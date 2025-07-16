1. リキッドステーキングとは 従来のステーキングモデルでは、保有者が暗号資産をステーキングすると、その資産はネットワークのセキュリティと運用をサポートするためにロックされます。これにより、保有者はステーキング解除されるまでこれらの資産にすぐにアクセスしたり、使用したりすることができません。 リキッドステーキングは、ステーキングされた資産をトークン化するプロセスです。新しいプロトコルの導入により、1. リキッドステーキングとは 従来のステーキングモデルでは、保有者が暗号資産をステーキングすると、その資産はネットワークのセキュリティと運用をサポートするためにロックされます。これにより、保有者はステーキング解除されるまでこれらの資産にすぐにアクセスしたり、使用したりすることができません。 リキッドステーキングは、ステーキングされた資産をトークン化するプロセスです。新しいプロトコルの導入により、
リキッドステーキングとは

1. リキッドステーキングとは


従来のステーキングモデルでは、保有者が暗号資産をステーキングすると、その資産はネットワークのセキュリティと運用をサポートするためにロックされます。これにより、保有者はステーキング解除されるまでこれらの資産にすぐにアクセスしたり、使用したりすることができません。

リキッドステーキングは、ステーキングされた資産をトークン化するプロセスです。新しいプロトコルの導入により、リキッドステーキングは、ステーキングされた資産の保有者がステーキングと流動性市場の両方に同時に参加できるようにします。この流動性は、ステーカーが元のネットワークへのステークを維持しながら追加のリターンを得る手助けをします。

2. リキッドステーキングデリバティブ（LSD）とは


リキッドステーキングデリバティブ（LSD）とは、リキッドステーキングに参加するユーザーが受け取る等価のリキッドステーキングトークン（LST）を指します。これらのトークンは、参加者のステーキングされた資産を表し、取引や送金などの操作に使用できます。LSDは、ステーキング報酬を享受しながら追加のリターンを得るための手段です。

他のERC20トークンと同様に、LSDは互換性があり、取引可能なトークンです。一般的に、リキッドステーキングデリバティブはリキッドステーキングトークン（LST）とも呼ばれ、この2つの用語は同じ概念を表しています。

3. リキッドステーキングとリステーキングの違い


Lidoなどのプロジェクトが主導するリキッドステーキングプロトコルは急速に発展しており、Lidoの市場シェアは一時的に75％を超えるなど、潜在的な中央集権化リスクが浮上しています。ブロックチェーンネットワークの分散化とセキュリティを確保するために、リステーキングというソリューションが登場しました。

リステーキングとは、初回のステーキング後に再度資産をステーキングする行為を指します。これにより、ステーカーはネットワークのセキュリティと安定性を強化しながら、追加の報酬を得ることができます。リステーキングにおける流動性の問題に対処するため、リキッドリステーキングトークン（LRT）が導入されています。リステーキングについて詳しく知りたい場合は、「リキッドリステーキングとは?」を参照してください。

4. リキッドステーキングの仕組み


4.1 資産とプラットフォームの選択：参加者は、リキッドステーキングに使用するプラットフォームと資産を選択します。

4.2 流動性の提供：参加者は資産を対応する流動性プールにステーキングします。通常、取引ペアを形成するためにペアでの入金が必要です。

4.3 報酬の獲得：参加者は、トランザクション手数料、マイニング報酬、またはプロトコルが設計した他のインセンティブからステーキング報酬を獲得します。報酬は提供された流動性とステーキング期間に基づいて分配されます。

4.4 リスク管理：参加者は、ステーキングされた資産に関連する市場リスク、例えば価格変動やスマートコントラクトリスクを管理する必要があります。

4.5 ステーキングの出金：参加者は、必要に応じて流動性のある資産を出金することができます。

5. リキッドステーキングのメリットとデメリット


5.1 メリット


流動性の向上：リキッドステーキングは、より柔軟で効率的な流動性を提供し、参加者がLSD（リキッドステーキングデリバティブ）を使用して様々なDeFiプロトコルに投資することを可能にし、資本の利用率を向上させます。

多様な収益源：ユーザーはLSDをDeFiプロトコルに再投入し、ステーキング報酬を超えた追加の収益を得ることができ、個人の収益を多様化し最大化します。

柔軟性：リキッドステーキングは通常、より高い柔軟性を提供し、ステーカーが市場の変動や個人のニーズに応じて資産を出金したり、ステーキング戦略を調整することが可能です。

5.2 デメリット


参加障壁の高さ：リキッドステーキングには、一定の経験と操作スキルが必要であり、新規参入者にとっては習得のハードルが高く感じられることがあります。

コントラクトリスク：スマートコントラクトには脆弱性がある場合や攻撃の対象となる可能性があり、ステーカーの資産がリスクにさらされることがあります。

価格乖離：LST（リキッドステーキングトークン）の価格が原資産と直接連動しない可能性があり、予期しない市場の変動によってその価値が資産の価値を下回ることがあります。

6. 代表的なプロジェクト


現在、リキッドステーキング市場のシェアは主にイーサリアムとソラナネットワークに集中しています。DeFiLlamaの最新データによると、TVL（ロック中の時価総額）でトップ10にランクインしているのは、Lido、Rocket Pool、Binance、Jito、Mantle、Marinade、Coinbase、Sanctum、Frax Finance、そしてStakeStoneです。


6.1 Lido（LDO）



Lidoは、複数のPoSネットワークをサポートするリキッドステーキングプロトコルです。ユーザーは、自分の資産をロックしたり、ハードウェアやソフトウェアのインフラを維持することなく、トークンをステーキングし、オンチェーン活動（レンディングやイールドファーミングなど）に参加することができます。Lidoを利用することで、ユーザーは任意の量のトークンをステーキングし、日々のステーキング報酬を受け取ることが可能です。

現在、Lidoは最も高いTVL（ロック中の時価総額）を持つDeFiプロトコルとしての地位を維持しています。

6.2 Jito（JTO）




Jitoは、ソラナネットワーク上でJito Labによって立ち上げられたリキッドステーキングプロトコルであり、現在ソラナ上で最も高いTVLを持つDeFiプロトコルです。他の既存のリキッドステーキングプロトコルとは異なり、Jitoはステーカーにステーキング報酬に加えて、追加のMEV（最大抽出可能価値）報酬も提供します。

6.3 Babylon



Babylonプロトコルは、ビットコインステーキングプロトコルであり、ユーザーがビットコインネットワーク上でBTCをロックすることで、他のPoSチェーンのセキュリティを提供しながらステーキング報酬を得ることができます。Babylonは、ビットコインの独自のセキュリティと分散化の特性を活用して、他のPoSチェーンに経済的なセキュリティを提供し、他のプロジェクトの迅速な立ち上げを促進します。

Babylonプロジェクトは現在テスト段階にあり、メインネットはまだ開始されておらず、トークンの発行も行われていません。

7. リキッドステーキングへの参加方法


リキッドステーキングは、ステーキングをいつでも取り消し、複数の報酬を得ることができる点でユーザーを引きつけます。プロジェクトのウェブサイトでリキッドステーキングに参加する際には、フィッシングサイトに注意して資産の盗難やその他の問題を避けることが重要です。リキッドステーキングへの参加者が増えるにつれて、報酬が減少する傾向があり、後から参加する人にとっては不利になる可能性があります。

ほとんどのユーザーにとって、プロジェクトのトークンを保有し、トークンの価格変動から利益を得ることも良い選択肢です。MEXCは、2,500を超える取引ペアを提供する幅広い現物および先物トークンを取り扱っており、ユーザーの取引ニーズに応えることができます。

以下に、LDOトークンの購入方法を例として説明します。MEXCアプリを開き、ログインした後、ホームページの検索バーで「LDO」を検索し、[現物取引] を選択してKラインページに入り、次に [購入] をタップして取引ページにアクセスします。注文タイプを選択し、数量を入力して [LDO を購入] をタップすると、購入が完了します。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


