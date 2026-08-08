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本日の JOE のライブ価格は 0.02528 JPY です。JOE の時価総額は 11,557,552.28896 JPY です。日本 のリアルタイムの JOE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の JOE のライブ価格は 0.02528 JPY です。JOE の時価総額は 11,557,552.28896 JPY です。日本 のリアルタイムの JOE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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JOE価格(JOE)

1 JOE から JPY へのライブ価格：

¥3.96896
¥3.96896¥3.96896
+0.59%1D
JPY
JOE (JOE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 21:44:03 (UTC+8)

JOE 本日の価格

JOE (JOE) の本日のライブ価格は ¥ 0.02528 で、直近24時間で 0.59% 変動しました。現在の JOE から JPY への変換レートは、¥ 0.02528 につき JOE です。

JOE は現在、時価総額 ¥ 11.56M#828 位、循環供給量は 457.18M JOE です。直近24時間の JOE は、¥ 0.02484 (安値) から ¥ 0.02548 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 788.7140405807749061、史上最安値は ¥ 4.35811946592974467 です。

短期的なパフォーマンスでは、JOE は直近1時間で 0.00%、直近7日間で +5.95% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 56.95K に達しました。

JOE (JOE) 市場情報

No.828

¥ 11.56M
¥ 11.56M¥ 11.56M

¥ 56.95K
¥ 56.95K¥ 56.95K

¥ 12.64M
¥ 12.64M¥ 12.64M

457.18M
457.18M 457.18M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

464,573,155
464,573,155 464,573,155

91.43%

AVAX_CCHAIN

JOE の現在の時価総額は ¥ 11.56M、24時間取引高は ¥ 56.95K です。JOE の循環供給量は 457.18M、総供給量は 464573155 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 12.64M です。

JOE 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.02484
¥ 0.02484¥ 0.02484
24H 最安値
¥ 0.02548
¥ 0.02548¥ 0.02548
24H 最高値

¥ 0.02484
¥ 0.02484¥ 0.02484

¥ 0.02548
¥ 0.02548¥ 0.02548

¥ 788.7140405807749061
¥ 788.7140405807749061¥ 788.7140405807749061

¥ 4.35811946592974467
¥ 4.35811946592974467¥ 4.35811946592974467

0.00%

+0.59%

+5.95%

+5.95%

JOE (JOE) 価格履歴 JPY

JOE の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ +0.0232795+0.59%
30日¥ -0.00333-11.64%
60日¥ -0.0046-15.40%
90日¥ -0.02552-50.24%
JOE 本日の価格変動

本日 JOE は、 ¥ +0.0232795 (+0.59%) の変動を記録しました。

JOE 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.00333 (-11.64%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

JOE 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、JOE は、 ¥ -0.0046 (-15.40%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

JOE 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.02552 (-50.24%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

JOE (JOE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

JOE 価格履歴ページ を今すぐチェック。

JOE の分析

この分析では、AIモデルを活用して JOE の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

JOE 本日の市場動向：強気か弱気か？

現在の JOE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%

指標軸モデルの結論比率/閾値クイック解説
KDJデッドクロスK < D短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。
MAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
StochRSI20‑80中立ゾーン通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。
MACDゴールデンクロスDIF > DEA強気のモメンタムが現れつつあります。
EMAグループ1-2 買い20-40% 売り移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。
BOLL (20,2)ミドルライン < 価格 ≤ 上限ラインミドルバンドと上限バンドの間比較的強いものの、極端な水準ではありません。
RSI (14)中立30‑70通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。
ピボットポイントR1 < 価格 ≤ R2R1‑R2の間中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

JOE_USDTは4時間足チャートにおいて、0.02518の中枢上側で推移しています。価格はR1レジスタンスである0.0253とR2レジスタンスである0.02549の間で推移しており、短期的な移動平均線群は強気の並びを示しています。EMAの速い線と遅い線は上向きに発散する状態を維持しており、MACD指標もゴールデンクロスの形を形成しています。RSI値は中立域に位置し、KDJおよびStochRSI指標には極端な超買サインは見られません。ボリンジャーバンドの幅は安定した開きを保っており、買いと売りの勢力バランスは比較的均衡しています。短期的な買い圧力がやや優勢であり、ボラティリティも目立った拡大は見られていません。 近隣の重要なレジスタンス・サポートレベルとしては、R1レジスタンス0.0253が現行価格0.02548からわずか0.00018の差で設定されています。一方、下方向の最近のサポートは中枢である0.02518にあり、こちらは現行価格から0.00030の差で位置しています。さらに遠方の参考水準として、S1サポート0.02499、S2サポート0.02487が挙げられます。上方向の遠方のレジスタンスはR2レジスタンス0.02549に設定されており、現在の価格はこのR2レジスタンスエリアに非常に近い位置にあります。市場全体は、中枢を挟んだ上沿のレンジ内に位置していると言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。

JOE の価格に影響を与える要因は何ですか？

JOEトークンの価格は、いくつかの重要な要因によって影響を受けます：

1. Trader Joe DEXにおける取引量と流動性
2. Avalancheエコシステムの成長と採用状況
3. DeFi市場のセンチメントとトレンド
4. ガバナンスおよび手数料分配におけるトークンのユーティリティ
5. ステーキング報酬とトークン経済モデル
6. パートナーシップ発表
7. 全体的な暗号資産市場の動向
8. 他のDEXプラットフォームとの競争
9. DeFiに影響を及ぼす規制動向
10. 技術的アップデートとプロトコルの改善

人はなぜ今日 JOE の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のJOEトークンの価格を知りたがっています。その理由には、取引の意思決定、ポートフォリオ管理、マーケットタイミング、そして投資計画が含まれます。トレーダーは、利益を上げて売買注文を実行するために、リアルタイムの価格を必要としています。投資家は、保有資産の価値を評価し、ポジションサイズの調整やリバランスに関する戦略的な意思決定を行うために、日々のパフォーマンスを追跡しています。

JOE の価格予測

JOE (JOE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の JOE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
JOE (JOE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、JOE の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
JOE が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？JOE の 2026–2027 年の価格予測は JOE 価格予測 ページでご確認いただけます。

JOE について

Trader Joe (JOE)は、Avalancheネットワーク上の分散型取引所（DEX）およびイールドファーミングプラットフォームです。これにより、ユーザーは許可なしで、かつ非預託方式で、自分のウォレットから直接Avalancheベースのトークンを取引することができ、さまざまなプールに流動性を提供することで収益を得ることができます。JOEの合意形成メカニズムは、AvalancheのProof of Stake（PoS）モデルに基づいています。また、プラットフォームには、ガバナンス決定とユーザーのエコシステムへの参加を奨励するために使用される独自のトークン、JOEも特徴としています。Avalancheエコシステムの主要なプレーヤーとして、Trader Joeは、シームレスで効率的な取引体験を提供し、プラットフォーム開発におけるコミュニティ主導のアプローチを推進することを目指しています。

日本 で JOE を購入して投資する方法

JOE を使用する準備はできていますか？MEXCでは、JOE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は JOE の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、JOE (JOE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、JOE が即座にあなたのウォレットに入金されます。
JOE (JOE) の購入ガイド

JOE でできること

JOE を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで JOE (JOE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
--
テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

JOE ( JOE ) とは何か

Trader Joe is your one-stop decentralized trading platform on the Avalanche network.

JOE資料

JOE についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

公式JOEウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

4chan-ThemedArbitrum EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

よくある質問： JOE に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 21:44:03 (UTC+8)

JOE (JOE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

JOE についてさらに詳しく知る

JOE USDT（先物取引）

JOE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの JOE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの JOE (JOE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、JOE ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
JOE/USDT
¥3.96582
¥3.96582¥3.96582
+0.47%
2.27M (USDT)

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¥39.90940
¥39.90940¥39.90940

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¥207.9622
¥207.9622¥207.9622

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JMDT

JMDT

¥153.4518
¥153.4518¥153.4518

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STONK

STONK

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¥1.196340¥1.196340

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¥14.44557
¥14.44557¥14.44557

+17.70%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

JOE から JPY の計算機

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JOE
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1 JOE = 3.96896 JPY