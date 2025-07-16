MEXCコピートレードのトレーダーとしての理想の人物像





MEXC コピートレードシステムは、プロトレーダーと一般のフォロワーの双方に、シンプルでプロフェッショナルな取引機能を提供します。フォロワーは簡単にプロトレーダーをフォローすることができ、トレーダーがリードトレードを開始すると、システムは同じ戦略をフォロワーのために複製します。そうすることで、トレーダーもフォロワーの利益の一部を得ることができます！









トレーダーになる前に：





① 熟練したプロの取引戦略を持っていること

トレンドトレーダーであれ、短期トレーダーであれ、自分なりの熟練したプロの取引戦略を持つべきです。具体的には、あなたの取引スタイルが積極的か保守的か、市場動向についての評価方法、取引指標を使うか総合的な取引高・価格分析を使うか、エントリーポイントの設定方法、ポジションの追加、縮小、エグジットポイントなど、これらすべてが完全で再現可能な取引戦略を形成するはずです。





② 優れた取引実績を持つ

取引記録は、パフォーマンスを直接反映するものであり、ユーザー様の実際の取引能力を示すものです。注文勝率、資産利回り、総利益、単一取引損益、その他の指標はすべてあなたの取引記録に明確に記録されます。MEXCコピートレードのトレーダーになると、これらの統計は公開され、フォロワーがフォローするトレーダーを選ぶ際の重要な指標となります。





③ 厳格なリスク管理を行っていること

暗号資産はその高い流動性とボラティリティで知られており、市場価格は急激かつ大きく変動する可能性があります。市場の急激な変動に直面した場合、熟練したトレーダーは柔軟な利確/損切りのエグジットポイントを含む効果的なリスク管理戦略を取る必要があります。厳格なリスク管理を行わなければ、ブラックスワンイベントに遭遇した場合、大幅な下落や強制決済のリスクが発生する可能性があります。





④ MEXCのミッション、ビジョン、価値観を理解していること

MEXCは今年2022年11月、ブランドカラーを 「フォレストグリーン 」から 「オーシャンブルー 」に変更しました。「オーシャンブルー 」は、MEXCの新たなビジョンと、MEXCが目指す「安心安全＆専門性」「透明性と総合力」「探求と躍進」という目標を表すものです。

安心安全＆専門性：業界トップクラスのセキュリティと財務の安定性により、ユーザー様の個人情報と資金を安全にお預かりします。

透明性と総合力：世界170以上の国と地域のチームとユーザーが協力し、より多くの可能性を創造しています。

探求と躍進：暗号資産業界の主要企業として、Web3市場での優良なコンテンツを探り続けます。





⑤ MEXCのブランド価値をよく理解していること

2018年の設立以来、MEXCは高品質なプロジェクトの発掘と迅速な上場を武器に、暗号資産業界で急成長を遂げました。5年間で、MEXCは世界中で1,000万人以上のユーザー様にサービスを提供してきました。急成長を遂げる一方で、MEXCは一貫して「ユーザー様を第一に、日々変化を」というサービス理念を堅持し、ユーザー様に卓越した取引体験を提供しています。





⑥ MEXCの商品に関する最新情報を常に得ること

MEXCは、現物取引、先物取引、MEXCセービング（ロック付きセービングとフレキシブルセービングの両方を通じて暗号資産を獲得する柔軟な方法を提供）、Launchpool、Kickstarter、M-Dayなど、多種多様な商品、包括的なビジネスオファー、多彩なイベントを提供しています。コピートレーダーは、MEXCの商品に精通し、MEXCの機能を効果的に活用し、MEXC取引プラットフォームを積極的に宣伝する必要があります。





⑦ MEXCと共に成長することに意欲的であること

暗号資産市場は急速に進化し、常に新しい概念が生まれています。MEXCは強力な学習能力を持っており、市場動向を鋭く見極めることができます。コピートレーダーも同様に好奇心旺盛で適応力があり、市場動向に合わせて取引のチャンスをつかみ、MEXCとともに成長し、学ぶことができることを期待しています！



