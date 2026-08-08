この分析では、AIモデルを活用して JOE の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

現在の JOE 市場の全体的なセンチメント：強気、強気 55% | 弱気 45%；

指標軸 モデルの結論 比率/閾値 クイック解説 KDJ デッドクロス K < D 短期的なモメンタムが弱まりつつあり、勢いが低下しています。 MAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 StochRSI 20‑80 中立ゾーン 通常のペースで推移しており、極端なシグナルは見られません。 MACD ゴールデンクロス DIF > DEA 強気のモメンタムが現れつつあります。 EMAグループ 1-2 買い 20-40% 売り 移動平均線の大半が下向きで、弱気の並びとなっています。 BOLL (20,2) ミドルライン < 価格 ≤ 上限ライン ミドルバンドと上限バンドの間 比較的強いものの、極端な水準ではありません。 RSI (14) 中立 30‑70 通常のレンジ内にあり、まだ値動きの余地があります。 ピボットポイント R1 < 価格 ≤ R2 R1‑R2の間 中央ピボットを上回っていますが、極端な高値圏ではありません。

JOE_USDTは4時間足チャートにおいて、0.02518の中枢上側で推移しています。価格はR1レジスタンスである0.0253とR2レジスタンスである0.02549の間で推移しており、短期的な移動平均線群は強気の並びを示しています。EMAの速い線と遅い線は上向きに発散する状態を維持しており、MACD指標もゴールデンクロスの形を形成しています。RSI値は中立域に位置し、KDJおよびStochRSI指標には極端な超買サインは見られません。ボリンジャーバンドの幅は安定した開きを保っており、買いと売りの勢力バランスは比較的均衡しています。短期的な買い圧力がやや優勢であり、ボラティリティも目立った拡大は見られていません。 近隣の重要なレジスタンス・サポートレベルとしては、R1レジスタンス0.0253が現行価格0.02548からわずか0.00018の差で設定されています。一方、下方向の最近のサポートは中枢である0.02518にあり、こちらは現行価格から0.00030の差で位置しています。さらに遠方の参考水準として、S1サポート0.02499、S2サポート0.02487が挙げられます。上方向の遠方のレジスタンスはR2レジスタンス0.02549に設定されており、現在の価格はこのR2レジスタンスエリアに非常に近い位置にあります。市場全体は、中枢を挟んだ上沿のレンジ内に位置していると言えます。

このコンテンツは、過去および現在の市場データに基づいてAIによって生成されています。情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。