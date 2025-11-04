PHT Stablecoin (PHT) Баға болжамы (USD)

PHT Stablecoin үшін 2026, 2027, 2028, 2030 және тағы басқа жылдарға баға болжамын алыңыз. Алдағы 5 жылда немесе одан да көп уақытта PHT қаншалықты өсетінін болжаңыз. Нарықтық трендтер мен болашақ баға сценарийлерін бірден болжаңыз.

PHT Stablecoin бағасын болжау үшін -100 бен 1 000 арасында сан енгізіңіз.
%

* Жауапкершіліктен бас тарту: Барлық баға болжамдары пайдаланушы енгізуіне негізделген.

PHT Stablecoin бағасын болжау
$0.01697
$0.01697$0.01697
+0.11%
USD
Нақты
Болжам
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:48:22 (UTC+8)

PHT Stablecoin 2025–2050 жылдарға баға болжамы (USD)

PHT Stablecoin (PHT) 2025 жылға баға болжамы (Осы жылы)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, PHT Stablecoin 0.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2025 жылы $ 0.01697 сауда бағасына жетуі мүмкін.

PHT Stablecoin (PHT) 2026 жылға баға болжамы (Келесі жыл)

Сіздің болжамыңызға сәйкес, PHT Stablecoin 5.00% өсуін көруі мүмкін. Ол 2026 жылы $ 0.017818 сауда бағасына жетуі мүмкін.

PHT Stablecoin (PHT) 2027 жылға баға болжамы (2 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2027 жылғы болжамды болашақ баға PHT $ 0.018709, ал өсу қарқыны 10.25%.

PHT Stablecoin (PHT) 2028 жылға баға болжамы (3 жылдан кейін)

Баға болжау модуліне сәйкес, 2028 жылғы болжамды болашақ баға PHT $ 0.019644, ал өсу қарқыны 15.76%.

PHT Stablecoin (PHT) 2029 жылға баға болжамы (4 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2029 жылғы мақсатты баға PHT $ 0.020627 және өсу қарқыны 21.55%.

PHT Stablecoin (PHT) 2030 жылға баға болжамы (5 жылдан кейін)

Жоғарыдағы баға болжау модуліне сәйкес, 2030 жылғы мақсатты баға PHT $ 0.021658 және өсу қарқыны 27.63%.

PHT Stablecoin (PHT) 2040 жылға баға болжамы (15 жылдан кейін)

2040 жылы PHT Stablecoin бағасы 107.89% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.035279 сауда бағасына жетуі мүмкін.

PHT Stablecoin (PHT) 2050 жылға баға болжамы (25 жылдан кейін)

2050 жылы PHT Stablecoin бағасы 238.64% өсуін көруі мүмкін. Ол $ 0.057466 сауда бағасына жетуі мүмкін.

Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2025
    $ 0.01697
    0.00%
  • 2026
    $ 0.017818
    5.00%
  • 2027
    $ 0.018709
    10.25%
  • 2028
    $ 0.019644
    15.76%
  • 2029
    $ 0.020627
    21.55%
  • 2030
    $ 0.021658
    27.63%
  • 2031
    $ 0.022741
    34.01%
  • 2032
    $ 0.023878
    40.71%
Жыл
Бағасы
Өсу
  • 2033
    $ 0.025072
    47.75%
  • 2034
    $ 0.026326
    55.13%
  • 2035
    $ 0.027642
    62.89%
  • 2036
    $ 0.029024
    71.03%
  • 2037
    $ 0.030475
    79.59%
  • 2038
    $ 0.031999
    88.56%
  • 2039
    $ 0.033599
    97.99%
  • 2040
    $ 0.035279
    107.89%
Көбірек көрсету

Бүгінге, ертеңге, осы аптаға және 30 күнге арналған қысқа мерзімді PHT Stablecoin бағасы туралы болжам

Күні
Баға болжамы
Өсу
  • November 4, 2025(Бүгін)
    $ 0.01697
    0.00%
  • November 5, 2025(Ертең)
    $ 0.016972
    0.01%
  • November 11, 2025(Осы аптада)
    $ 0.016986
    0.10%
  • December 4, 2025(30 күн)
    $ 0.017039
    0.41%
Бүгінгі PHT Stablecoin (PHT) бағасы туралы болжам

November 4, 2025(Бүгін) күніндегі PHT үшін болжанған баға: $0.01697. Бұл болжам берілген өсу пайызының есептелген нәтижесін көрсетеді, осылайша пайдаланушыларға бүгінгі күндегі ықтимал баға қозғалысының снэпшотын береді.

Ертеңгі күнге арналған PHT Stablecoin (PHT) бағасы туралы болжам

November 5, 2025(Ертең) үшін, 5% жылдық өсу деректерін пайдаланатын PHT үшін баға туралы болжам: $0.016972. Бұл нәтижелер таңдалған параметрлерге негізделген токен құнының жуықталған болжамын ұсынады.

Осы аптадағы PHT Stablecoin (PHT) бағасы туралы болжам

November 11, 2025(Осы аптада) дейін, 5% жылдық өсу мөлшерлемесі пайдаланғанда, PHT үшін баға туралы болжам $0.016986 болады. Бұл апта сайынғы болжам алдағы күндердегі ықтимал баға трендтері туралы түсінік беру үшін бірдей өсу пайызына негізделе отырып есептеледі.

PHT Stablecoin (PHT) бағасы туралы болжам, 30 күн

Алдағы 30 күнге қарасақ, PHT үшін болжалды баға $0.017039 болып табылады. Бұл болжам бір айдан кейін токен құнының қайда болуы мүмкін екенін бағалау үшін 5% жылдық өсу кірісі арқылы алынады.

Ағымдағы PHT Stablecoin баға статистикасы

$ 0.01697
$ 0.01697$ 0.01697

+0.11%

--
----

--
----

$ 8.23K
$ 8.23K$ 8.23K

--

Соңғы PHT бағасы $ 0.01697. Оның 24 сағаттағы өзгерісі +0.11%, ал 24 сағаттық сауда көлемі $ 8.23K.
Сонымен қатар, PHT айналымдағы ұсынысы -- және жалпы нарықтық капитализациясы --.

PHT Stablecoin (PHT) қалай сатып алуға болады

PHT сатып алмақшысыз ба? Енді PHT арқылы несие картасы, банк аударымы, P2P және басқа да төлем әдістерімен сатып ала аласыз. PHT Stablecoin сатып алуды үйреніп, қазір MEXC-те бастаңыз!

Қазір PHT сатып алуды үйреніңіз

PHT Stablecoin Тарихи баға

PHT Stablecoin нақты уақыттағы баға бетінде жиналған соңғы деректерге сәйкес, PHT Stablecoin ағымдағы бағасы — 0.01697 USD. PHT Stablecoin(PHT) айналымдағы мөлшері — 0.00 PHT. Бұл оған $-- нарықтық капиталдануын береді.

Кезең
Өзгерту(%)
Өзгерту(USD)
Жоғары
Төмен
  • 24 сағат
    0.00%
    $ 0
    $ 0.0171
    $ 0.01693
  • 7 күн
    -0.00%
    $ -0.000070
    $ 0.01712
    $ 0.01686
  • 30 күн
    -0.02%
    $ -0.000349
    $ 0.01745
    $ 0.01686
24 сағаттық көрсеткіш

Соңғы 24 сағатта, PHT Stablecoin токені $0 баға қозғалысын көрсетті. Бұл құндағы 0.00% өзгерісін көрсетеді.

7 күндік көрсеткіш

Соңғы 7 күнде, PHT Stablecoin токені саудаланған ең жоғары баға $0.01712 және ең төмен баға $0.01686 болды. Ол -0.00% баға өзгерісіне куә болды. Бұл соңғы тренд PHT нарықтағы әрі қарай жылжу әлеуетін көрсетеді.

30 күндік көрсеткіш

Өткен айда, PHT Stablecoin токені -0.02% өзгерісіне ұшырады. Бұл оның құнына шамамен $-0.000349 көрсетеді. Бұл жақын арада PHT бағаның одан әрі өзгеруінің куәсі болуы мүмкін екенін көрсетеді.

MEXC сайтындағы толық PHT Stablecoin баға тарихын тексеріп, егжей-тегжейлі трендтерді қараңыз.

Толық PHT баға тарихын қарау.

PHT Stablecoin (PHT) бағаны болжау модулі қалай жұмыс істейді?

PHT Stablecoin бағаны болжау модулі — өсу туралы болжамдарыңызға негізделген PHT токенінің ықтимал болашақ бағаларын болжауға көмектесуге арналған пайдаланушыға ыңғайлы құрал. Тәжірибелі трейдер немесе қызығушылық танытатын инвестор болсаңыз да, бұл модуль токеннің болашақ құнын болжаудың қарапайым және интерактивті жолын ұсынады.

1. Өсу туралы болжамыңызды енгізіңіз

Нарық туралы болжамыңызға байланысты, оң немесе теріс болуы мүмкін қалаған өсу пайызын енгізуден бастаңыз. Бұл келесі жылға, бес жылға немесе тіпті ондаған жылдарға сіз күтетін PHT Stablecoin бағаларын көрсетуі мүмкін.

2. Болашақ бағаны есептеу

Өсу жылдамдығын енгізгеннен кейін «Есептеу» түймесін басыңыз. Модуль PHT токенінің болжалды болашақ бағасын лезде есептейді. Бұл болжамыңыз уақыт өте келе токеннің құнына қалай әсер ететінінің анық визуализациямен береді.

3. Әртүрлі сценарийлерді зерттеу

Әртүрлі нарықтық жағдайлар PHT Stablecoin бағасына қалай әсер ететінін көру үшін әртүрлі өсу жылдамдықтарымен эксперименттер жасай аласыз. Бұл икемділік оптимистік және консервативті болжамдарды талдауға мүмкіндік береді. Бұл сізге көбірек хабардар шешімдер қабылдауға көмектеседі.

4. Пайдаланушылардың көңіл-күйі және қауымдастық инсайттары

Сонымен қатар бұл модуль пайдаланушылардың көңіл-күй деректерін біріктіреді. Бұл болжамдарыңызды басқа пайдаланушылардың болжамдарымен салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл ұжымдық деректер қауымдастықтың PHT болашағын қалай қабылдайтыны туралы құнды инсайтты ұсынады.

Бағаны болжауға арналған техникалық индикаторлар

Болжамның дәлдігін арттыру үшін бұл модуль әртүрлі техникалық индикаторлар мен нарық деректерін пайдаланады. Олар мыналарды қамтиды:

Экспоненциалды жылжымалы орташа мәндер (EMA): Флуктуацияларды тегістеу және ықтимал тренд бағытының өзгерулері туралы инсайт беру арқылы токен бағасының трендін бақылауға көмектеседі.

Боллинджер жолақтары: Нарықтың құбылмалылығын өлшейді және ықтимал артық сатып алу немесе артық сату жағдайларын анықтайды.

Салыстырмалы күш индексі (RSI): Бұл бұқалық немесе аюлық кезең екенін анықтау үшін PHT импульсін бағалайды.

Жылжымалы орташа конвергенция/дивергенциясы (MACD): Ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін баға қозғалыстарының күші мен бағытын бағалайды. Бұл индикаторларды нақты уақыттағы нарық деректерімен біріктіру арқылы, бұл модуль динамикалық бағаларды болжауды қамтамасыз етеді және PHT Stablecoin болашақ әлеуеті туралы тереңірек инсайттар алуға көмектеседі.

PHT бағасын болжау неліктен маңызды?

PHT Баға болжамы бірнеше себептерге байланысты өте маңызды және инвесторлар олармен әртүрлі мақсаттарда айналысады:

Инвестициялық стратегияны әзірлеу: Болжамдар инвесторларға стратегияларды құруға көмектеседі. Болашақ бағаларды есептей отырып, олар криптовалютаны қашан сатып алу, сату немесе ұстау керектігін шеше алады.

Тәуекелді бағалау: Бағаның ықтимал қозғалысын түсіну инвесторларға белгілі бір криптовалюта активімен байланысты тәуекелді бағалауға мүмкіндік береді. Бұл ықтимал шығындарды басқару және азайту үшін өте маңызды.

Нарықты талдау: Болжамдар көбінесе нарықтық үрдістерді, жаңалықтарды және тарихи деректерді талдауды қамтиды. Бұл жан-жақты талдау инвесторларға нарық динамикасын және бағаның өзгеруіне әсер ететін факторларды түсінуге көмектеседі.

Портфельді әртараптандыру: Қандай криптовалюталардың жақсы жұмыс істейтінін болжау арқылы инвесторлар өз портфельдерін сәйкесінше әртараптандырып, тәуекелді әртүрлі активтерге тарата алады.

Ұзақ мерзімді жоспарлау: Ұзақ мерзімді табыстарды іздейтін инвесторлар болашақ өсу әлеуеті бар криптовалюталарды анықтау үшін болжамдарға сүйенеді.

Психологиялық дайындық: Ықтимал баға сценарийлерін білу инвесторларды эмоционалды және қаржылық нарықтағы құбылмалылыққа дайындайды.

Қоғамдастықтың қатысуы: Криптовалюта бағасының болжамдары көбінесе инвесторлар қауымдастығында талқылауларды тудырады, бұл нарықтық үрдістер туралы кеңірек түсінуге және ұжымдық даналыққа әкеледі.

Жиі қойылатын сұрақтар (ЖҚС):

PHT қазір инвестицияға тұрарлық па?
Сіздің болжамыңызға сәйкес, PHT жетіп, undefined кезінде -- болады, бұл оны қарастыруға тұрарлық токен етеді.
Келесі айда PHT бағасы қандай болады?
PHT Stablecoin (PHT) баға болжау құралына сәйкес, болжамды PHT бағасы undefined күні -- жетеді.
2026 жылы PHT қанша тұрады?
1 PHT Stablecoin (PHT) бағасы бүгін $0.01697. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, PHT 0.00% өсіп, 2026 жылы -- жетеді.
2027 жылы болжамды PHT бағасы қандай?
PHT Stablecoin (PHT) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2027 жылы -- бағасына жетіп, 1 PHT болады.
2028 жылы болжамды PHT бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, PHT Stablecoin (PHT) 0.00% өсім көреді, 2028 жылы болжамды баға нысанасы --.
2029 жылы болжамды PHT бағасы қандай?
Сіздің баға болжауыңызға сәйкес, PHT Stablecoin (PHT) 0.00% өсім көреді, 2029 жылы болжамды баға нысанасы --.
2030 жылы PHT қанша тұрады?
1 PHT Stablecoin (PHT) бағасы бүгін $0.01697. Жоғарыдағы болжау модуліне сәйкес, PHT 0.00% өсіп, 2030 жылы -- жетеді.
2040 жылға арналған PHT баға болжамы қандай?
PHT Stablecoin (PHT) жыл сайын 0.00% өседі деп болжануда, 2040 жылы -- бағасына жетіп, 1 PHT болады.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 08:48:22 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған мазмұн MEXC пайдаланушылары және/немесе басқа үшінші тарап көздері бізге берген ақпарат пен кері байланысқа негізделген. Ол сізге «сол қалпында» негізінде тек ақпараттық және иллюстрациялық мақсаттар үшін, қандай да бір өкілдік немесе кепілдіксіз ұсынылады. Ұсынылған баға болжамдарының дәл болмауы мүмкін екенін және оны осылай қарастыруға болмайтынын ескеру маңызды. Болашақ бағалар ұсынылған болжамдардан айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін, сондықтан оларға инвестициялық шешімдерге сенуге болмайды.

Сонымен қатар, бұл мазмұн қаржылық кеңес ретінде түсіндірілмеуі керек және ол қандай да бір нақты өнімді немесе қызметті сатып алуды ұсынуға арналмаған. MEXC криптовалюта бағасын болжау беттерінде жарияланған кез келген мазмұнға сілтеме жасау, пайдалану және/немесе оған сену нәтижесінде кез келген шығын үшін сіздің алдыңызда жауап бермейді. Сандық актив бағасы жоғары нарықтық тәуекелге және баға құбылмалылығына ұшырайтынын білу маңызды. Инвестицияларыңыздың құны төмендеуі де, өсуі де мүмкін және бастапқыда инвестицияланған соманы қайтаруға кепілдік жоқ. Сайып келгенде, сіз өзіңіздің инвестициялық шешімдеріңізге тек өзіңіз жауаптысыз және MEXC сіз шегуі мүмкін шығындар үшін жауап бермейді. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді болжамы емес екенін есте сақтаңыз. Сіз тек өзіңіз білетін өнімдерге инвестициялауыңыз керек және олармен байланысты тәуекелдерді түсінуіңіз керек. Кез келген инвестициялық шешім қабылдамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырыңыз және тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз.