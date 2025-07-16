ブロックチェーンとは、その本質的には、分散型のデータベースや台帳を指します。では、「ブロックチェーン台帳」はどのように記録を保持しているのでしょうか？現在のブロックチェーンプロジェクトでは、2つの主流の台帳モデルがあります。アカウントバランスモデル（代表例：イーサリアム）と、未使用トランザクションアウトプット (UTXO)モデル（代表例：ビットコイン）です。UTXOを理解することは、ビットコインのブロックチェーンとは、その本質的には、分散型のデータベースや台帳を指します。では、「ブロックチェーン台帳」はどのように記録を保持しているのでしょうか？現在のブロックチェーンプロジェクトでは、2つの主流の台帳モデルがあります。アカウントバランスモデル（代表例：イーサリアム）と、未使用トランザクションアウトプット (UTXO)モデル（代表例：ビットコイン）です。UTXOを理解することは、ビットコインの
学ぶ/ブロックチェーン百科事典/基本概念/未使用トランザクショ...(UTXO)とは？

未使用トランザクションアウトプット (UTXO)とは？

2025/7/16MEXC
0m
共有する
#ビットコイン#上級
ビットコイン
BTC$121,378.82-0.31%
カルダノ
ADA$0.8135+0.76%
Aeternity
AE$0.004309+0.48%
アバランチ
AVAX$28.08--%
ビットコインキャッシュ
BCH$590.2+2.89%


ブロックチェーンとは、その本質的には、分散型のデータベースや台帳を指します。では、「ブロックチェーン台帳」はどのように記録を保持しているのでしょうか？現在のブロックチェーンプロジェクトでは、2つの主流の台帳モデルがあります。アカウントバランスモデル（代表例：イーサリアム）と、未使用トランザクションアウトプット (UTXO)モデル（代表例：ビットコイン）です。UTXOを理解することは、ビットコインのブロックチェーンの取引ロジックを理解するのに役立ちます。

UTXOとは、Unspent Transaction Outputの略で、ビットコインのトランザクションにおける基本的な単位として理解できます。例えば、ボブがビットコインの支払いを受け取って使わなかった場合、そのビットコインはUTXOになります。UTXOモデルは、UTXOが一回限りの紙幣のようなものであるという点で、ウォレットを持っているようなものです。各UTXO（紙幣）は特定の金額を表し、すべてのUTXO（紙幣）を合計することで、ユーザーの残高を決定することができます。

各トランザクションでは、UTXOの整数倍が使用されます。例えば、1 UTXO、2 UTXOは使用できますが、0.5 UTXOのような少数は使用できません（紙幣を半分にすることはできないように）。トランザクションが発生すると、既存のUTXO（古い紙幣）は消費され、新しいUTXO（新しい紙幣）が作成されます。例えば：朝、コーヒーとペイストリーを買うために5ドル払います。レジに10ドル札を渡します。この10ドル札は1つのUTXOとして表されますが、店員に渡されます。店員から5ドルのお釣りを受け取りますが、この時点で新しいUTXO（新しい5ドル札）を受け取ります。

このトランザクションがUTXOモデルを使用するブロックチェーン上で発生した場合、どのように動作するでしょうか？これを理解するために、3つの送金シナリオと例を抽象化してみましょう。ここでは簡潔に説明するためにマイナーの手数料は省略します。

1. 二者間のトランザクション


ボブが10 BTCを受け取ったと仮定しましょう。そうすると、彼のビットコインアドレスに関連付けられた10 BTCのUTXOがあります。今、ボブはアリスに2 BTCを送金する必要があります。この場合、10 BTCのUTXOは全体として消費されます（古い紙幣は使い果たされます）。2 BTC（新しい紙幣）がアリスに送られ、残りの8 BTC（新しい紙幣）がお釣りとしてボブに返されます。言い換えれば、元々10 BTCは1つのUTXOとして存在していましたが、トランザクションの過程でこのUTXO（古い紙幣）は破壊されて存在しなくなりました。代わりに、2つの新しいUTXO（新しい紙幣）が作成されました。1つはボブのもので、値は8 BTC（ボブに返されたお釣り）です。もう1つはアリスのもので、値は2 BTCです。将来的には、アリスはこのUTXOを残高として他人に送金することができます。


アリスが上記の2 BTCをフランクに送金したい場合、アリスが2 BTCを二重支払いしないようにするために（これは有名な二重支払い攻撃に似ています）、マイナーはUTXOが他のトランザクションで使用されていないことを確認する必要があります。もし、このUTXOが以前のトランザクションで既に使われていた場合、マイナーはこの新しいトランザクションの実行を拒否します。

2. 複数者間のトランザクション


理解を深めるために、2つの例を見てみましょう。 (1) 1つのアドレスから3つのアドレスへの送金 (2) 3つのアドレスから1つのアドレスへの送金。これら4つのアドレスをA、B、C、Dと呼びましょう。シナリオ①はAからB、C、Dへの送金、シナリオ②はA、B、CからDへの送金です。初期状態では、アドレスAに10 BTCがあり、B、C、Dには0 BTCがあります。

シナリオ(1)では、アドレスAは最初に10 BTCのUTXOを持ち、それぞれのアドレスB、C、Dに2 BTCずつ送金したいとします。



まず、Aからの元々の10 BTCのUTXOは全体として消費され、それぞれのアドレスB、C、Dに2 BTCが送られます。残りの4 BTCはお釣りとしてAに返されます。この時点で、以前の10 BTCのUTXOは存在しなくなり、4つの新しいUTXOに置き換えられます。そのうち1つはAのもので値は4 BTCであり、残りの3つはB、C、Dのものでそれぞれ値は2 BTCです。送金後、アドレスAには4 BTCのUTXOが1つ、アドレスBには2 BTCのUTXOが1つ、アドレスCには2 BTCのUTXOが1つ、アドレスDには2 BTCのUTXOが1つあります。

次に、シナリオ(2)を見てみましょう。A、B、 Cがそれぞれ2 BTCをDに送金します。

アドレスAにある4 BTCのUTXOは全体として消費されます。そのうち2 BTCがDに送金され、残りの2 BTCが自分自身にお釣りとして与えられます。アドレスBにある2 BTCのUTXOはDに送金されます。アドレスCにある2 BTCのUTXOもDに送金されます。送金が行われた後、アドレスAには2 BTCのUTXOが1つあります。アドレスBには何もありません。アドレスCにも何もありません。アドレスDには2 BTCのUTXOが4つあります（そのうち1つはシナリオ①で行われた送金から残っており、残りはシナリオ②から来ています）。

3. 二者間のトランザクションで一方が複数のUTXOを持っている場合


Aが複数のUTXOを持っていると仮定しましょう。それらは1 BTC UTXO、2 BTC UTXO、3 BTC UTXO、4 BTC UTXOです。BはBTCを持っていません。この時点で、AはBに2.5 BTCを送金する必要があります。UTXOモデルはどのように動作するでしょうか？


この時点で、アドレスAにある2 BTCのUTXOは直接Bに送金されます。1 BTCのUTXOは全体として消費されます。そのうち0.5 BTCがBに送金され、残りの0.5 BTCがお釣りとして返されます。送金後、アドレスAにはまだ0.5 BTCのUTXO、3 BTCのUTXO、4 BTCのUTXOがあります。Bには2 BTCのUTXOと0.5 BTCのUTXOがあります。

UTXOモデルを利用する暗号資産では、ユーザーが誤って間違ったコントラクトアドレスを入力した場合、資金が回収不能になる可能性が非常に高いです。これは、UTXOはトランザクションの送信状態に関する追加情報を保存しないためであり、暗号資産のトランザクションが完了すると、対応するUTXOはデータベースに存在しなくなります。本質的には、システムはあなたがすでに資金を使ったと仮定し、この行為は元に戻すことができません。さらに、コントラクトアドレスが互換性がないか間違っている場合、誤った入力につながる可能性があります。これは、受取人が正しく暗号資産を受け取ることができないことを意味します。その結果、暗号資産が回収不能になる可能性が非常に高いです。

これにより、以下のことがわかります。 ① UTXOは最終状態ではなく、トランザクションの履歴を記録します。 ② 各UTXOは特定の量のビットコインを表し、すべてのUTXOの合計がアカウントバランス（残高）を決定します。 ③ UTXOはビットコインのトランザクション出力です。 ④ 完全なトランザクションは、トランザクション出力（送信者）とトランザクション入力（受信者）から構成されます。トランザクション出力はアウトプットと呼ばれることがあります。トランザクション入力はインプットと呼ばれることがあります。トランザクションが完了すると、新しく生成されたUTXOはビットコイン台帳に記録され、さらなるトランザクションに使用できます。UTXOはビットコイントランザクションの基礎となり、セキュリティ、プライバシー、スケーラビリティなどの利点を提供します。多くのブロックチェーンプロジェクトの基本的な台帳モデルとして機能します。

以下に挙げた、MEXCに上場しているトークンはUTXOモデルを使用しています。


ada, ae, avax-xchain, bch, bcha, beam, bhd, bsv, btc, btcv, btm, btm2
chia, ckb, dash, doge, firo, hc, hns, hydra, ioex, KAS(KASPA), lbc, lbtc, ltc
mass, pac, plcu, psl, qtum, rvn, sc, sys, ut, wit, xrd, xvg, zel, zen


上記の暗号資産を送金する際にエラーが発生した場合、回収することができません。入金する前に正しい入金アドレスを入力していることを確認してください！


人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

MEXC先物高度取引戦略：利確で利益を確定させよう

MEXC先物高度取引戦略：利確で利益を確定させよう

先物取引において、ポジションをタイミングよくオープンすることは戦いの半分にすぎません。取引の成功を左右する鍵は、効果的に決済すること、つまり、未実現利益を確定利益として実際の収益に変えることです。多くの熱心すぎるトレーダーは最適な利確ポイントを逃し、利益を削られたり、せっかくの利益が損失に変わってしまうことさえあります。こうした弱点を克服し、厳格な取引規律を維持できるよう、MEXCは多彩で強力な利

先物レバレッジ解説：取引戦略およびリスク管理

先物レバレッジ解説：取引戦略およびリスク管理

レバレッジの仕組み、適切なレバレッジ倍率の選択、そしてそれに伴うリスク管理方法を理解することは、市場参加者にとって不可欠です。本記事では、低レバレッジから最大500倍の超高レバレッジまで、戦略的な使用例を探りながら、先物レバレッジの基礎について詳しく解説します。この記事は、トレーダーがより適切な意思決定を行うための専門的な視点を提供することを目的としています。1. 先物レバレッジの魅力とリスク先物

MEXCの資金調達率を理解しよう：先物取引の“隠れコスト”にさようなら

MEXCの資金調達率を理解しよう：先物取引の“隠れコスト”にさようなら

こんな経験はありませんか？先物取引で市場の方向を正しく予測できたのに、利益がどんどん減っていく、あるいはアカウント残高がなぜか減っている。その原因は、多くの初心者が見落としがちな資金調達率が原因かもしれません。MEXCの無期限先物取引において、資金調達率は見落とされがちですが、実際のコストに大きな影響を与える重要な要素です。本記事では、資金調達率とは何か、どのように計算されるのか、いつ徴収されるの

先物ファンダメンタル分析

先物ファンダメンタル分析

先物取引は現物取引とは異なり、「ハイレバレッジ、ハイリスク、ハイリターン」が特徴で、多くのトレーダーから注目されています。しかし、先物取引は参入障壁が高く、損失を被る個人も多くいます。そのため、先物取引の基盤となる資産を総合的に理解し、先物取引のファンダメンタル分析を行うことで、損失を最小限に抑え、利益を得る機会を増やすことが必要です。1. 先物ファンダメンタル分析とは先物ファンダメンタル分析とは

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得