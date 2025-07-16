ギャン・スクエアとは？

ウィリアム・ギャンは20世紀最大の金融トレーダーの一人であり、テクニカル分析の先駆者の一人です。彼が考案したギャン理論は、チャールズ・ダウのダウ理論、ラルフ・エリオットのエリオット波動理論とともに、テクニカル分析の「三大理論」の一つとして知られています。





ギャン理論には、ギャン・スクエア、ギャン・アングル、ギャン・ホイール、ギャン・ボックスなどがあります。ギャン・スクエアは、価格と時間のパターンの基礎としてギャン・ホイールを使用しています(注：ギャン・ホイールは市場のサポートラインとレジスタンスライン、およびトレンドの反転時間を予測するために使用されます）。一般的に、ギャン・スクエアは過去の安値または高値を起点として描き、主要なサポートラインとレジスタンスラインを予測的に計算します。さらに、エリオット波動理論と組み合わせて、5つの波パターンの終値を起点として描くこともできます。ギャン・スクエアを使用する場合、価格と時間の単位が１対１になるよう、適切な比率を使用することが重要です。





MEXCの公式ウェブサイトでは以下の手順でギャン・スクエアを使用することができます：

①現物取引ページに移動し、TradingView版のKラインチャートを選択します(注：先物取引ページでも操作は同じです)。









②左側のツールバーで[フィボナッチリトレースメント]をクリックし、[ギャン・スクエア]を選択します。









③9月のMX価格の最安値から前方にドラッグして描画を開始します。









④ギャン・スクエア、オプションボタン、[設定]の順にクリックします。ここでは、ギャン・スクエアのスタイル、座標、可視性の設定を行うことができます。

















現在、MEXCアプリではギャン・スクエアの描画はサポートされていませんのでご注意ください。



