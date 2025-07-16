



イーサリアムとは、「ワールドコンピュータ（world's computer）」とも呼ばれる、オープンソースでグローバルに分散化されたコンピューティングインフラです。ここでは、スマートコントラクトと呼ばれるプログラムが実行されます。





イーサリアムはブロックチェーンを使ってシステムの状態を同期・保存し、プログラム実行中に消費されるリソースを測定・割り当てるために、イーサ(ETH) という暗号資産を利用します。





イーサリアムは開発者に安全なプラットフォームを提供し、分散型アプリケーション (DApps) を構築することができます。また、経済的な機能も組み込まれています。イーサリアムは高可用性、監査性、透明性、中立性などの特徴を提供するとともに、検閲、第三者の介入、相手方リスクなどを減らすか、あるいは排除します。









2013 年末、当初はビットコインの愛好者だった Vitalik Buterin氏 がイーサリアムのホワイトペーパー (イエローペーパーとも呼ばれます) を公開しました。その後、Gavin Wood氏(現在は Polkadot の創設者) がイーサリアムの共同創設者として参加しました。





イーサリアムの創設者たちは、他の開発者に安全でプログラム可能な環境を提供する多目的なコンピューティングプラットフォームとしてイーサリアムを構想しました。イーサリアムを使えば、開発者はコンセンサスアルゴリズムやピアツーピアネットワーク、基礎的なアルゴリズムを構築する必要がなくなります。代わりにイーサリアムプラットフォーム上で直接、分散型アプリケーションを作ることができます。





イーサリアムの創設チームは、イーサリアムを理論から現実にするために一年以上を費やしました。2015 年 7 月 30 日に最初のイーサリアムブロックが正常にマイニングされ、イーサリアムの成功の始まりと「ワールドコンピュータ」への道が始まりました。









ピアツーピア (P2P) ネットワーク：分散型インターネットシステムで、ユーザー間で情報を交換します。その目的は、伝統的な伝送でのネットワークノードの数を減らしてデータの損失リスクを低減することです。イーサリアムはイーサリアムメインネット上で動作します。





コンセンサスルール：全てのフルノードが他のノードと一貫性を保つために従わなければならないブロック検証ルールです。





トランザクション：イーサリアムのトランザクションは送信者、受信者、値、データペイロードなどの情報を含むネットワークメッセージです。





状態マシン：イーサリアムの状態は全てのアカウントや残高だけでなく状態マシンも保存する大きなデータ構造です。状態マシンは、事前に定義されたルールに基づいて異なるブロック間で変化したり、任意のマシンコードを実行したりできます。イーサリアムの状態遷移はイーサリアム仮想マシン (EVM) によって処理されます。





コンセンサスアルゴリズム：初期のイーサリアムはビットコインのコンセンサスモデルを採用し、重要度に応じた PoW (Proof of Work) を使って最長のチェーンを決定していました。イーサリアムは現在、 PoS (Proof of Stake) という加重投票制に移行しています。





データ構造：イーサリアムのブロックチェーンはデータベースのように各ノードに保存され、トランザクションやシステムの状態を含みます。ハッシュ化されたデータは Merkle Patricia Tree (MPT) というデータ構造内に保存されます。





経済的セキュリティ：イーサリアムは現在、経済的セキュリティのために PoS (Proof of Stake) アルゴリズムを採用しています。









ETH はイーサリアムネットワークのネイティブな暗号資産です。ETH の目的は、計算の市場化を可能にし、参加者にトランザクション要求の検証と実行のための経済的インセンティブを提供し、ネットワークに計算リソースを貢献することです。





トランザクション要求の実行に対する報酬として提供されるだけでなく、ETH は無限の計算や他のリソース集約的なスクリプトを実行してイーサリアムネットワークを混雑させようとする悪意あるエンティティに対する防護としても機能します。これにより、ネットワークのセキュリティが確保されます。なぜなら、参加者は計算リソースを利用するために一定の手数料を支払わなければならないからです。









イーサリアム上のスマートコントラクトは、イーサリアム仮想マシン上で決定論的に実行される不変のプログラムと考えることができます。スマートコントラクトが正常にデプロイされると、そのコードは変更することができません。





スマートコントラクトは、トランザクションによって呼び出されたときにのみ実行されます。トランザクションの呼び出し以外では、自動的なバックグラウンド実行は行われず、休眠状態になります。

誰でもスマートコントラクトを作成することができます。開発者はスマートコントラクトを通じて、分散型取引所 (DEX) や取引プラットフォーム、ゲーム、ソーシャルツールなど、ユーザーにサービスを提供する複雑な分散型アプリケーション (DApps) を構築します。









市場の浮き沈みを乗り越え、イーサリアムエコシステムは明確なリーダーとしての地位を確固たるものにしました。かつて「イーサリアムキラー」と呼ばれた他のパブリックチェーンの多くは今や忘れ去られた存在になっています。イーサリアムネットワークエコシステム内では、DeFi, NFT, DAO, GameFi などの分野で数多くの先駆的なプロジェクトが誕生しています。





イーサリアムネットワーク内の混雑や高い手数料に対処するために、長年の議論の末にレイヤー 2 ネットワークやスケーリングソリューションの実装がついに始まりました。レイヤー 2 エコシステムも有望な兆しを見せています。時間とともに、繁栄するエコシステムが目前に迫っていることが明らかになってきました。