USDfとは？Falcon Financeの革新的ステーブルコインメカニズムのクイックガイド

TL;DR


  • USDfはイーサリアム上に構築された超過担保型の合成ドルで、現在の流通供給量は約18.99億枚、暗号資産市場でのランキングは202位です。
  • USDfはステーブルコインおよび非ステーブルコイン資産を担保としてサポートし、システムの安全性を確保するために動的な担保率を採用しています。
  • USDfは、ユーザーのリスク選好に応じるために、クラシック型とイノベーティブ型の2種類の発行メカニズムを採用しています。
  • USDfはデルタニュートラル戦略と裁定取引メカニズムによって米ドルとの1:1ペッグを維持します。
  • ユーザーはUSDfをステーキングすることでsUSDf利回りトークンを獲得し、多層的な利回りプログラムに参加できます。

1. USDf（Falcon USD）とは


USDfは Falcon Finance が発行する超過担保型の合成ドルです。ユーザーは担保資産を預け入れることでUSDfを発行できます。担保資産にはUSDT、USDC、DAIといったステーブルコインに加え、BTC、ETH、その他の選定されたアルトコインといった非ステーブルコイン資産も含まれます。超過担保の仕組みにより、常に担保価値がUSDfの発行価値を上回り、市場の変動環境下でも安定性が維持されます。

USDfの発行に使用される担保は、市場中立戦略によって運用されます。このアプローチにより、資産は常に裏付けられつつ、価格変動リスクの影響を最小化し、USDfを信頼できる超過担保型合成ドルとして強化します。

注：Falcon Financeは DWF Labs のパートナーであるAndrei Grachev氏によって設立され、World Liberty Financialから$1,000万の戦略的投資を受けています。

2. USDfのポジショニングとビジョン


Falcon Finance のUSDfは、DeFiにおける新世代の合成資産を代表します。超過担保型の合成ドルプロトコルとして、USDfは伝統的なステーブルコインが抱える課題（中央集権リスク、低利回り、規制の不確実性）に取り組むことを目的としています。

MEXCの最新データによると、USDfは現在暗号資産市場で202位にランクしており、総供給量および流通供給量は1,898,676,740.67枚です。USDfはイーサリアム上で発行され、2025年3月30日に過去最高値$1.024を記録し、2025年7月8日に過去最安値$0.909を記録しました。この比較的狭い取引レンジは、基盤となるメカニズム設計の有効性を示しています。


Falcon Finance はUSDfを「機関投資家レベルのリスクフレームワーク」に基づいた合成資産として位置づけており、透明性と持続可能性を重視しています。このポジショニングは他のステーブルコインプロジェクトとの差別化要因となり、DeFi領域における新たなベンチマークを築いています。

3. USDf超過担保の中核メカニズム


3.1 多様な担保フレームワーク


USDfの最大の特徴は、柔軟な担保受け入れ戦略です。ユーザーは次の2種類の資産を担保にしてUSDfを発行できます。

1）ステーブルコイン担保：USDT、USDC、DAIなどの主要ステーブルコイン。これらは価格が安定しているため、通常1:1の比率でUSDfを発行可能であり、シンプルかつ直接的な方法を提供します。

2）非ステーブルコイン担保：BTC、ETH、その他選定されたアルトコイン。これらは超過担保が必要であり、ボラティリティ、流動性、市場状況に応じて担保率が動的に調整されます。例えば、ETHは150％の担保率を必要とし、高ボラティリティのアルトコインは200％以上が求められる場合があります。

この多様化戦略により、USDfの潜在的ユーザーベースが拡大し、資産の分散を通じてシステミックリスクが軽減されます。

3.2 担保率の動的調整


Falcon Financeは、インテリジェントなリスク管理システムを採用しており、市場状況に応じてリアルタイムで担保率を調整します。考慮される主要要因は以下の通りです。
  • 資産の過去および現在のボラティリティ
  • オンチェーンおよびオフチェーンの流動性の深さ
  • 市場全体のリスク選好とマクロ経済環境
  • プロトコル固有のリスクエクスポージャーおよび資産配分
この適応可能な調整メカニズムを通じて、USDfは安全性と資本効率を両立させています。

4. USDfの革新的デュアルミンティング設計


4.1 クラシック型ミント


クラシック型ミントは、最も基本的かつシンプルなUSDf発行方法です。プロセスは以下の通りです。

ユーザーが担保資産を選択すると、システムが資産の種類に基づいて発行パラメータを自動的に決定します。ステーブルコインを使用する場合、USDfは1:1比率で直接発行されます。BTC、ETH、その他のボラティリティの高い資産を使用する場合は、超過担保が必要です。全てのプロセスはスマートコントラクトを通じて自動的に実行され、公平性と透明性が確保され、手動介入は必要ありません。


クラシック型ミントの利点は、そのシンプルさと予測可能性にあります。新規ユーザーは簡単に理解して利用でき、経験豊富なユーザーは迅速に実行できるため、資本効率を高められます。

4.2 イノベーティブ型ミント


イノベーティブ型ミントでは、ユーザーが非ステーブルコイン資産を担保としてUSDfを発行する際に、価格上昇によるリスクを限定することができます。担保は3か月から12か月の固定期間でロックされます。発行時にユーザーは以下の主要パラメータを設定する必要があります。

担保はロック期間中モニタリングされ、期中または期末の価格動向に応じて3つの結果になります。

1）担保価格が期間中に清算価格を下回った場合：担保はプロトコル保護のために清算されます。この場合、ユーザーは元の担保資産に対する権利をすべて失います。ただし、最初に発行したUSDfは保持でき、USDTやUSDCなどのサポート対象ステーブルコインに交換可能です。

2）担保価格が期末時点で清算価格と権利行使価格の間にある場合：ユーザーは発行したUSDfを返却することで、担保資産を全額取り戻すことができます。これにより、ユーザーは期間中にUSDfの流動性を享受しつつ、最終的に資産を回収できます。担保の引き出しには、期日から72時間の猶予が与えられます。

3）担保価格が期末時点で権利行使価格を上回った場合：担保は決済され、ユーザーは元の担保資産の権利を失います。その代わりに、追加のUSDfを受け取ります。計算式は以下の通りです： （権利行使価格 × 担保数量）− 発行済みUSDf。この追加のUSDfは、合意された権利行使価格に基づいた担保の価値を反映しており、実質的に上昇分をUSDfの形で確保することになります。

4.3 USDf と USDT の違い


比較項目
USDT
USDf
発行者
Tether（中央集権型）
Falcon Finance（分散型）
発行メカニズム
法定通貨準備金に基づく1:1裏付け
超過担保型発行
担保資産
米ドル現金、短期国債、伝統的金融資産
複数の暗号資産（ステーブルコイン＋主要トークン）
透明性
第三者監査に依存、透明性は限定的
完全オンチェーン、高い透明性
主なリスク
中央集権化、規制リスク
スマートコントラクトリスク、担保資産のボラティリティ
市場ポジション
時価総額最大のステーブルコイン、流動性も最大
新規プロジェクト、202位
利用可能範囲
グローバルな暗号資産市場で広く利用
主にFalcon Financeエコシステム内
利回りメカニズム
ネイティブ利回りなし、レンディングが必要
ステーキングで最大200％APY
流通供給量
約$1,200億
約$18.99億

5. USDf価格安定の三重の安全策


5.1 デルタニュートラル市場戦略


Falcon Financeは、デルタニュートラルおよびマーケットニュートラル戦略を組み合わせてUSDfのペッグを維持しています。ユーザーが担保を預け入れると、プロトコルは資産をCEXおよびDEXに分散展開し、価格変動をヘッジします。

例として、ユーザーが1 ETH（$3,000相当）を預け入れた場合、プロトコルは同額のショートポジションを先物市場でオープンする可能性があります。これによりETH価格が上下してもUSD換算の担保価値は安定し、USDfの安定性が維持されます。

この戦略は伝統的な金融市場ですでに広く実証されており、Falcon Finance はそれを革新的にDeFi分野に応用し、リスクの効果的な分離を実現しました。

5.2 クロスマーケット裁定メカニズム


USDfが二次市場で$1ペッグから乖離した場合、裁定取引者は利益を得ながら均衡を回復させます。

価格が$1を上回る場合：裁定取引者はプロトコルでUSDfを$1で発行し、市場で$1以上で売却します。供給が増え、価格は下がります。

価格が$1を下回る場合：裁定取引者は市場で割安のUSDfを購入し、$1相当の担保に交換します。供給が減り、価格は上がります。

5.3 清算保護


極端な市場状況で担保価値が急落した場合、プロトコルは清算メカニズムを発動します。担保率がしきい値を下回ると、清算人が負債の一部または全額を返済し、担保と清算ボーナスを受け取ります。これにより、ブラックスワンイベント下でもUSDfは完全裏付けを維持できます。

6. USDfの利回り生成と分配


6.1 sUSDf利回りトークン


ユーザーはプロトコル内でUSDfをステーキングすることでsUSDf（利回り付与型USDf）を獲得できます。sUSDfは利息が付与されるトークンで、時間の経過とともに価値が増加し、累積リターンを反映します。

sUSDfはリベースメカニズムを採用しており、保有トークン数は一定のまま、各トークンが表すUSDfの価値が増加していきます。これにより課税処理が簡略化され、自動複利効果が得られます。

6.2 多層的な利回り戦略


Falcon Financeは複数の利回りレイヤーを提供しています。

基礎利回り：最もシンプルな方法で、USDfをステーキングするだけで安定した年率リターンを獲得できます。収益源は担保運用収益やプロトコル手数料です。

強化利回り：sUSDfをさらにリステーキングし、流動性提供やレンディング統合といった高リスク・高リターン戦略に参加可能です。

カスタム戦略：上級ユーザーは戦略を組み合わせ、リスクとリターンの最適バランスを追求できます。


7. USDfエコシステム統合とユースケース


USDfはDeFiエコシステムとのシームレスな統合を目的として設計されています。ユーザーは以下の方法で利用できます。
  • DEXでUSDfの流動性を提供し、取引手数料を獲得
  • レンディングプロトコルで担保としてUSDfを使用し、他の資産を借入
  • DeFiプロトコルのガバナンスやインセンティブプログラムに参加
  • 安定した価値保存手段や交換媒体としてUSDfを活用
さらにFalcon Financeは、Falcon MilesポイントシステムやFFトークンのエアドロップといったインセンティブプログラムを開始し、ユーザーの積極的な参加を促しています。

8. USDfのリスク管理


USDfは複数のセキュリティメカニズムを組み込んでいますが、ユーザーは以下のリスクを理解する必要があります。

スマートコントラクトリスク：監査は行われていますが、コードの脆弱性が存在する可能性があります。Falcon Financeは保険基金を設立して潜在的損失を補填していますが、ユーザーは自身のリスク許容度に基づいて資産配分を行うべきです。

市場リスク：極端な市場状況では、清算保護があってもシステムがストレスにさらされる可能性があります。ユーザーは担保率を常に監視し、清算を回避する必要があります。

規制リスク：合成資産に関する規制環境は進化中であり、将来的な政策変更がUSDfの運営に影響を与える可能性があります。

USDfは、超過担保、デュアルミンティングメカニズム、デルタニュートラル戦略を組み合わせることで、安全性と柔軟性を兼ね備えたステーブルコインを提供します。課題は残るものの、革新的なメカニズム設計とリスク管理の重視により、USDfはDeFiエコシステムの有望な基盤として位置づけられています。安定した利回りと資本効率を求めるユーザーにとって、USDfは魅力的な選択肢です。DeFiが成熟し機関投資家の参加が進む中で、USDfは伝統金融と分散型金融の架け橋となる可能性があります。

MEXCでは現在USDfイベントを開催しており、ユーザーは複数の特典を享受できます：FFおよびUSDfトークンの取引・入出金における手数料０、USDfステーキングによる最大200％のAPR、新規ユーザーが現物および先物取引に参加することで$100,000（50,000 USDf＋50,000 USDT）相当の賞金プールを山分けできるチャンスなどです。詳細はMEXCでご確認ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

