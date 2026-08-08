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本日の Fuse Network のライブ価格は 0.002795 JPY です。FUSE の時価総額は 614,570.658039054912 JPY です。日本 のリアルタイムの FUSE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。本日の Fuse Network のライブ価格は 0.002795 JPY です。FUSE の時価総額は 614,570.658039054912 JPY です。日本 のリアルタイムの FUSE から JPY 価格更新、ライブチャート、時価総額、24 時間の取引高などを追跡しましょう。

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Fuse Network価格(FUSE)

1 FUSE から JPY へのライブ価格：

¥0.438815
¥0.438815¥0.438815
-2.34%1D
JPY
Fuse Network (FUSE) ライブ価格チャート
ページの最終更新日：2026-08-08 20:47:32 (UTC+8)

Fuse Network 本日の価格

Fuse Network (FUSE) の本日のライブ価格は ¥ 0.002795 で、直近24時間で 2.34% 変動しました。現在の FUSE から JPY への変換レートは、¥ 0.002795 につき FUSE です。

Fuse Network は現在、時価総額 ¥ 614.57K#2074 位、循環供給量は 219.88M FUSE です。直近24時間の FUSE は、¥ 0.00279 (安値) から ¥ 0.002863 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 335.567804240545723、史上最安値は ¥ 0.45518990955855412 です。

短期的なパフォーマンスでは、FUSE は直近1時間で -0.25%、直近7日間で -4.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.61K に達しました。

Fuse Network (FUSE) 市場情報

No.2074

¥ 614.57K
¥ 614.57K¥ 614.57K

¥ 53.61K
¥ 53.61K¥ 53.61K

¥ 1.09M
¥ 1.09M¥ 1.09M

219.88M
219.88M 219.88M

391,488,845.48103
391,488,845.48103 391,488,845.48103

ETH

Fuse Network の現在の時価総額は ¥ 614.57K、24時間取引高は ¥ 53.61K です。FUSE の循環供給量は 219.88M、総供給量は 391488845.48103 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.09M です。

Fuse Network 価格履歴 JPY

24時間の価格変動レンジ：
¥ 0.00279
¥ 0.00279¥ 0.00279
24H 最安値
¥ 0.002863
¥ 0.002863¥ 0.002863
24H 最高値

¥ 0.00279
¥ 0.00279¥ 0.00279

¥ 0.002863
¥ 0.002863¥ 0.002863

¥ 335.567804240545723
¥ 335.567804240545723¥ 335.567804240545723

¥ 0.45518990955855412
¥ 0.45518990955855412¥ 0.45518990955855412

-0.25%

-2.34%

-4.32%

-4.32%

Fuse Network (FUSE) 価格履歴 JPY

Fuse Network の価格変動を本日分、30日、60日、90日間で追跡する：

期間変動率 (JPY)変動率 (%)
今日¥ -0.01051431-2.34%
30日¥ -0.000434-13.45%
60日¥ -0.000262-8.58%
90日¥ -0.000278-9.05%
Fuse Network 本日の価格変動

本日 FUSE は、 ¥ -0.01051431 (-2.34%) の変動を記録しました。

Fuse Network 30日間の価格変動

過去30日間で、価格は ¥ -0.000434 (-13.45%) 変動しており、トークンの短期的なパフォーマンスを示しています。

Fuse Network 60日間の価格変動

表示を60日間に拡大すると、FUSE は、 ¥ -0.000262 (-8.58%) 変動しており、そのパフォーマンスをより広い視点で把握することができます。

Fuse Network 90日間の価格変動

90日間のトレンドを見ると、価格は ¥ -0.000278 (-9.05%) 変動しており、トークンの長期的な動向を把握する手がかりとなります。

Fuse Network (FUSE) の全ての価格履歴と価格動向を紐解きたいですか？

Fuse Network 価格履歴ページ を今すぐチェック。

Fuse Network の分析

この分析では、AIモデルを活用して Fuse Network の直近の価格動向、取引高の変化、市場センチメントを評価しています。リアルタイムデータ処理により新たなトレンドや潜在的な取引機会を可視化し、より的確かつタイムリーな意思決定をサポートします。

Fuse Network の価格に影響を与える要因は何ですか？

FUSEトークンの価格には、いくつかの重要な要因が影響します：

1. 採用と利用状況：Fuseエコシステムにおけるネットワーク取引量およびDeFi活動
2. パートナーシップ：企業や決済プロバイダーとの戦略的提携
3. 市場センチメント：全体的な暗号資産市場の動向と投資家の信頼感
4. 技術開発：プラットフォームのアップグレード、新機能の導入、ロードマップの進捗
5. トークンのユーティリティ：ステーキング報酬、ガバナンスへの参加、エコシステム内のインセンティブ
6. 競合環境：他の決済に特化したブロックチェーンとのパフォーマンス比較
7. 規制環境：決済トークンに影響を及ぼすコンプライアンスの動向
8. 取引量：取引所での流動性およびマーケットメイカーの活動

人はなぜ今日 Fuse Network の価格を知りたいのでしょうか？

人々は、いくつかの重要な理由から、今日のFuse Network（FUSE）の価格を知りたがっています。その理由としては、情報に基づいた取引判断、ポートフォリオ管理、そしてマーケットタイミングの把握が挙げられます。トレーダーは、最適なタイミングで売買を行うために現在の価格を必要としています。投資家は、保有資産の価値を評価し、戦略的な運用を行っていくために日々のパフォーマンスを追跡しています。暗号資産市場は変動が激しいため、価格は急速に変動し、利益の最大化や損失の最小化を図るうえで、リアルタイムのデータが極めて重要です。

Fuse Network の価格予測

Fuse Network (FUSE) の2030年の価格予測（4年後）
上記の価格予測モジュールによると、2030年の FUSE の目標価格は ¥ -- で、上昇率は 0.00% です。
Fuse Network (FUSE) の2040年の価格予測（14年後）

2040年、Fuse Network の価格は 0.00% 上昇し、取引価格は ¥ -- に達する可能性があります。

MEXCツール
リアルタイムのシナリオ予測や、より個別化された分析を希望する場合は、MEXCの価格予測ツールやAIマーケットインサイトをご利用ください。
免責事項：これらのシナリオはあくまで例示的かつ教育目的のものであり、暗号資産は価格変動が大きいため、判断を行う前に必ずご自身で調査（DYOR）を行ってください。
Fuse Network が 2026–2027 年にどの価格に到達するか知りたいですか？FUSE の 2026–2027 年の価格予測は Fuse Network 価格予測 ページでご確認いただけます。

Fuse Network について

Fuse Network（FUSE）は、分散型金融（DeFi）アプリケーションやサービスのためのコスト効率的でスケーラブルなインフラストラクチャを提供することを目指した、ブロックチェーンベースのプラットフォームです。ビジネスや個人がDeFi製品を作成し利用するためのエントリーバリアを、コストと複雑さを削減することで下げることを目指しています。このネットワークは、Proof of Stake（PoS）という合意形成メカニズムを利用しており、これにより高いセキュリティレベルを維持しつつ、迅速かつ低コストの取引を提供することができます。FUSEの主な使用例は、コミュニティ主導の通貨と決済システムの作成にあり、ビジネスやコミュニティが自身の金融エコシステムをデジタル化することを可能にします。

日本 で Fuse Network を購入して投資する方法

Fuse Network を使用する準備はできていますか？MEXCでは、FUSE の購入は簡単で、初心者でもすぐに始められます。最初の購入を終えれば、すぐに取引を開始できます。詳細は Fuse Network の購入方法 に関する完全ガイドをご覧ください。以下に、Fuse Network (FUSE) の購入を始めるための簡単な5ステップの概要をまとめました。

ステップ1

アカウントに新規登録し、KYC認証を完了する

まず、MEXCでアカウントに新規登録し、KYC認証を完了します。MEXCの公式ウェブサイトまたはMEXCアプリで、電話番号またはメールアドレスを使用して手続きを行うことができます。
ステップ2

USDT、USDC、またはUSDEをウォレットに追加する

USDT、USDC、USDEはMEXCでの取引を容易にします。銀行送金、OTC、P2P取引を通じてUSDT、USDC、USDEを購入できます。
ステップ3

現物取引ページへ

MEXCのウェブサイトで、上部のバーにある現物取引をクリックし、希望のトークンを検索します。
ステップ4

トークンを選択する

-- 以上のトークンが利用可能で、ビットコイン、イーサリアム、人気トークンを手軽に購入できます。
ステップ5

購入を完了する

トークンの金額または現地通貨での相当額を入力します。購入をクリックすると、Fuse Network が即座にあなたのウォレットに入金されます。
Fuse Network (FUSE) の購入ガイド

Fuse Network でできること

Fuse Network を保有することで、単に購入・保有するだけでは得られない多くの可能性が広がります。数百もの市場でBTCを取引したり、フレキシブルステーキングやセービング商品を通じてパッシブ報酬を獲得したり、プロ向けの取引ツールを活用して資産を増やすことも可能です。初心者から経験豊富な投資家まで、MEXCは誰でも暗号資産の可能性を最大化できるようサポートします。以下は、ビットコイントークンを最大限に活用するための代表的な4つの方法です

  • MEXCの現物市場を探索する

    MEXCの現物市場を探索する

    最低水準の手数料で2,800以上のトークンを取引しよう。

    先物取引

    先物取引

    最大500倍のレバレッジと深い流動性で取引しよう。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    トークンをステーキングして、豪華エアドロップを獲得しよう。

    MEXCプレマーケット

    MEXCプレマーケット

    新トークンの正式上場前に売買しよう。

MEXCで最低水準の手数料で取引

MEXCで Fuse Network (FUSE) を購入すると、よりお得に取引できます。市場最安値の手数料率を誇る暗号資産プラットフォームの一つであるMEXCは、初回取引からコスト削減をサポートします。

現物取引手数料：
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メイカー
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テイカー
先物取引手数料：
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メイカー
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テイカー

MEXCの競争力ある 取引手数料 をご確認ください

さらに、MEXCの手数料ゼロイベント を通して、選ばれた現物トークンを一切の手数料なしで取引することができます。

Fuse Network ( FUSE ) とは何か

Fuseネットワークは、日常的な決済を簡単に統合できるように設計された、パーミッションレスでボーダーレスなパブリック台帳です。トークンがイーサリアムとフューズチェーンの間を自由に移動できるブリッジを使用して、イーサリアムに固定されています。トークンはイーサリアム上で鋳造され、フューズチェーンに移動し、そこで幅広い機能とビジネスプラグインにアクセスし、トークンに生命を吹き込みます。

Fuse Network資料

Fuse Network についてさらに詳しく理解するには、ホワイトペーパー、公式ウェブサイト、その他の出版物などの追加リソースを調べることを検討してください。

ホワイトペーパー
公式Fuse Networkウェブサイト
ブロックエクスプローラー

カテゴリー :

Account AbstractionArbitrum EcosystemBase Ecosystem

よくある質問： Fuse Network に関するその他の質問

ページの最終更新日：2026-08-08 20:47:32 (UTC+8)

Fuse Network (FUSE) 業界の重要最新情報

時間 (UTC+8)タイプ情報
02-11 14:20:00業界の最新情報
過去24時間でCEXから59,400 ETHの純流出
02-10 18:39:21オンチェーン・データ
昨日、ビットコイン現物ETFは1億4490万ドルの純入金を記録し、イーサリアムETFは5700万ドルの純入金を記録しました
02-04 11:04:00業界の最新情報
暗号資産恐怖指数が再び14に低下、市場は「極度の恐怖」ゾーンに留まる
02-04 00:48:00業界の最新情報
過去24時間でネットワーク全体で2億8500万ドルが清算、ロングもショートも一掃
02-01 01:12:00業界の最新情報
ビットコインが前回安値の80,600ドルを下回り、2025年4月11日以来の新安値を更新
01-28 07:44:00業界の最新情報
ドルインデックスが2022年2月以来の最低水準に、暗号資産市場は上昇継続

Fuse Network についてさらに詳しく知る

FUSE USDT（先物取引）

FUSE をレバレッジでロングまたはショートできます。MEXCの FUSE USDT先物取引を活用して、市場の変動を活用しよう。

MEXCの Fuse Network (FUSE) 市場で取引

現物市場と先物市場を探索し、Fuse Network ライブ価格と取引高を表示して、直接取引します。

ペア
価格
24H 変動率
24H 取引高
FUSE/USDT
¥0.439129
¥0.439129¥0.439129
-2.13%
18.97M (USDT)

さらに多くの暗号資産を探索

MEXCで市場データが利用可能な主要暗号資産

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¥39.83090
¥39.83090¥39.83090

-46.80%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

¥218.1515
¥218.1515¥218.1515

-33.77%

JMDT

JMDT

JMDT

¥152.1801
¥152.1801¥152.1801

-29.58%

STONK

STONK

STONK

¥1.160544
¥1.160544¥1.160544

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¥9.871532¥9.871532

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¥2.927736¥2.927736

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¥386.97517¥386.97517

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Solstice Finance

SLX

¥14.40318
¥14.40318¥14.40318

+17.35%

免責事項

暗号資産価格は高い市場リスクと価格変動の影響を受けます。投資に際しては、ご自身が精通し、そのリスクを理解しているプロジェクトや商品に投資してください。投資を行う前に、ご自身の投資経験、財務状況、投資目的、リスク許容度を慎重に検討し、外部の財務アドバイザーにご相談されることをお勧めします。本資料は財務アドバイスとして見なされるべきものではありません。過去の実績は将来の実績を示すものではありません。投資の価値が下がることもあれば上がることもあり、投資した金額を回収できない場合もあります。ご自身の投資判断については、ご自身の責任において行ってください。MEXCはユーザー様が被る可能性のある損失について責任を負いません。詳細については、利用規約とリスク告知をご覧ください。 また、上記の暗号資産に関するデータ（現在のライブ価格など）は、第三者の情報に基づいていることにご留意ください。これらは「現状のまま」かつ情報提供のみを目的としており、いかなる表明や保証を行うものではありません。第三者のサイトへのリンクもまた、MEXCの管理下にあるものではありません。MEXCは、このような第三者のサイトおよびそのコンテンツの信頼性および正確性について責任を負いません。

FUSE から JPY の計算機

金額

FUSE
FUSE
JPY
JPY

1 FUSE = 0.438815 JPY