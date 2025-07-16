1. 「ST」タグとは？ ブロックチェーンおよび暗号資産業界の成長と健全な発展を確保すると同時に、ユーザー様の利益を保護するため、MEXCプラットフォームは「ST」警告ルールを制定しています。「ST」警告ルールに該当するプロジェクトトークンに対して、MEXCは「ST」警告タグの貼付、取引の一時停止、またはトークンの上場廃止などの措置を講じます。 2. 「ST」タグが貼付されたトークンは、プラットフ1. 「ST」タグとは？ ブロックチェーンおよび暗号資産業界の成長と健全な発展を確保すると同時に、ユーザー様の利益を保護するため、MEXCプラットフォームは「ST」警告ルールを制定しています。「ST」警告ルールに該当するプロジェクトトークンに対して、MEXCは「ST」警告タグの貼付、取引の一時停止、またはトークンの上場廃止などの措置を講じます。 2. 「ST」タグが貼付されたトークンは、プラットフ
「ST」タグとは？

1. 「ST」タグとは？


ブロックチェーンおよび暗号資産業界の成長と健全な発展を確保すると同時に、ユーザー様の利益を保護するため、MEXCプラットフォームは「ST」警告ルールを制定しています。「ST」警告ルールに該当するプロジェクトトークンに対して、MEXCは「ST」警告タグの貼付、取引の一時停止、またはトークンの上場廃止などの措置を講じます。

2. 「ST」タグが貼付されたトークンは、プラットフォームでどのように対処されますか？


プロジェクトトークンに「ST」タグが貼付されると、MEXCによる総合的な評価を受ける必要があります。全体的なプロセスは以下の通りです：

2.1 「ST」タグが貼付されたプロジェクトが評価を通過


プロジェクトが少なくとも4つの評価基準を満たし、トークンの現在の価格が上場時の初期価格に近い場合、プロジェクトは3日間の観察期間に入ります。この期間の後、プロジェクトが全体的に順調に運営されていると評価されれば、「ST」タグが削除されます。

2.2 「ST」タグプロジェクトの評価が不合格


プロジェクトが少なくとも4つの評価基準を満たさない場合、プロジェクトチームはMEXCが決定した合理的な期間内にプロジェクトを是正しなければなりません。

是正期間中にプロジェクトが少なくとも4つの評価基準を満たすことができた場合、そのプロジェクトは観察期間に入ります。その後、プロジェクトが基準を満たし、全体的に順調に運営されていると評価されれば、「ST」タグが削除されます。

是正期間中にプロジェクトが少なくとも4つの評価基準を満たさなかった場合、当該取引ペアの取引が一時停止され、上場廃止となります。

評価基準の詳細については、「ST」警告ルールをご覧ください。

3. 「ST」タグが貼付されたトークンに対するユーザーの対処方法


プロジェクトトークンに「ST」タグが貼付されている場合、そのトークンは上場廃止になる可能性があるため、ユーザー様はそのトークンの入金を実行することができなくなります。

プロジェクトが最終的にMEXCの評価に不合格となり上場廃止となった場合、MEXCは当該トークンの入金および取引サービスをサポートしなくなります。そのため、30日以内にトークンの出金を実行できるようユーザー様をサポートいたします。資産の損失を避けるため、トークンを速やかに個人のウォレットまたは他の取引所に出金してください。

上場廃止後もトークンをMEXCプラットフォームに入金し続ける場合、プラットフォームは入金された資産をブロックチェーン上の送信元アドレスに返却いたします。これには一定のオンチェーントランザクション手数料が発生します。このアドレスがユーザー様のウォレットアドレスでない場合は、送信元アドレスのプラットフォームに連絡して、入金に関するサポートを受けてください。

4. プラットフォーム上の「ST」タグの表示場所


プロジェクトトークンに「ST」タグが貼付されている場合、MEXCプラットフォームの現物取引ページと入金/出金ページで「ST」タグを確認することができます。

ここでは、ウェブサイトを例に説明します。アプリ上でも同様にタグが表示されます。

現物取引ページでは、「ST」タグが貼付されているプロジェクトトークンにポップアップリマインダーが表示され、プロジェクトトークン名の右端に「ST」タグが表示されます。下図のように表示されます。


入金ページで暗号資産を選択すると、STラベルが貼られたプロジェクトトークンには、以下のようにSTラベルが表示されます。


同様に、出金ページで暗号資産を選択する際、「ST」タグが貼付されているプロジェクトトークンには、下図のように「ST」タグが表示されます。


5. 「ST」タグが貼付されている資産を確認する方法


MEXCの「お知らせ」ページの「上場廃止に関する情報」セクションを定期的に確認することをお勧めいたします。MEXCは毎月、「ST」ラベルの付いたプロジェクト名を一覧にした関連のお知らせを公開しています。常に情報を把握し、関連情報をいち早く受け取れるようにしてください。


免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


