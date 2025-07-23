NILとは？デジタル資産の紹介

NILは、幅広い業界における安全でプライベートなデータ処理を可能にするNillion分散型コンピューティングプラットフォームを支えるブロックチェーンベースの暗号通貨です。2025年3月にリリースされたNILは、復号化リスクに晒すことなく機密データを処理するという重要な課題に対応するために開発されました。独自のBlind Compute技術を活用して、NILはユーザーが暗号化されたデータに対して計算を実行することを可能にし、プライバシーとセキュリティの両方を確保します。この革新により、金融、AI、ヘルスケアなど、データの機密性が極めて重要な分野に新たな可能性が開かれます。高度な暗号化技術を統合することで、NILは安全なデータ処理を必要とする分散アプリケーションに堅牢な基盤を提供します。

NILは、暗号化、分散システム、エンタープライズテクノロジーのバックグラウンドを持つ専門家チームによって2022年に設立されました。創設メンバーは、主要なテクノロジー企業や研究機関で重要な役割を果たしており、ブロックチェーン、プライバシーエンジニアリング、安全な計算に関する深い専門知識を持ち寄りました。彼らのビジョンは、革新的な暗号化手法を使用して、機密データの処理と共有の方法を変革するプラットフォームを作ることでした。設立以来、Nillionはいくつかの主要なマイルストーンを達成しており、著名な投資家からの多額のシード資金調達、2025年初めのメインネットローンチ、NEAR、Aptos、Arbitrum、Metaなどの業界リーダーとの戦略的パートナーシップ締結が含まれます。Verifierプログラムのローンチ後、プロジェクトは約50万人のアクティブな検証者を集め、1,050GB以上のデータを保護し、Nillionを分散型プライバシー保護計算の先駆者として位置付けています。

NILエコシステムは、開発者、企業、データ所有者のための包括的なソリューションを提供する相互接続された製品群を中心に構築されています。

nilAI: メインプラットフォーム/アプリケーション

nilAIは、Nillionエコシステムのプライマリアプリケーションレイヤーであり、暗号化されたデータ上でプライバシー保護のAIモデルを展開および実行できるようにします。このプラットフォームは、Blind Compute技術を利用して、機密情報が計算プロセス全体を通じて秘密に保たれるよう確保します。nilAIは現在、金融やヘルスケアの分野で増え続けるプロジェクトに使用されており、安全なAI展開のためのリーディングソリューションとなっています。

nilVM: セカンダリ機能/サービス

nilVMは、プライバシー中心のスマートコントラクト向けにカスタマイズされた仮想マシンを提供することでエコシステムを拡張します。開発者は、暗号化プロトコルがシームレスに統合された安全なデータ処理を必要とする分散アプリケーションを構築および実行できます。nilVMのアーキテクチャは効率的かつ安全な実行を保証し、機密取引からプライベートデータ分析まで幅広いユースケースをサポートします。

nilDBとnilChain: 追加のエコシステムコンポーネント

nilDBは分散型の暗号化データストレージを提供し、nilChainはトランザクション決済とコンセンサスのための基盤となるブロックチェーンインフラを提供します。これらのコンポーネントは、ネットワーク全体で安全でスケーラブルかつ相互運用可能なデータ処理を可能にします。

これらの製品は、NILがすべてのインタラクションを動かし、ネットワーク参加を促進するユーティリティおよびガバナンストークンとして機能する強力な環境を創造します。この統合アプローチは、プライバシー優先の分散アプリケーション向けに自己維持可能なエコシステムを提供します。

データプライバシーとセキュリティ:

機密データは処理中に露出するリスクがあり、侵害や規制上の課題につながります。

非効率的なデータ共有:

組織はプライバシーへの懸念と安全な計算ツールの不足により、データ駆動型プロジェクトでの協力に苦労しています。

限られた分散型計算:

既存のブロックチェーンプラットフォームはプライバシー保護型計算に最適化されておらず、安全なアプリケーションの開発が制限されています。

NILは、Blind Compute技術を通じてこれらの課題に対処します。この技術により、復号化することなく暗号化されたデータで計算を行うことが可能です。このアプローチにより、データは処理中であっても秘密に保たれ、露出のリスクを排除します。安全なマルチパーティ計算を可能にすることで、NILはプライバシーを損なうことなく組織間の協力を促進します。また、プラットフォームのアーキテクチャはスケーラブルで分散型の計算をサポートし、AI、金融、ヘルスケア分野でプライバシー重視のアプリケーションに新しい可能性を解き放ちます。これらの革新を通じて、NILはデジタル経済における機密データの処理、共有、収益化の方法を変革します。

NILトークンはNillionネットワークのネイティブデジタル資産であり、総発行量は10億トークンです。比例配分は次の通りです：

- エコシステムおよびR&D: 29%

- コミュニティ: 20%

- プロトコル開発: 10%

- 初期支援者: 21%

- コア貢献者: 20%

ローンチ時、総供給量の約19.5%が初期流通しており、残りは長期的なネットワークの安定性を確保するために段階的にロック解除されます。このトークンは、Nillionエコシステム内のネットワークセキュリティ、ガバナンス、継続的な開発をサポートするように設計されています。

エコシステム内では、NILは複数の機能を果たします：

- 計算サービスの支払い: ユーザーは安全な計算およびデータストレージサービスにアクセスするためにNILトークンを支払います。

- 取引手数料: NILは取引処理およびネットワーク操作に使用されます。

- ステーキングとネットワークセキュリティ: トークン保有者は、ネットワーク検証に参加し、報酬を得てセキュリティを向上させるためにNILをステーキングできます。

- ガバナンス: NIL保有者は、プロトコルのアップグレードやネットワークの決定について提案および投票でき、投票力はステーキングされた量に比例します。

NILは分散型ガバナンスモデルを採用し、コミュニティがネットワークの未来を形作る力を与えています。NILトークンのステーキングはネットワークを保護するだけでなく、保有者に報酬と重要な決定に対する影響を与えます。ロック解除スケジュールは市場の安定を維持し、長期的な参加を促進し、Nillionエコシステムの持続可能な成長をサポートするように設計されています。

NILは、分散型コンピューティング分野における革新的なソリューションであり、データプライバシー、安全な計算、協力的なデータ共有における重要な課題に対応しています。高度なBlind Compute技術と包括的な開発者ツール群により、NILはユーザーがさまざまな業界でプライバシー保護型のアプリケーションを構築および展開することを可能にします。堅牢なトークノミクスモデル、活発なコミュニティ、戦略的パートナーシップは、NILをデジタル資産分野において変革的な存在として位置付けています。NILの取引を始めましょうか？私たちの包括的な「NIL取引完全ガイド：入門から実践的な取引まで」では、NILの基本からウォレット設定、高度な取引戦略とリスク管理技術まで、必要なすべてのことを詳しく解説します。暗号通貨初心者でも経験豊富なトレーダーでも、このステップバイステップのガイドはMEXCの安全なプラットフォームでNILの潜在能力を最大限に引き出すための知識を提供します。今日からNILの可能性を発見しましょう！