TrueUSD 本日の価格

TrueUSD (TUSD) の本日のライブ価格は ¥ 0.9962 で、直近24時間で 0.01% 変動しました。現在の TUSD から JPY への変換レートは、¥ 0.9962 につき TUSD です。

TrueUSD は現在、時価総額 ¥ 492.64M で #81 位、循環供給量は 494.52M TUSD です。直近24時間の TUSD は、¥ 0.9961 (安値) から ¥ 0.9965 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 214.224935054779065、史上最安値は ¥ 144.106682122615 です。

短期的なパフォーマンスでは、TUSD は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +0.01% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 5.62K に達しました。

TrueUSD (TUSD) 市場情報

ランキング No.81 時価総額 ¥ 492.64M¥ 492.64M ¥ 492.64M 取引高 (24H) ¥ 5.62K¥ 5.62K ¥ 5.62K 完全希薄化後時価総額 ¥ 492.64M¥ 492.64M ¥ 492.64M 循環供給量 494.52M 494.52M 494.52M 総供給量 494,515,083 494,515,083 494,515,083 市場占有率 0.02% 発行日 2018-03-07 00:00:00 発行価額 ¥ 157¥ 157 ¥ 157 パブリックブロックチェーン ETH

TrueUSD の現在の時価総額は ¥ 492.64M、24時間取引高は ¥ 5.62K です。TUSD の循環供給量は 494.52M、総供給量は 494515083 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 492.64M です。