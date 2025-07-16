シフ・ピッチフォークとは？

シフ・ピッチフォークは標準的なピッチフォークとしても知られるアンドリューズのピッチフォークから派生した一般的なテクニカル分析ツールです。アンドリューズは統計学者、かつ取引の専門家であり、シフは彼の弟子でした。アンドリューズのピッチフォークと同様、シフのピッチフォークも基本的には価格チャネルを描くツールであり、中長期トレンド、サポートラインとレジスタンスライン、ブレイクアウト、市場トレンドの反転を識別するために用いられます。





シフ・ピッチフォークは明確な上昇トレンドや下降トレンドでは優れたパフォーマンスを発揮しますが、横ばいの取引での使用には向いていません。シフ・ピッチフォークは長期的なトレンドを見極めるインジケーターとして中長期の取引により適していますが、一部のトレーダーは日中取引にも使用しています。









アンドリューズのピッチフォークと同様にシフのピッチフォークも3本のトレンドラインで構成されています。中央線（トレンドライン）と、その中央線の上下にそれぞれ2本のラインがあります。アンドリューズのピッチフォークとシフ・ピッチフォークは、中央線の起点の位置が異なります。さらにシフ・ピッチフォークは中央値から一定の標準偏差の数だけ離れた位置に追加ラインを配置することができます。





シフ・ピッチフォークを描画するには（標準的なピッチフォークと同じです）、まずトレンドを特定し、トレンドの安値と高値にトレンドラインを引く必要があります。上昇トレンドの場合、隣接する安値ポイントを使用して上昇トレンドラインを引くことができます。下降トレンドの場合は、隣接する高値ポイントを使用して下降トレンドラインを引くことができます。３つ目のポイントは、トレンドの性質に応じて2つ目のポイントの上または下に配置します(一般的に上昇トレンドの場合は上に、下降トレンドの場合は下に置きます）。シフ・ピッチフォークにはデフォルトで2本の追加ラインが含まれていることにご留意ください。





シフ・ピッチフォークは価格のトレンドチャネルを作成します。価格がシフ・ピッチフォークのチャネル内にある限り、トレンドは維持されていると見なされます。反対に、価格がシフ・ピッチフォークのチャネルをブレイクアウトした場合、トレンドの弱まり、またはトレンドの反転を示します。









①現物取引ページに移動し、TradingView版のKラインチャートを選択します(注：先物取引ページでも操作は同じです)。









②左側のツールバーで[フィボナッチリトレースメント]をクリックし、[シフ・ピッチフォーク]を選択します。









③トレンドを確認すると、ビットコインが現在上昇トレンドであることが分かります。トレンドの終点として隣接する２つの安値を選択し、3つ目のポイントを2つ目のポイントの上に置いて描画します。









④描画を削除したい場合は、チャート上のシフ・ピッチフォークライン、[削除]ボタンの順にクリックします。









現在、MEXCアプリでシフ・ピッチフォークを描画することはできません。



