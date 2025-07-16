1. ブロックチェーンエクスプローラーとは？ ブロックチェーンエクスプローラーとは、ブロックチェーン上のすべての情報を閲覧し、照会する機能をユーザーに提供するツールです。すべてのブロックチェーンプロジェクトにとって不可欠なインフラです。 ユーザーは、ブロックチェーンエクスプローラーで取引の詳細やトークンコントラクトのアドレスを照会したり、興味のある特定のウォレットアドレスに関連する情報を観察したり1. ブロックチェーンエクスプローラーとは？ ブロックチェーンエクスプローラーとは、ブロックチェーン上のすべての情報を閲覧し、照会する機能をユーザーに提供するツールです。すべてのブロックチェーンプロジェクトにとって不可欠なインフラです。 ユーザーは、ブロックチェーンエクスプローラーで取引の詳細やトークンコントラクトのアドレスを照会したり、興味のある特定のウォレットアドレスに関連する情報を観察したり
ブロックチェーンエクスプローラーとは？

1. ブロックチェーンエクスプローラーとは？


ブロックチェーンエクスプローラーとは、ブロックチェーン上のすべての情報を閲覧し、照会する機能をユーザーに提供するツールです。すべてのブロックチェーンプロジェクトにとって不可欠なインフラです。

ユーザーは、ブロックチェーンエクスプローラーで取引の詳細やトークンコントラクトのアドレスを照会したり、興味のある特定のウォレットアドレスに関連する情報を観察したりすることができます。開発者は、ブロックチェーンエクスプローラーから関連データにアクセスして、自社製品のための正確な情報を得ることができるます。

2. ブロックチェーンエクスプローラーの構造


ブロックチェーンエクスプローラーには通常、パブリックブロックチェーンに関する基本情報、取引の詳細、スマートコントラクト情報、データパネル、開発者インターフェースなどが含まれています。Etherscanを例に説明します。

2.1 パブリックチェーンの基本情報


ユーザーはブロックチェーンエクスプローラーのホームページでパブリックブロックチェーンの基本情報をすぐに把握することができます。Etherscanのホームページでは、検索バーの他に、トークン価格、時価総額、取引量、Gas代、最新のブロック、最新のトランザクションなど、現在のイーサリアムネットワークに関する基本的なデータを確認することができます。


2.2 ブロック情報


ブロックチェーンエクスプローラーを使用すると、ブロックの高さ、ブロックに含まれるトランザクション、ハッシュ、難易度、マイナー情報、Gasなど、各ブロックの詳細情報を表示できます。


2.3 トランザクション情報


トップページでは、最新のトランザクションから時系列にトランザクションハッシュが表示されます。

トランザクションハッシュをクリックすると、そのトランザクションに関する詳細情報にアクセスできます。これには、トランザクションのステータス、送信者と受信者のアドレス、トランザクションで転送された値、支払われたGas、およびその他の関連する詳細が含まれます。

トランザクション情報には、一般的なトークン情報だけでなく、NFT（Non-Fungible Token）取引の詳細も含まれます。


2.4 スマートコントラクト情報


スマートコントラクト情報は、スマートコントラクトに関する様々な詳細を表しています。例えば、画像のようにBNB（Binance Coin）を見ると、トークンの総供給量、保有者数とその情報、時価総額、現在のトークン価格、トークンコントラクト、取引情報などのデータを見つけることができます。

同様に、特定のウォレットアドレスに関する情報を検索することもできます。ブロックチェーンエクスプローラーのホームページの検索バーにウォレットアドレスを入力すると、そのアドレスに保有されているトークン、それぞれの数量、そのウォレットアドレスに関連するトランザクションハッシュの詳細情報を見ることができます。


2.5 データパネル


Etherscanは、ユーザーが主要なデータを直感的に閲覧できるよう、視覚化されたデータパネルを提供しています。エクスプローラーに内蔵されたデータパネルも有益ですが、色や粒度の面でより包括的なチャート表示を提供する、より専門的なサードパーティのデータウェブサイトもあります。


2.6 開発者インターフェース


ほとんどのブロックチェーンエクスプローラーは、開発者がブラウザのデータにアクセスするのを支援するために、専用のAPIインターフェースとドキュメントを提供しています。開発者はこれらのAPIを利用することで、ブロックチェーンデータの取得と活用のプロセスを効率化することができます。

前述の構造に加えて、Etherscanブロックチェーンエクスプローラーは、単位変換、ノード追跡、ドメイン名クエリなどの機能も提供しています。Etherscanは、現在の市場で利用可能な最も完全な機能を備えたブロックチェーンエクスプローラーの1つと考えられています。

3. ブロックエクスプローラーで暗号資産の出金を確認する方法


イーサリアムからMEXCプラットフォームへUSDTを出金するプロセスを使用して、ブロックチェーンエクスプローラーを使用して出金記録を確認する方法を示します。

1. MEXCアプリを開き、右下の[資産]を選択し、上部の[現物取引]をクリックし、右側のノートブックアイコンをクリックして暗号資産取引履歴ページにアクセスします。


2. 暗号資産取引履歴ページで、イーサリアムからMEXCプラットフォームへのUSDTの出金記録を探し、[完了] をクリックして入金の詳細を表示します。


3. 入金詳細ページで、この入金のTxIDを見つけることができます。コピーボタンをクリックしてください。


4. イーサリアムのブロックチェーンエクスプローラーであるEtherscanを開き、コピーしたTxIDをエクスプローラーの検索バーに貼り付けます。TxIDの末尾の「:0」を必ず削除してから検索ボタンをクリックしてください。

あるいは、TxIDの下にある[ブロックチェーンエクスプローラー]のハイパーリンクをクリックすると、ブロックチェーンエクスプローラー上でこの取引に直接移動することができます。


5. ハッシュ、時間、金額、アドレス、その他の情報を比較することで、この取引が探している出金取引であるかどうかを確認することができます。


ブロックエクスプローラーは、ブロックチェーンのトランザクションを調査するための最も価値のあるツールの1つです。複雑な暗号資産の世界を垣間見ることができ、トレーダーや投資家に詳細なオンチェーンデータを提供します。ブロックエクスプローラーを使用すれば、ブロックチェーンに含まれる情報を簡単に読み取り、理解することができます。


