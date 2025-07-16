



ステーブルコインとは、法定通貨や暗号資産、金などの資産に価値が裏付けされている、安定した価格を提供する暗号資産のことです。その目的は、米ドルやユーロなどの法定通貨に価値を固定することです。ブロックチェーンの分散性と現実世界の法定通貨の価格を組み合わせることで、激しい価格変動を回避します。ステーブルコインは交換手段としてよく使われます。





最初のステーブルコインはUSDT（テザー）で、2014年にテザー社によって導入されました。米ドルと1:1の比率で裏付けしています。テザー社は、発行されたUSDTごとに対応する数の米ドルが自社の公式アカウントに保有されていると主張しています。これにより、発行されたUSDTトークンには同等額のUSドルが担保として確保されており、USDTとUSドルの間の1:1の交換比率を維持しています。また、ユーザーはテザーのプラットフォームで資金を検証することができ、高い透明性を確保しています。理論的には、これはユーザーに資産体験において高いレベルの安全性と利便性を提供するものです。





また、ユーザーに人気のあるステーブルコインであるUSDCやDAIも、米ドルに価値を裏付けされており、1:1の交換比率を維持しています。













ステーブルコインは一般的に3つのタイプに分類されます。法定通貨担保型ステーブルコイン、暗号資産担保型ステーブルコイン、アルゴリズム型（無担保型）ステーブルコインです。





法定通貨担保型ステーブルコインは市場で最も人気のあるステーブルコインです。法定通貨と1:1の比率で裏付けされており、前述のUSDTやUSDCなどが該当します。このタイプのステーブルコインの欠点としては、中央集権型、透明性の欠如、準備金の不足やトークンの保証付き償還の不在などが挙げられます。USドル準備金が十分かどうか、空のトークンの発行が市場バブルを引き起こす可能性があるかどうか、USドル準備金の安全性や担保の流用リスクなどが引き続き懸念されています。





暗号資産担保型ステーブルコインは法定通貨担保型ステーブルコインと似ていますが、担保として暗号資産を使用する点が異なります。DAIなどがこれに該当します。担保自体が分散化された暗号資産であるため、信用性の問題を解決します。この方法では、ユーザーはステーブルコインの総額を超える担保をロックアップすることでステーブルコインを作成できます。しかし、課題は担保自体にあります。担保は大幅な価格変動に晒されやすい暗号資産であり、予期せぬ事態に対する回復力が欠けています。





アルゴリズム型ステーブルコイン、別名無担保型ステーブルコインは、担保や他の価値ある資産を必要とせず、アルゴリズムとスマートコントラクトによって価格連動を完全に実現することを目指したステーブルコインです。スマートコントラクトは発行されたトークンの供給量を管理し、トークン供給量のデフレーション/インフレーションによって安定した価格を維持します。CrvUSDやFEIなどがこれに該当します。このタイプのステーブルコインの欠点は、安定性は通常中央集権的な仕組みによって維持されることや、金融政策が複雑で不明瞭かつ未検証であり、不十分なインセンティブ策に依存する可能性があることです。このタイプのプロジェクトのほとんどは高いボラティリティを経験し、極端な状況では価格下落や崩壊に至る可能性があります。例を挙げると、2022年5月にLunaのアルゴリズム型ステーブルコインであるUSTが崩壊したのは記憶に新しいのではないでしょうか。









ステーブルコインの出現は実用的な必要性に基づいています。法定通貨とは異なり、暗号資産市場はしばしば変動が激しく、トークンの価値は初期値から大きく変動することがあります。これにより、投資家は暗号資産を保管するのが困難になります。ステーブルコインは、基礎となる資産や法定通貨と密接に結びついており、安定した評価を保証します。したがって、ステーブルコインは様々な仕組みによって安定性を維持できるため、不安定な市場での信頼できる安全資産と見なすことができます。









ステーブルコインは私たちに利益の安定性を維持するための安定したデジタルチャネルを提供します。流動性を提供し、より安定した形の分散型暗号資産として機能します。しかし、ステーブルコインは主に交換や担保の手段であり、固有の投資性質は欠いています。







