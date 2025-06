HYPE

Hyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

АтыHYPE

ДәрежеNo.11

Нарық капит.$0.00

Толық сұйылтылған нарықтық капитализация$0.00

Нарықтағы үлесі0.0037%

Сауда көлемі / Нарықтық капитализация (24Сағ)102.39%

Айналымдағы мөлшер333,928,180

Макс. мөлшер1,000,000,000

Жалпы мөлшер999,993,930

Айналым жылдамдығы0.3339%

Шығару күні--

Актива алғаш шығарылған кездегі бағасы--

Барлық уақыттағы ең жоғары баға45.593506598150384,2025-06-16

Ең төменгі баға3.2002764730895623,2024-11-29

Ашық блокчейнHYPEREVM

КіріспеHyperliquid is a performant blockchain built with the vision of a fully onchain open financial system. Liquidity, user applications, and trading activity synergize on a unified platform that will ultimately house all of finance.

Сектор

Әлеуметтік медиа

etfindex:mc_etfindex_sourceЖауапкершіліктен бас тарту туралы мәлімдеме: Деректер cmc тарапынан ұсынылған және инвестициялық кеңес ретінде қарастырылмауы керек.