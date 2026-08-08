Fuse Network 本日の価格

Fuse Network (FUSE) の本日のライブ価格は ¥ 0.002795 で、直近24時間で 2.34% 変動しました。現在の FUSE から JPY への変換レートは、¥ 0.002795 につき FUSE です。

Fuse Network は現在、時価総額 ¥ 614.57K で #2074 位、循環供給量は 219.88M FUSE です。直近24時間の FUSE は、¥ 0.00279 (安値) から ¥ 0.002863 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 335.567804240545723、史上最安値は ¥ 0.45518990955855412 です。

短期的なパフォーマンスでは、FUSE は直近1時間で -0.25%、直近7日間で -4.32% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 53.61K に達しました。

Fuse Network (FUSE) 市場情報

ランキング No.2074 時価総額 ¥ 614.57K¥ 614.57K ¥ 614.57K 取引高 (24H) ¥ 53.61K¥ 53.61K ¥ 53.61K 完全希薄化後時価総額 ¥ 1.09M¥ 1.09M ¥ 1.09M 循環供給量 219.88M 219.88M 219.88M 総供給量 391,488,845.48103 391,488,845.48103 391,488,845.48103 パブリックブロックチェーン ETH

Fuse Network の現在の時価総額は ¥ 614.57K、24時間取引高は ¥ 53.61K です。FUSE の循環供給量は 219.88M、総供給量は 391488845.48103 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 1.09M です。