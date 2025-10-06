БиржаDEX+
Amazon.com xStock ағымдағы бағасы: 255.9 USD. Нақты уақыттағы AMZNX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AMZNX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AMZNX туралы толығырақ

AMZNX Баға туралы ақпарат

AMZNX деген не

AMZNX Ресми веб-сайт

AMZNX Токеномикасы

AMZNX Баға болжамы

AMZNX Тарих

AMZNX Сатып алу нұсқаулығы

AMZNX фиатқа айырбастау

AMZNX Спот

Amazon.com xStock Логотип

Amazon.com xStock бағасы(AMZNX)

1 AMZNX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$255.9
$255.9$255.9
+4.77%1D
USD
Amazon.com xStock (AMZNX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:42:39 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 243.16
$ 243.16$ 243.16
24 сағаттық төмен
$ 257.91
$ 257.91$ 257.91
24 сағаттық жоғары

$ 243.16
$ 243.16$ 243.16

$ 257.91
$ 257.91$ 257.91

$ 3,341.2964079602716
$ 3,341.2964079602716$ 3,341.2964079602716

$ 188.44399514803126
$ 188.44399514803126$ 188.44399514803126

+4.48%

+4.77%

+12.65%

+12.65%

Amazon.com xStock (AMZNX) нақты уақыттағы баға $ 255.9. Соңғы 24 сағат ішінде AMZNX мен $ 243.16 аралығында сауда жасалып, ал $ 257.91 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AMZNX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 3,341.2964079602716, ал ең төменгісі — $ 188.44399514803126.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AMZNX соңғы бір сағатта +4.48% өзгерді, 24 сағат ішінде +4.77%, ал соңғы 7 күнде +12.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Amazon.com xStock (AMZNX) Нарықтық ақпарат

No.1858

$ 1.99M
$ 1.99M$ 1.99M

$ 62.27K
$ 62.27K$ 62.27K

$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M

7.78K
7.78K 7.78K

--
----

15,499.33962089
15,499.33962089 15,499.33962089

SOL

Amazon.com xStock нарықтық капитализациясы $ 1.99M, тәуліктік сауда көлемі $ 62.27K. AMZNX айналымдағы мөлшері 7.78K, жалпы мөлшері 15499.33962089. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.97M.

Amazon.com xStock (AMZNX) Баға тарихы USD

Amazon.com xStock Бүгінгі, 30 күн, 60 күн және 90 күндегі баға өзгерістерін қадағалаңыз:

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +11.6507+4.77%
30 күн$ +35.95+16.34%
60 күн$ +23.37+10.05%
90 күн$ +41.13+19.15%
Бүгінгі Amazon.com xStock бағасының өзгеруі

Бүгін AMZNX өзінің соңғы нарықтық белсенділігін көрсететін $ +11.6507 (+4.77%) өзгерісін тіркеді.

Amazon.com xStock 30 күндік бағаның өзгеруі

Соңғы 30 күнде баға $ +35.95 (+16.34%) мәніне өзгерді, бұл токеннің қысқа мерзімді өнімділігін көрсетеді.

Amazon.com xStock 60 күндік бағаның өзгеруі

Егер шолуды 60 күнге дейін кеңейтетін болсақ, онда AMZNX $ +23.37 (+10.05%) болып өзгерді, бұл оның қызметіне кең перспектива береді.

Amazon.com xStock 90 күндік бағаның өзгеруі

Егер сіз 90 күндік трендке сүйеніп, онда баға $ +41.13 (+19.15%) өзгерді, бұл токендердің ұзақ мерзімді траекториясы туралы түсінік береді.

Amazon.com xStock (AMZNX) барлық уақыттағы баға тарихы мен өзгерістерін ашқыңыз келе ме?

Amazon.com xStock Баға тарихы бетін қазір тексеріңіз

Amazon.com xStock (AMZNX) деген не

Amazon xStocks (AMZNx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. AMZNx tracks the price of Amazon.com, Inc. (the underlying) AMZNx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Amazon.com, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Amazon.com xStock MEXC сайтында қол жетімді, бұл сізге токенді тікелей біздің платформада сатып алу, ұстау, тасымалдау және ставкаға қоюдың ыңғайлылығын қамтамасыз етеді. Сіз тәжірибелі инвестор болсаңыз да, криптовалюта әлеміне жаңадан келген болсаңыз да, MEXC пайдаланушыға ыңғайлы интерфейс пен Amazon.com xStock инвестицияларыңызды тиімді басқаруға арналған түрлі құралдарды ұсынады. Осы токен туралы толығырақ ақпарат алу үшін сізді цифрлық активті енгізу бетіне кіруге шақырамыз.

Сонымен қатар, сіз:
- Активтеріңізде қалай марпаттарды алуға болатынын көру үшін AMZNX стейкингтің қолжетімділігін тексеріңіз.
- Соңғы нарықтық трендтер мен сарапшылардың пікірлері туралы хабардар болу үшін Amazon.com xStock біздің блогтағы шолулар мен талдауларды оқыңыз.

Біздің жан-жақты ресурстарымыз сіздің Amazon.com xStock сатып алу тәжірибеңізді біркелкі және ақпараттандыруға арналған, бұл сізге сенімді инвестициялау үшін қажетті барлық құралдар мен білімнің болуын қамтамасыз етеді.

Amazon.com xStock Баға болжамы (USD)

Amazon.com xStock (AMZNX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Amazon.com xStock (AMZNX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Amazon.com xStock.

Қазір Amazon.com xStock баға болжамын тексеріңіз!

Amazon.com xStock (AMZNX) токеномикасы

Amazon.com xStock (AMZNX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AMZNX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Қалай сатып алуға болады Amazon.com xStock (AMZNX)

Amazon.com xStock қалай сатып алуға болатынын іздеп жүрсіз бе? Процесс қарапайым және қиындықсыз! Сіз MEXC сайтында біздің қадамдық сатып алу нұсқаулығымызды орындау арқылы Amazon.com xStock оңай сатып ала аласыз. Біз сізге егжей-тегжейлі нұсқаулар мен бейне туториялдарды ұсынамыз, олар MEXC-те тіркелуді және қол жетімді әртүрлі ыңғайлы төлем опцияларын пайдалануды көрсетеді.

Amazon.com xStock Ресурс

Amazon.com xStock тереңірек түсіну үшін жобалық құжат, ресми веб-сайт және басқа жарияланымдар сияқты қосымша ресурстармен танысыңыз:

Ресми Amazon.com xStock веб-сайт
Блок зерттеушісі

Адамдар сондай-ақ сұрайды: Amazon.com xStock туралы басқа сұрақтар

Amazon.com xStock (AMZNX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AMZNX бағасы — 255.9 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AMZNX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AMZNX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 255.9. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Amazon.com xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
AMZNX үшін нарықтық капитализация: $ 1.99M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AMZNX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AMZNX айналымдағы ұсынысы: 7.78K USD.
AMZNX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AMZNX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 3,341.2964079602716 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AMZNX бағасы қандай болды?
AMZNX 188.44399514803126 USD ATL бағасына жетті.
AMZNX үшін сауда көлемі қандай?
AMZNX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: $ 62.27K USD.
Биыл AMZNX өседі ме?
AMZNX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AMZNX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-03 22:42:39 (UTC+8)

Amazon.com xStock (AMZNX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Соңғы жаңалықтар

Неліктен көптеген адамдар әлі де қайтқан кезде ақша жоғалтады?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Желілерінің өсуі: 2025 жылы Bitcoin-ның болашағын қайта құру технологиясын түсіну

October 6, 2025

2025 жылы альткойндар: TOTAL3 жаңа максимумға жеткенде, бірақ сіздің портфеліңіз қозғалып жатқан жоқ

October 5, 2025
Көбірек көру

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

