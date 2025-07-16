ブロックチェーン技術はその誕生以来、「スケーラビリティ」「セキュリティ」「分散性」のトリレンマに直面してきました。従来の単一仮想マシンアーキテクチャはスケーラビリティとインターオペラビリティに限界があり、複数のブロックチェーンが共存することで資産と流動性の断片化が発生する課題も抱えています。Mango Networkは、この課題に対し、基礎プロトコル設計、クロスチェーン通信、開発者ツールチェーンなブロックチェーン技術はその誕生以来、「スケーラビリティ」「セキュリティ」「分散性」のトリレンマに直面してきました。従来の単一仮想マシンアーキテクチャはスケーラビリティとインターオペラビリティに限界があり、複数のブロックチェーンが共存することで資産と流動性の断片化が発生する課題も抱えています。Mango Networkは、この課題に対し、基礎プロトコル設計、クロスチェーン通信、開発者ツールチェーンな
学ぶ/人気トークンゾーン/プロジェクト紹介/Mango Netw...チェーンの包括ガイド

Mango Networkとは？—次世代モジュール型ブロックチェーンの包括ガイド

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#注目イベント#業界最新ニュース
OP
OP$0.718+2.98%
Movement
MOVE$0.1085+0.74%
DeFi
DEFI$0.001695-1.51%
ZKsync
ZK$0.05763+6.66%
Trustswap
SWAP$0.07775+1.28%

ブロックチェーン技術はその誕生以来、「スケーラビリティ」「セキュリティ」「分散性」のトリレンマに直面してきました。従来の単一仮想マシンアーキテクチャはスケーラビリティとインターオペラビリティに限界があり、複数のブロックチェーンが共存することで資産と流動性の断片化が発生する課題も抱えています。Mango Networkは、この課題に対し、基礎プロトコル設計、クロスチェーン通信、開発者ツールチェーンなど多方面からアプローチし、次世代のWeb3インフラとしてモジュール化と複数仮想マシンのサポートを実現。これにより、高性能、低コスト、統合されたユーザー体験を提供する新たなパラダイムを築いています。

1. Mango Networkとは


Mango Networkは、EVM（イーサリアム仮想マシン）とMoveVMの両方をサポートするレイヤー1パブリックブロックチェーンです。独自に開発されたOPStackおよびOP-Mangoクロス仮想マシン通信プロトコルを通じて、異なる仮想マシン間でのデータとコントラクトのインターオペラビリティを実現しています。その主な目標は、開発者やユーザーに対して、トランザクション全体に対応する高性能かつクロスチェーンでの相互運用が可能なWeb3インフラを提供することです。
Mango NetworkはRustとMove言語で構築されており、リソース指向のプログラミングと形式的検証を特徴としています。高負荷のシナリオで45,000 TPS以上の処理能力を持ち、一部の公式情報では最大297,450 TPSに達するとされています。また、実行、コンセンサス、データ可用性、紛争解決などのコア機能を独立したモジュールとして分離するモジュー型デザインを採用し、各ステージでの性能とセキュリティを最適化することが可能です。

1.1 マルチVM（仮想マシン）アーキテクチャ


マルチVMサポート：主流のEVMと高セキュリティなMoveVMの両方に対応しており、ユーザーや開発者は基盤の違いを気にせずにスマートコントラクトをデプロイおよび実行できます。

OPStackテクノロジー：Optimism Stackのモジュールビジョンに基づき、実行、コンセンサス、データ可用性などのコアコンポーネントを分離。さらに、異なるVM間のシームレスな通信をOP-Mangoプロトコルで実現しています。

1.2 コアパフォーマンスとセキュリティ


究極のスループット：公式情報では最大297,450 TPSに達する能力を持ち、実環境でも45,000 TPS以上の処理速度を提供。サブセカンド（1秒未満）でのトランザクション確認が可能で、高頻度なDeFiやゲームアプリケーションのニーズに対応します。

リソース指向プログラミング：Move言語で開発されており、リソース型と形式的検証をネイティブでサポート。リエントランシー攻撃や二重支払いの防止に優れたセキュリティを提供します。

モジュール型セキュリティ：コア機能が独立したモジュールに分離されており、攻撃対象範囲を縮小。また、ゼロ知識証明（ZK）や分散ストレージなどの高度な機能もサポートし、プライバシーと検閲耐性を強化しています。

2. Mango Networkテストネット開始


2024年12月31日、Mango Networkのテストネット（Devnet）が公式にローンチされ、プロジェクトは公開検証と開発者エコシステム構築の段階に入りました。

ユーザーは、公式プラットフォームとのインタラクション、Mango Swap、Mango Bridge、Plugin Walletのようなエコシステムアプリの体験、BeingDEX Appクライアントとのインタラクションなどのテストネットタスクに参加することで、Mango Networkの機能と性能についてより深く理解することができます。

2.1 Mango Networkテストネットの主な機能


Mango Swap：MGO、USDT、MAIなどの主要な資産をサポートする分散型トークンスワッププラットフォーム。
Mango Bridge：BTC、ETH、BNBなどのネットワークをカバーするクロスチェーン資産ブリッジで、テストトークンを取得してクロスチェーン検証を行うことが可能です。
Being DEX：注文板ベースの全チェーン対応注文マッチングプラットフォームで、オンチェーン注文やKラインチャートなどの高度な機能を備え、Uniswap V3モデルを補完します。

2.2 Mango Networkテストネットの開発者ツール


公式テストネットでは、Faucet (蛇口)、SDK、サンプルコントラクト、包括的なドキュメントが提供されており、開発者はローカル環境でのフルDevnetセットアップやスマートコントラクトのデバッグが可能です。

テストネットローンチ後、Mango Networkは500,000以上のウォレットダウンロードと1億2,000万以上のネットワークインタラクションを記録しており、その性能が高く評価されています。


3. Mango Networkエアドロップイベント


テストネットローンチ後、Mango Networkは45日間のテストネットインセンティブエアドロップ（Odyssey）イベントを開始しました。ユーザーはウォレットの登録、ソーシャルメディアアカウントの紐付け、トークンスワップ、クロスチェーンブリッジ、DEX取引、モバイルインタラクションなどのタスクを完了することでエアドロップポイントを累積できます。ポイントが多いほど、将来的により多くのMGOトークンが分配されます。

公式情報によると、MGOトークンの総供給量の10%がテストネットおよびメインネットの活動に対してエアドロップされる予定です。

4. Mango Networkの資金調達情報


2025年2月14日時点で、Mango Networkは$1,350万のBラウンド資金調達を完了しました。リード投資家はKuCoin Venturesであり、CatcherVC、Tido Capital、Connectico Capital、Becker Ventures、Ainfra Ventures、T Fund、Mobile Capitalなどが共同で出資しています。
今回の資金調達は、メインネットのセキュリティ監査と展開、トークン生成イベント（TGE）の準備、エコシステムインセンティブおよびコミュニティ構築に主に使用される予定であり、プロジェクトが計画通りにメインネットを立ち上げ、大規模なエコシステム連携を実施することを支援します。

5. MEXCでMGOトークンを購入する方法


MGOは現在、市場で注目されている新しいトークンの一つであり、現時点では多くの取引所でまだ取引が開始されていません。MEXCは、優良資産の発掘に特化したプラットフォームとして、ユーザーに人気の潜在力の高いトークンを提供することに注力しており、豊富なトークンラインナップ、超低手数料、安全で安定した取引環境を提供することで、ユーザーから高い信頼を得ています。

MGO トークンは現在、MEXCプラットフォームに上場されており、早期のチャンスをつかむことができます。以下の手順で購入可能です：

1）MEXCアプリまたは公式ウェブサイトにアクセスし、ログインします。
2）検索バーに「MGO」と入力し、MGOの現物または先物取引を選択します。
3）注文タイプを選び、数量・価格などの要件を入力して取引を完了させます。


さらに、MEXC Airdrop+ ページで関連する入金・取引イベントに参加することでも、MGOトークンやUSDTボーナスを獲得するチャンスがあります。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DRUSDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用して

WorldShards：話題の新作MMORPG×NFTゲーム初心者ガイド

WorldShards：話題の新作MMORPG×NFTゲーム初心者ガイド

数あるMMORPGの中でも、WorldShardsはそのユニークな世界観と革新的なゲームプレイによって際立っています。LowKick Gamesによって開発されたこのsandbox風マルチプレイヤー・オンラインRPGは、浮遊する島々からなる幻想世界、Murrlandiaへプレイヤーを誘います。WorldShardsでは、プレイヤーが自由に探索し、戦い、建設できるだけでなく、ブロックチェーン技術によ

MEXC 7周年：最速上場で切り拓く暗号資産取引の新時代

MEXC 7周年：最速上場で切り拓く暗号資産取引の新時代

7年前、MEXC取引所は暗号資産に対する強い情熱と明確なビジョンを持って、急速に進化を遂げる暗号資産の世界に参入しました。それ以来、MEXCはグローバルな暗号資産取引市場において頭角を現し、特に「新規トークンをいち早く上場する」という強みを武器に、多くの投資家に選ばれるプラットフォームへと成長してきました。データが語る成功：MEXCの圧倒的なトークン上場実績設立以来、MEXCは常にユーザーのニーズ

MEXC創設7周年：「More（さらなる可能性）」を掲げ、次世代暗号資産インフラの未来へ

MEXC創設7周年：「More（さらなる可能性）」を掲げ、次世代暗号資産インフラの未来へ

MEXCは創設7周年を迎え、「More（さらなる可能性）」を中核に据えた戦略のもと、デジタル金融が拡大する世界で革新を牽引し続けています。この7年間で、MEXCは単なる取引所から、多層的な暗号資産エコシステムへと進化を遂げました。多様性という理念は、MEXCのコードの一行一行にまで息づいており、まるで血流のように全体を支えています。1. 人気トークン・マトリクス：暗号資産のマーケットプレイスを構築

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得