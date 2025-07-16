数あるMMORPGの中でも、WorldShardsはそのユニークな世界観と革新的なゲームプレイによって際立っています。LowKick Gamesによって開発されたこのsandbox風マルチプレイヤー・オンラインRPGは、浮遊する島々からなる幻想世界、Murrlandiaへプレイヤーを誘います。WorldShardsでは、プレイヤーが自由に探索し、戦い、建設できるだけでなく、ブロックチェーン技術によ数あるMMORPGの中でも、WorldShardsはそのユニークな世界観と革新的なゲームプレイによって際立っています。LowKick Gamesによって開発されたこのsandbox風マルチプレイヤー・オンラインRPGは、浮遊する島々からなる幻想世界、Murrlandiaへプレイヤーを誘います。WorldShardsでは、プレイヤーが自由に探索し、戦い、建設できるだけでなく、ブロックチェーン技術によ
WorldShards：話題の新作MMORPG×NFTゲーム初心者ガイド

数あるMMORPGの中でも、WorldShardsはそのユニークな世界観と革新的なゲームプレイによって際立っています。LowKick Gamesによって開発されたこのsandbox風マルチプレイヤー・オンラインRPGは、浮遊する島々からなる幻想世界、Murrlandiaへプレイヤーを誘います。WorldShardsでは、プレイヤーが自由に探索し、戦い、建設できるだけでなく、ブロックチェーン技術によってゲーム内資産を真に所有することが可能です。この記事では、ゲームの世界観、ゲームプレイの仕組み、経済システム、トークンの特徴について詳しく解説します。

1. WorldShardsとは？


WorldShardsは、sandboxの要素とブロックチェーン技術を融合させたMMORPGです。舞台となるのは、壊滅的な出来事によって引き裂かれ、無数の浮遊島が存在する世界、Murrlandiaです。プレイヤーは探検家として、失われた秘密を明らかにし、侵略者と戦い、世界を再建していくことが求められます。WorldShardsには、従来のレベル制やクラス制といった概念がありません。代わりに、装備やスキルの組み合わせによって進行が決まる柔軟な成長システムが採用されており、プレイヤーは自分だけのプレイスタイルを自由に構築し、体験をカスタマイズすることができます。

2. WorldShardsの主な特徴


WorldShardsは、いくつもの革新的な要素によってMMORPGのゲームプレイを再定義しています。

1) レベル制の廃止：従来のレベル制やクラス制にとらわれず、プレイヤーは自分のプレイスタイルに合わせて、装備とスキルの組み合わせによって成長をカスタマイズできます。
2) 戦略性の高い戦闘システム：戦闘では戦略が重視され、プレイヤーは直接攻撃、ステルス、アイテムの使用、武器の組み合わせなど、さまざまな戦術で敵に挑むことができます。
3) 浮遊島の建設：すべてのプレイヤーは個人所有の浮遊島を持ち、そこに自宅を建てたり、作業台を設置して資源を加工したり、装備をクラフトしたりすることができます。
4) プレイヤー主導の経済：資源の採取・加工・取引を中心とした、プレイヤー主導型の経済システムが導入されています。
5) ブロックチェーンによる資産所有：ブロックチェーン技術により、プレイヤーはゲーム内資産（島、装備、トークンなど）を真に所有することができます。

3. WorldShardsの遊び方


WorldShardsは誰でも簡単に始められます。以下が基本的なステップです：

1) アクセスの取得：WorldShardsは現在アーリーアクセス期間中で、プレイにはOpenLootプラットフォームでアクセスキーを購入するか、Founder's collectible（ファウンダーズ・コレクティブル）を所有している必要があります。

2) 自分だけの成長ルートを選択：レベル制がないため、クラフティング、戦闘、探索など、自分の好みに応じた分野に集中できます。キャラクターの成長はあなた次第です。

3) 装備の入手：武器や装備の選択があなたのプレイスタイルを決定します。さまざまな装備を組み合わせて、好みに合った戦術を組み立てましょう。

4) 浮遊島の建築とカスタマイズ：資源を集めてクラフトし、自分の浮遊島をカスタマイズしましょう。あなたの個性を反映させた空間を作り上げることができます。

5) クエストやソーシャル活動への参加：ギルドに参加したり、協力型PvEミッションに挑んだり、ダンジョンを探索して貴重な報酬を獲得しましょう。首都となる都市は、プレイヤー同士の交流、取引、同盟の中心地として機能します。

4. WorldShardsの経済概要


WorldShardsでは、資源の採取・加工・取引を中心とした、プレイヤー主導の経済システムが展開されています。プレイヤーは、島々を探索したり、クエストを達成したり、敵を倒したりすることで資源を集め、それらを自分の浮遊島で装備やアイテムに精製することができます。作成したアイテムは、自己強化に使用できるほか、ゲーム内のオークションハウスで販売することも可能です。

また、「エンシェントリフト（Ancient Rifts）」と呼ばれるユニークなメカニクスにより、プレイヤーはこのリフトを収集・精製することで、装備のレアリティや属性を強化でき、市場価値を高めることができます。さらに、2025年第2四半期には完全なオークションシステムが導入され、プレイヤー同士の取引と経済活動がさらに活性化される予定です。

5. WorldShardsのトークン：SHARDS


SHARDSは、コミュニティ主導のフェアローンチによって立ち上げられた、ゲーム内の主要トークンです。総供給量は50億トークンで、6年間にわたって段階的にリリースされます。供給量の60%はプレイヤー報酬に、25%はエコシステムの開発に、15%はマーケティングおよびコミュニティの成長に割り当てられています。


5.1 SHARDSトークンの入手方法


プレイヤーは以下の方法でSHARDSトークンを入手できます：
ランダムドロップAttraction Force（アトラクションフォース） 効果を持つコレクティブルを装備している場合、敵との戦闘、資源の採取、宝箱の開封など、特定のゲーム内アクション中にランダムでトークンを受け取れる可能性があります。
暗号資産ウォレットからのインポート：プレイヤーは自身の暗号資産ウォレットからSHARDSトークンを直接インポートし、ゲーム内で使用することも可能です。

5.2 SHARDSトークンの用途


SHARDSトークンはゲーム内でさまざまな用途に使用されます：
コレクティブルアイテムのステータス強化：コレクティブルをアップグレードする際、 Luck属性はSHARDSを使って別途強化する必要があります。
レアリティのアップグレード：コレクティブルのレアリティを向上させ、価値や性能を高めることができます。
リフトの加工SHARDSトークンを使用してリフト(Rifts)を加工し、アイテムのレアリティを強化します。
レアアイテムの購入：SHARDSを使って、ゲーム内でさまざまなレアかつ貴重なアイテムを購入できます。
アイテムステータスの再抽選（リロール）：装備のステータスを再ランダム化して、より良い組み合わせや数値を狙うことができます。
取引SHARDSは暗号資産としてゲーム外に出金可能で、暗号資産取引所で売買することができます。

SHARDSはOpen Lootプラットフォームを通じて個人の暗号資産ウォレットに出金し、外部の取引所で取引することも可能です。


没入感のあるゲームプレイと、ブロックチェーンによる資産所有を融合させたWorldShardsは、MMORPGの未来に新たなスタンダードを打ち立てようとしています。探索、戦闘、クラフト、取引——どんなプレイスタイルでも楽しめる要素が、このゲームには揃っています。今後さらに進化し、コミュニティが拡大することで、WorldShardsはブロックチェーンゲーム分野の注目タイトルとしてその地位を確立していくことでしょう。さあ、今すぐこの幻想的な世界に飛び込み、Murrlandiaでの冒険を始めましょう！

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

