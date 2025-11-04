AI Dev Agent (AIDEV) Баға болжамы (USD)

AI Dev Agent үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта AIDEV қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

AI Dev Agent бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

AI Dev Agent бағасын болжау
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 11:04:27 (UTC+8)

AI Dev Agent 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

AI Dev Agent (AIDEV) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AI Dev Agent 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.001252 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AI Dev Agent (AIDEV) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, AI Dev Agent 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.001315 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AI Dev Agent (AIDEV) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға AIDEV $ 0.001381, ал өсу қарқыны 10.25%.

AI Dev Agent (AIDEV) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға AIDEV $ 0.001450, ал өсу қарқыны 15.76%.

AI Dev Agent (AIDEV) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға AIDEV $ 0.001522 және өсу қарқыны 21.55%.

AI Dev Agent (AIDEV) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға AIDEV $ 0.001599 және өсу қарқыны 27.63%.

AI Dev Agent (AIDEV) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы AI Dev Agent бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.002604 сауда бағасына жетуі мүмкін.

AI Dev Agent (AIDEV) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы AI Dev Agent бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.004242 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді AI Dev Agent бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.001252
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.001253
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.001254
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.001258
    0.41%
Бүгінгі AI Dev Agent (AIDEV) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі AIDEV үшін болжанған баға: $0.001252. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған AI Dev Agent (AIDEV) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын AIDEV үшін баға туралы болжам: $0.001253. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы AI Dev Agent (AIDEV) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, AIDEV үшін баға туралы болжам $0.001254 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

AI Dev Agent (AIDEV) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, AIDEV үшін болжалды баға $0.001258 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы AI Dev Agent баға статистикасы

--

$ 97.32K
$ 97.32K$ 97.32K

77.68M
77.68M 77.68M

Соңғы AIDEV бағасы --. Оның 24 сағаттағы өзгерісі 0.00%, ал 24 сағаттық сауда көлемі --.
Сонымен қатар, AIDEV айналымдағы ұсынысы 77.68M және жалпы нарықтық капитализациясы $ 97.32K.

AI Dev Agent Тарихи баға

AI Dev Agent нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, AI Dev Agent ағымдағы бағасы — 0.001252 USD. AI Dev Agent(AIDEV) айналымдағы мөлшері — 77.68M AIDEV. Бұл оған $97,322 нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    -0.49%
    $ 0
    $ 0.001263
    $ 0.001252
  • 7 күн
    -22.13%
    $ -0.000277
    $ 0.001649
    $ 0.001197
  • 30 күн
    -21.47%
    $ -0.000269
    $ 0.001649
    $ 0.001197
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, AI Dev Agent токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы -0.49% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, AI Dev Agent токені саудаланған ең жоғары баға $0.001649 және ең төмен баға $0.001197 болды. Ол -22.13% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд AIDEV нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, AI Dev Agent токені -21.47% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000269 көрсетеді. Бұл жақын арада AIDEV бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

AI Dev Agent (AIDEV) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

AI Dev Agent бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген AIDEV токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін AI Dev Agent бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль AIDEV токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар AI Dev Agent бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың AIDEV болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін AIDEV импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және AI Dev Agent болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

AIDEV бағасын болжау неліктен маңызды?

AIDEV Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

AIDEV қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, AIDEV жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда AIDEV бағасы қандай болады?
AI Dev Agent (AIDEV) баға болжау құралына сәйкес, болжамды AIDEV бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы AIDEV қанша тұрады?
1 AI Dev Agent (AIDEV) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AIDEV 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды AIDEV бағасы қандай?
AI Dev Agent (AIDEV) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 AIDEV болады.
2028 жылы болжамды AIDEV бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AI Dev Agent (AIDEV) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды AIDEV бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, AI Dev Agent (AIDEV) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы AIDEV қанша тұрады?
1 AI Dev Agent (AIDEV) бағасы бүгін --. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, AIDEV 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған AIDEV баға болжамы қандай?
AI Dev Agent (AIDEV) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 AIDEV болады.
Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.