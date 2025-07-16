ウィリアム・ギャンは20世紀最大の金融トレーダーの一人であり、テクニカル分析の先駆者の一人です。彼が考案したギャン理論は、チャールズ・ダウのダウ理論、ラルフ・エリオットのエリオット波動理論とともに、テクニカル分析の「三大理論」の一つとして知られています。 ギャン理論には、ギャン・スクエア、ギャン・アングル、ギャン・ホイール、ギャン・ボックスなどがあります。ギャン・スクエアは、価格と時間のパターンのウィリアム・ギャンは20世紀最大の金融トレーダーの一人であり、テクニカル分析の先駆者の一人です。彼が考案したギャン理論は、チャールズ・ダウのダウ理論、ラルフ・エリオットのエリオット波動理論とともに、テクニカル分析の「三大理論」の一つとして知られています。 ギャン理論には、ギャン・スクエア、ギャン・アングル、ギャン・ホイール、ギャン・ボックスなどがあります。ギャン・スクエアは、価格と時間のパターンの
ギャン・スクエアとは？

2025/7/16
0m
#K-ライン指標#技術分析
ウィリアム・ギャンは20世紀最大の金融トレーダーの一人であり、テクニカル分析の先駆者の一人です。彼が考案したギャン理論は、チャールズ・ダウのダウ理論、ラルフ・エリオットのエリオット波動理論とともに、テクニカル分析の「三大理論」の一つとして知られています。

ギャン理論には、ギャン・スクエア、ギャン・アングル、ギャン・ホイール、ギャン・ボックスなどがあります。ギャン・スクエアは、価格と時間のパターンの基礎としてギャン・ホイールを使用しています(注：ギャン・ホイールは市場のサポートラインとレジスタンスライン、およびトレンドの反転時間を予測するために使用されます）。一般的に、ギャン・スクエアは過去の安値または高値を起点として描き、主要なサポートラインとレジスタンスラインを予測的に計算します。さらに、エリオット波動理論と組み合わせて、5つの波パターンの終値を起点として描くこともできます。ギャン・スクエアを使用する場合、価格と時間の単位が１対１になるよう、適切な比率を使用することが重要です。

MEXCの公式ウェブサイトでは以下の手順でギャン・スクエアを使用することができます：
①現物取引ページに移動し、TradingView版のKラインチャートを選択します(注：先物取引ページでも操作は同じです)。


②左側のツールバーで[フィボナッチリトレースメント]をクリックし、[ギャン・スクエア]を選択します。


③9月のMX価格の最安値から前方にドラッグして描画を開始します。


④ギャン・スクエア、オプションボタン、[設定]の順にクリックします。ここでは、ギャン・スクエアのスタイル、座標、可視性の設定を行うことができます。




現在、MEXCアプリではギャン・スクエアの描画はサポートされていませんのでご注意ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。


