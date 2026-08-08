Akita 本日の価格

Akita (AKITA) の本日のライブ価格は ¥ 0.009334 で、直近24時間で 0.36% 変動しました。現在の AKITA から JPY への変換レートは、¥ 0.009334 につき AKITA です。

Akita は現在、時価総額 ¥ 0.00 で #4724 位、循環供給量は 0.00 AKITA です。直近24時間の AKITA は、¥ 0.009226 (安値) から ¥ 0.009347 (高値) の間で推移し、市場の動きを反映しています。史上最高値は ¥ 2.813400865077399362、史上最安値は ¥ 0.687554129701495285 です。

短期的なパフォーマンスでは、AKITA は直近1時間で +1.17%、直近7日間で -0.60% 変動しました。直近1日間の累計取引高は ¥ 1.98K に達しました。

Akita (AKITA) 市場情報

ランキング No.4724 時価総額 ¥ 0.00¥ 0.00 ¥ 0.00 取引高 (24H) ¥ 1.98K¥ 1.98K ¥ 1.98K 完全希薄化後時価総額 ¥ 933.40K¥ 933.40K ¥ 933.40K 循環供給量 0.00 0.00 0.00 最大供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 総供給量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 循環率 0.00% パブリックブロックチェーン ETH

Akita の現在の時価総額は ¥ 0.00、24時間取引高は ¥ 1.98K です。AKITA の循環供給量は 0.00、総供給量は 100000000 です。また、完全希薄化後の評価額 (FDV) は ¥ 933.40K です。