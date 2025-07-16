MEXCからのメール通知を受け取ることができない理由

MEXCからの認証コード、価格変動、ポジション変更などの重要な通知は、電子メール、SMS、アプリ内通知を通じてユーザー様に速やかに送信されます。 もしメールアドレスを正しく紐付けしているにもかかわらず、MEXCからのメール通知を受け取っていない場合は、以下の手順に従って問題解決を試みてください。 1. 電子メールが届かない場合の対処法 1.1 新規登録時に入力したメールアドレスが正しいか確認する MEXCからの認証コード、価格変動、ポジション変更などの重要な通知は、電子メール、SMS、アプリ内通知を通じてユーザー様に速やかに送信されます。 もしメールアドレスを正しく紐付けしているにもかかわらず、MEXCからのメール通知を受け取っていない場合は、以下の手順に従って問題解決を試みてください。 1. 電子メールが届かない場合の対処法 1.1 新規登録時に入力したメールアドレスが正しいか確認する
MEXCからの認証コード、価格変動、ポジション変更などの重要な通知は、電子メール、SMS、アプリ内通知を通じてユーザー様に速やかに送信されます。

もしメールアドレスを正しく紐付けしているにもかかわらず、MEXCからのメール通知を受け取っていない場合は、以下の手順に従って問題解決を試みてください。

1. 電子メールが届かない場合の対処法


1.1 新規登録時に入力したメールアドレスが正しいか確認する

MEXCの公式ウェブサイトを開き、ログインしてください。ナビゲーションバーの人型アイコンをクリックし、ドロップダウンリストから[セキュリティ]を選択します。セキュリティページで、メール認証用にメールアドレスが正しく紐付けされていることが確認できます。

紐付けされているメールアドレスが認証コードを受け取るメールアドレスであるか確認してください。もしメールアドレスが異なる場合は、右側の[変更]ボタンをクリックして再度紐付けしてください。メールアドレスの変更方法については、「MEXCアカウントに連携されたメールアドレスを変更する方法」を参照してください。


1.2 メールボックスの迷惑メールフォルダーや他のフォルダーを確認する

紐付けされたメールアドレスの迷惑メールフォルダーや他のフォルダーを確認し、メールサービスプロバイダーがMEXCのメールを受信トレイ以外のフォルダーに移動していないか確認してください。

MEXCのメールが迷惑メールフォルダーや他のフォルダーにある場合は、設定でMEXCのメールアドレスをホワイトリストに追加し、今後MEXCのメールが受信トレイに表示されるようにできます。以下のセクションで、MEXCのメールドメインを手動でホワイトリストに追加する方法について詳しく説明しますので、引き続きお読みください。

1.3 メールクライアントが正常に機能しているか確認する

メールクライアントアプリを使用している場合は、ネットワーク接続がスムーズか、メールクライアントのバージョンが古すぎないか、第三者クライアントを使用しているか、アンチウイルスソフトウェアとの衝突がないかなど、メールクライアントが正常に機能しているかを確認する必要があります。

疑問が解消されない場合や可能性を排除できない場合は、メールボックスのウェブバージョンを使用してみることをお勧めします。公式のウェブサイトリンクを使用してください。

1.4 メール受信箱がいっぱいではないか確認する

受信箱の容量が上限に達している場合、メールの送受信ができなくなることがあります。古いメールや重要でないメール、広告メールを削除して、MEXCのメールを受信するスペースを確保してください

1.5 Gmail、Outlookなどの主流メールプロバイダーを選ぶ

Gmail、Outlook、Hotmail、Yahoo、iCloudなどの主流のメールプロバイダーを選び、メール通知を受け取る際に使用することをお勧めします。一部の企業では外部のメールが自動的にブロックされるため、会社の仕事用メールアドレスを新規登録時に使用することはお勧めしません。

1.6 ネットワークの遅延がある場合があるため、後で再度受信箱を確認することをお勧めします。認証コードは15分間有効です。

ネットワーク転送の遅延、送受信サーバーの処理メカニズムの遅延、受信クライアントの設定などにより、メール通知に遅延が生じることがあります。そのため、しばらくしてから受信箱を再確認し、メールが届いているかを確認してください。

1.7 もしメールが届かない場合、メールがブロックされている可能性があります。そのため、MEXCのメールドメインを手動でホワイトリストに追加して、もう一度メールを受け取るように設定してみてください。

MEXCのメールドメインを手動でホワイトリストに追加する方法については、以下をお読みください。

2. メールアドレスのホワイトリスト設定方法


GmailとOutlookを使用して説明します。

2.1 Gmailでのホワイトリスト設定


Gmailアカウントにログインしてください： https://accounts.google.com


メールボックスのページで、右上隅にある設定アイコン [⚙️] をクリックし、[すべての設定を表示] を選択します。


[フィルタとブロック中のアドレス] をクリックして、MEXCのメールがブロックされていないか確認します。MEXCのドメインまたはメールをブロックする設定がある場合は、MEXCのドメインを削除してください。


「フィルタとブロック中のアドレス」ページで、[新しいフィルタを作成] をクリックします。「From」欄に MEXC のドメインアドレスまたはメールアドレス（例：mexc.com）を入力し、[フィルタを作成] をクリックします。


「迷惑メールにしない」にチェックを入れ、[フィルタを作成] をクリックします。



フィルタを作成後、ホワイトリストが正常に設定されます。「フィルタとブロック中のアドレス」ページで、先ほど完了したホワイトリスト設定が表示されます。


注意：ホワイトリストを正常に設定した後、一部の電子メールサービスプロバイダーでは有効になるまでに時間がかかる場合があります。メールの認証コードを再度受け取る前に10分間待つことをお勧めします。

2.2 Outlook Mailでのホワイトリスト設定


Outlook Mailアカウントにログインします： https://outlook.office365.com/


メールボックスのページで、右上隅にある設定アイコン [⚙️] をクリックし、「メール」セクションの [迷惑メール] を選択します。

「迷惑メール」ページで、[受信拒否送信者とドメイン] の下で MEXC のメールがブロックされていないか確認します。MEXCのドメインまたはメールがブロックされている場合は、MEXCのドメインを削除してください。

[信頼できる差出人とドメイン] の下で、[+ 追加] をクリックし、MEXCのドメインアドレスまたはメールアドレス（例：mexc.com）を入力してから[保存] をクリックしてホワイトリスト設定を完了します。


注意：ホワイトリストを正常に設定した後、一部のメールサービスプロバイダーでは有効になるまでに時間がかかる場合があります。電子メールの認証コードを再取得する前に10分間待つことをお勧めします。

2.3 MEXCドメインおよびメールのホワイトリスト


ドメインホワイトリスト:

電子メールホワイトリスト：
  • mexc@email.mexc.link
  • mexc@email.mexc.ci
  • mexc@email.mexc.cg
  • mexc_official@email.mexc.link
  • do_not_reply@mailer.mexc.sg
  • mexc@notice.mexc.link
  • mexc@notice.mexc.cg
  • mexc@notice.mexc.ci
  • mexc@info.mexc.link
  • mexc@info.mexc.cg
  • mexc@info.mexc.ci
  • dontreply@notification.mexc.link
  • dontreply@notification.mexc.cg
  • dontreply@notification.mexc.ci

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

