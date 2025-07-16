注文板と注文のデプスとは?









暗号資産取引における、注文板とは、現在市場に存在する全ての買い注文と売り注文を価格順に並べたリストのことです。ほとんどの中央集権型取引所では注文板方式が採用されており、異なる価格帯のメイカー注文が注文板に記録されます。そして、テイカーがこれらの注文をマッチングさせることで取引が成立します。









注文のデプスとは、注文板の各価格帯における注文の総量を指します。注文のデプスを調べることで、トレーダーは市場の流動性、すなわち即座に執行可能な注文の数を知ることができます。注文デプスが深いほど、通常は流動性が高いことを示す一方で、注文デプスが浅いと価格のボラティリティが高くなったり、取引の実行が遅くなる可能性があります。





注文板と注文のデプスは市場の情報と指標を提供しており、トレーダーの意思決定のための参照データとなります。トレーダーは注文板を見ることで、最良の買値と売値、競争の状況など、最新の売買状況を把握することができます。注文のデプスは、トレーダーが市場の流動性や取引実行の可能性の評価をする際に役立ちます。













注文板は通常：買い注文、売り注文、価格、注文数量の4つの部分で構成されます。





買い注文： 特定の価格で資産を購入する意思のある買い手からの注文。





売り注文： 特定の価格で資産を売却する意思のある売り手からの注文。





価格： 買い注文と売り注文の価格帯。各価格帯には、購入または売却する資産の注文数量が表示されます。





注文数量： 買い注文と売り注文の数量。









4.1 注文の受領: トレーダーが買い注文や売り注文を出した際、取引プラットフォームがこれらの注文を受け取ります。





4.2 注文情報の記録: 注文には通常、取引方向、数量、価格、注文時間などの情報が含まれます。





4.3 注文の並び替え: 注文板は、買い注文および売り注文を価格の高い順または低い順に並び替え、同じ価格帯の注文をまとめます。





4.4 注文板の更新: 新しい注文が作成されると、注文板はそれを適切な価格帯に挿入し、注文板を更新します。





4.5 取引のマッチング: 買い注文と売り注文の価格が一致すると、取引が成立します。





4.6 注文デプスの更新: 注文がマッチングされたりキャンセルされたりするたびに、注文板は注文のデプスを更新し、各価格帯での買い注文および売り注文の総量を反映します。





4.7 リアルタイム更新: 注文板は取引プラットフォーム上でリアルタイムに更新され、新しい注文や成立した取引が表示されるため、トレーダーは最新の市場状況に基づいて意思決定できるようになります。









5.1 価格の透明性： 注文板が市場の買い注文と売り注文の価格情報を提供しているため、トレーダーは現在の市場価格水準を明確に理解できるようになります。





5.2 市場の深さの評価： 深さのある市場は、一般的に流動性が高く、ビッドアスクスプレッドが小さいため、 トレーダーが売買を実行しやすく、魅力的な市場と言えます。





5.3 市場のモニタリングと分析： トレーダーは注文板の変化を観察し、市場の買い勢力と売り勢力を比較し、この情報を取引戦略の考案や価格動向の予測に利用することができます。









6.1 デプスの一体表示: 設定した表示精度に基づいて価格ごとの注文数を表示します。









6.2 注文表示方法: 表示方法には、金額と合計の2つがあります。





金額: 棒グラフの背景は、買い注文と売り注文の数量を反映します。









6.3 注文板表示: 「平均と合計を表示」にチェックを入れると、マウスを注文データの上に移動した際に、システムが平均価格、トークン名、および取引されたトークンの合計を計算し、ポップアップウィンドウに表示します。







