ANyONe Protocol (ANYONE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ANyONe Protocol (ANYONE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
ANyONe Protocol (ANYONE) туралы ақпарат

Seamless privacy and data control for Anyone. The Anyone Protocol enables any app to run instantly and easily on a trustless privacy network. Anyone orchestrates a DePIN of nodes around the world that contribute their bandwidth to earn rewards. Join the global movement to change mainstream privacy. Run a node using your own device or Anyone Relay hardware and build on the network using the SDK.

Ресми веб-сайт:
https://anyone.io
Whitepaper:
https://docs.anyone.io
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xFeAc2Eae96899709a43E252B6B92971D32F9C0F9

ANyONe Protocol (ANYONE) токеномикасы мен бағасын талдау

ANyONe Protocol (ANYONE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 55.53M
$ 55.53M
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 97.50M
$ 97.50M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 56.95M
$ 56.95M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 2.365
$ 2.365
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.22281469458291092
$ 0.22281469458291092
Қазіргі баға:
$ 0.5695
$ 0.5695

ANyONe Protocol (ANYONE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ANyONe Protocol (ANYONE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ANYONE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ANYONE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ANYONE токеномикасын түсінген болсаңыз, ANYONE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.