айналымдағы қамту:
$ 40.07T
$ 40.07T$ 40.07T
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 280.14M
$ 280.14M$ 280.14M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00001
$ 0.00001$ 0.00001
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.000000922659774521
$ 0.000000922659774521$ 0.000000922659774521
Қазіргі баға:
$ 0.000001334
$ 0.000001334$ 0.000001334

APE and PEPE (APEPE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

APE and PEPE (APEPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын APEPE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша APEPE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз APEPE токеномикасын түсінген болсаңыз, APEPE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Қалай APEPE сатып алуға болады

Портфеліңізге APE and PEPE (APEPE) қосқыңыз келе ме? MEXC биржасы APEPE сатып алудың әртүрлі әдістерін, соның ішінде несие карталарын, банк аударымдарын және “peer-to-peer” сауданы қолдайды. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC крипто сатып алуды оңай және қауіпсіз етеді.

APE and PEPE (APEPE) бағасының тарихы

APEPE бағасының тарихын талдау пайдаланушыларға өткен нарық қозғалыстарын, негізгі қолдау/қарсылық деңгейлерін және құбылмалық үлгілерін түсінуге көмектеседі. Сіз осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіштерді бақылап жатсаңыз немесе трендтерді анықтайсыз ба, тарихи деректер - бағаны болжау мен техникалық талдаудың маңызды бөлігі.

APEPE бағасының болжамы

APEPE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің APEPE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.