Mango Networkとは？—次世代モジュール型ブロックチェーンの包括ガイド





ブロックチェーン技術はその誕生以来、「スケーラビリティ」「セキュリティ」「分散性」のトリレンマに直面してきました。従来の単一仮想マシンアーキテクチャはスケーラビリティとインターオペラビリティに限界があり、複数のブロックチェーンが共存することで資産と流動性の断片化が発生する課題も抱えています。Mango Networkは、この課題に対し、基礎プロトコル設計、クロスチェーン通信、開発者ツールチェーンなど多方面からアプローチし、次世代のWeb3インフラとしてモジュール化と複数仮想マシンのサポートを実現。これにより、高性能、低コスト、統合されたユーザー体験を提供する新たなパラダイムを築いています。









Mango NetworkはRustとMove言語で構築されており、リソース指向のプログラミングと形式的検証を特徴としています。高負荷のシナリオで45,000 TPS以上の処理能力を持ち、一部の公式情報では最大297,450 TPSに達するとされています。また、実行、コンセンサス、データ可用性、紛争解決などのコア機能を独立したモジュールとして分離するモジュー型デザインを採用し、各ステージでの性能とセキュリティを最適化することが可能です。









マルチVMサポート：主流のEVMと高セキュリティなMoveVMの両方に対応しており、ユーザーや開発者は基盤の違いを気にせずにスマートコントラクトをデプロイおよび実行できます。





OPStackテクノロジー：Optimism Stackのモジュールビジョンに基づき、実行、コンセンサス、データ可用性などのコアコンポーネントを分離。さらに、異なるVM間のシームレスな通信をOP-Mangoプロトコルで実現しています。









究極のスループット：公式情報では最大297,450 TPSに達する能力を持ち、実環境でも45,000 TPS以上の処理速度を提供。サブセカンド（1秒未満）でのトランザクション確認が可能で、高頻度なDeFiやゲームアプリケーションのニーズに対応します。





リソース指向プログラミング：Move言語で開発されており、リソース型と形式的検証をネイティブでサポート。リエントランシー攻撃や二重支払いの防止に優れたセキュリティを提供します。





モジュール型セキュリティ：コア機能が独立したモジュールに分離されており、攻撃対象範囲を縮小。また、ゼロ知識証明（ZK）や分散ストレージなどの高度な機能もサポートし、プライバシーと検閲耐性を強化しています。









2024年12月31日、Mango Networkのテストネット（Devnet）が公式にローンチされ、プロジェクトは公開検証と開発者エコシステム構築の段階に入りました。





ユーザーは、公式プラットフォームとのインタラクション、Mango Swap、Mango Bridge、Plugin Walletのようなエコシステムアプリの体験、BeingDEX Appクライアントとのインタラクションなどのテストネットタスクに参加することで、Mango Networkの機能と性能についてより深く理解することができます。









Mango Swap：MGO、USDT、MAIなどの主要な資産をサポートする分散型トークンスワッププラットフォーム。

Mango Bridge：BTC、ETH、BNBなどのネットワークをカバーするクロスチェーン資産ブリッジで、テストトークンを取得してクロスチェーン検証を行うことが可能です。

Being DEX：注文板ベースの全チェーン対応注文マッチングプラットフォームで、オンチェーン注文やKラインチャートなどの高度な機能を備え、Uniswap V3モデルを補完します。









公式テストネットでは、Faucet (蛇口)、SDK、サンプルコントラクト、包括的なドキュメントが提供されており、開発者はローカル環境でのフルDevnetセットアップやスマートコントラクトのデバッグが可能です。





テストネットローンチ後、Mango Networkは500,000以上のウォレットダウンロードと1億2,000万以上のネットワークインタラクションを記録しており、その性能が高く評価されています。













テストネットローンチ後、Mango Networkは45日間のテストネットインセンティブエアドロップ（Odyssey）イベントを開始しました。ユーザーはウォレットの登録、ソーシャルメディアアカウントの紐付け、トークンスワップ、クロスチェーンブリッジ、DEX取引、モバイルインタラクションなどのタスクを完了することでエアドロップポイントを累積できます。ポイントが多いほど、将来的により多くのMGOトークンが分配されます。





公式情報によると、MGOトークンの総供給量の10%がテストネットおよびメインネットの活動に対してエアドロップされる予定です。









2025年2月14日時点で、Mango Networkは$1,350万のBラウンド資金調達を完了しました。リード投資家はKuCoin Venturesであり、CatcherVC、Tido Capital、Connectico Capital、Becker Ventures、Ainfra Ventures、T Fund、Mobile Capitalなどが共同で出資しています。

今回の資金調達は、メインネットのセキュリティ監査と展開、トークン生成イベント（TGE）の準備、エコシステムインセンティブおよびコミュニティ構築に主に使用される予定であり、プロジェクトが計画通りにメインネットを立ち上げ、大規模なエコシステム連携を実施することを支援します。









MGOは現在、市場で注目されている新しいトークンの一つであり、現時点では多くの取引所でまだ取引が開始されていません。MEXCは、優良資産の発掘に特化したプラットフォームとして、ユーザーに人気の潜在力の高いトークンを提供することに注力しており、豊富なトークンラインナップ、超低手数料、安全で安定した取引環境を提供することで、ユーザーから高い信頼を得ています。





MGO トークンは現在、MEXCプラットフォームに上場されており、早期のチャンスをつかむことができます。以下の手順で購入可能です：





3）注文タイプを選び、数量・価格などの要件を入力して取引を完了させます。











