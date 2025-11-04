БиржаDEX+
AI Dev Agent ағымдағы бағасы: 0.00125675 USD. Нақты уақыттағы AIDEV-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AIDEV баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AIDEV туралы толығырақ

AIDEV Баға туралы ақпарат

AIDEV деген не

AIDEV Ресми веб-сайт

AIDEV Токеномикасы

AIDEV Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

AI Dev Agent Логотип

AI Dev Agent Баға (AIDEV)

Листингтен жойылды

1 AIDEV-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00125675
$0.00125675$0.00125675
-0.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
AI Dev Agent (AIDEV) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:49:40 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00124963
$ 0.00124963$ 0.00124963
24 сағаттық төмен
$ 0.00126534
$ 0.00126534$ 0.00126534
24 сағаттық жоғары

$ 0.00124963
$ 0.00124963$ 0.00124963

$ 0.00126534
$ 0.00126534$ 0.00126534

$ 0.00782371
$ 0.00782371$ 0.00782371

$ 0.00013484
$ 0.00013484$ 0.00013484

-0.05%

-0.43%

-21.15%

-21.15%

AI Dev Agent (AIDEV) нақты уақыттағы баға $0.00125675. Соңғы 24 сағат ішінде AIDEV мен $ 0.00124963 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00126534 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AIDEV үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00782371, ал ең төменгісі — $ 0.00013484.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AIDEV соңғы бір сағатта -0.05% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.43%, ал соңғы 7 күнде -21.15% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

AI Dev Agent (AIDEV) Нарықтық ақпарат

$ 97.62K
$ 97.62K$ 97.62K

--
----

$ 502.70K
$ 502.70K$ 502.70K

77.68M
77.68M 77.68M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

AI Dev Agent нарықтық капитализациясы $ 97.62K, тәуліктік сауда көлемі --. AIDEV айналымдағы мөлшері 77.68M, жалпы мөлшері 400000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 502.70K.

AI Dev Agent (AIDEV) Баға тарихы USD

Бүгін, AI Dev Agent - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде AI Dev Agent - USD баға өзгерісі $ -0.0002782015 болды.
Соңғы 60 күнде AI Dev Agent - USD баға өзгерісі $ +0.0097943980 болды.
Соңғы 90 күнде AI Dev Agent - USD баға өзгерісі $ +0.0009314335978168379 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.43%
30 күн$ -0.0002782015-22.13%
60 күн$ +0.0097943980+779.34%
90 күн$ +0.0009314335978168379+286.32%

AI Dev Agent (AIDEV) деген не

AI Dev Agent is an AI-powered, no-code platform that enables users to create fully functional digital products, including websites, games, apps, and more, using only natural language prompts. It automates the most time-consuming aspects of development, removing the need for traditional coding skills. Every project launched through the platform can issue its own token, paired to $AIDEV, allowing creators to establish independent economies and raise funds like Web3-native startups. The platform is backed by a strong network of strategic partners, including GameSwift and Cookie3, providing technical and ecosystem support.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

AI Dev Agent (AIDEV) Ресурс

Ресми веб-сайт

AI Dev Agent Баға болжамы (USD)

AI Dev Agent (AIDEV) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін AI Dev Agent (AIDEV) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: AI Dev Agent.

Қазір AI Dev Agent баға болжамын тексеріңіз!

AIDEV - жергілікті валюталарға

AI Dev Agent (AIDEV) токеномикасы

AI Dev Agent (AIDEV) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AIDEV токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: AI Dev Agent (AIDEV) туралы басқа сұрақтар

AI Dev Agent (AIDEV) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AIDEV бағасы — 0.00125675 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AIDEV-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AIDEV-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00125675. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
AI Dev Agent үшін нарықтық капитализация қандай?
AIDEV үшін нарықтық капитализация: $ 97.62K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AIDEV үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AIDEV айналымдағы ұсынысы: 77.68M USD.
AIDEV үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AIDEV барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00782371 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AIDEV бағасы қандай болды?
AIDEV 0.00013484 USD ATL бағасына жетті.
AIDEV үшін сауда көлемі қандай?
AIDEV үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AIDEV өседі ме?
AIDEV биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AIDEV баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 02:49:40 (UTC+8)

