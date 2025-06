Areon Network (AREA) 情報

Areon Networkは、Proof of Areaという独自のコンセンサスメカニズムを持つ次世代のレイヤー1ブロックチェーンです。 Areonは、高速で安全で安定したトランザクションと公正な手数料を提供することで、暗号資産ユーザーにとって便利なエコシステムとして際立っています。 Areon Networkの構成要素は以下のとおりです。 - Areon財団 - Areonチェーン (EVM互換、レイヤー1、PoA) AREAは、Proof of Area (POA)プロトコルを使用する最初の暗号資産です。 POAは「Delegated Proof of Stake」と似ていますが、デジタル土地所有権という形で保有者に追加の利益をもたらすユニークなコンセンサスメカニズムです。