888 (888) токеномикасы
888 (888) туралы ақпарат
888 is a heaven-sent cryptocurrency that harnesses the divine powers of the number 8. The project launched in November 2024, without a presale and with 100% of tokens available to trade. Paired with a hefty dev-provided SOL liquidity pool, 888 launched as one of the biggest ‘for the people’ cryptocurrencies on the Solana network. The main goal of the project is draw on the angelic and spiritual essence of its name, in order to elevate its population of holders to heaven…all whilst achieving its destiny of an $888 valuation. Community is king across all religions and cults, which is why 888 hosts various features for eliciting maximum ‘belonging’ amongst holders, including a completely democratised and fair token launch, accessibility across various decentralised crypto exchanges (DEXs), a relentless meme movement revolving around its cartoon mascot, and even a free meme creator on its website.
888 (888) токеномикасы мен бағасын талдау
888 (888) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
888 (888) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
888 (888) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын 888 токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша 888 токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз 888 токеномикасын түсінген болсаңыз, 888 токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
888 бағасының болжамы
888 қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің 888 бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.