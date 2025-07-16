ビットコインのレイヤー2ネットワークとは？









レイヤー2ネットワークは、レイヤー1ネットワーク上に構築され、通常、レイヤー1ネットワークに存在する特定の問題に対処するために作成されます。イーサリアム上に構築されたものは一般的にイーサリアムレイヤー2と称され、ビットコインネットワーク上に構築されたものはビットコインレイヤー2ネットワークと称されます。





ビットコインのレイヤー2ネットワークは主に、多額のトランザクション手数料、スループット不足、スケーラビリティ問題といったビットコインネットワーク内の問題を解決するために設計されています。レイヤー2ネットワークを使用してトランザクションの問題を処理し、処理された結果がビットコインネットワークに送信されることで、ビットコインネットワークの負担を軽減します。













2023年、BRC20トークンプロトコルが人気を博し、ブロックスペースの需要が継続的に高まったことで、ビットコインネットワークのトランザクション手数料が高騰しました。トランザクション速度の遅さ、承認時間の長さ、トランザクション手数料の高さ、ネットワークスケーラビリティの制限といった問題が、現在のビットコインエコシステムの発展を妨げています。これらの課題に対処するため、ビットコイン開発の現状をサポートするためのレイヤー2ネットワークが必要とされています。









初期のビットコインのブロック容量が1MBに制限されていたため、ブロック拡張の問題は長い間論争の的となっていました。拡張ソリューションに関する見解が分かれたため、その後ハードフォークによってBCH（ビットコインキャッシュ）およびBSV（ビットコインサトシビジョン）が誕生しました。





ビットコインネットワークの拡張は非常に複雑性が高く、Segregated Witness（SegWit）の完成後、ビットコインネットワーク上に新たなレイヤー2ネットワークを構築することが現在の主な方向性となっています。この方法はビットコインのシステムに影響を与えないだけでなく、ブロックチェーン上の混雑問題にも対処できます。









発展を続けるイーサリアムのエコシステムと比較すると、ビットコインネットワークのエコシステムの発展は未だ道半ばにあります。現在のところ、ビットコインは資産の発行のみが可能で、BRC20トークン送金のトランザクション数は1,000万件を超えており、相当な数になっています。しかし、ビットコインネットワークは、イーサリアムのように分散型取引所（DEX）といったオンチェーンアプリケーションを構築することができず、単独で資産決済を行うことができません。そのためビットコインのレイヤー2ネットワークの発展は、エコシステム全体の発展と繁栄に寄与しています。













オンチェーンのレイヤー2の構築は、イーサリアムの仮想マシン（EVM）モデルと互換性のあるものと、ビットコインの未使用トランザクションアウトプット（UTXO）モデルに似たものの2種類に大別できます。このオンチェーンレイヤー2モデルに基づくソリューションは、ブロックチェーンの基本的な特性のほとんどを保持しているため、トランザクション手数料を大幅に削減することができます。しかし、性能の向上には限界があり、システムは中央集権的になる傾向があるため、セキュリティ上の問題も生じています。これらの利点と欠点は、イーサリアムのレイヤー2ネットワークで明確に検証されています。





現在、ビットコインネットワークでは、Stacks、Rootstock（RSK）、Liquidなどのチームがこの方法を採用してオンチェーンのレイヤー2ネットワークを構築しています。

















上記の2種類のソリューションに加え、現在市場では他にも多くのソリューションが利用できます。例えば、B²Network は ZK-Rollup に基づいて EVM と互換性のあるビットコインのレイヤー2ネットワークを開発しました。Bison はビットコインネットワークに DeFi ソリューションを実装するために、ビットコインネットワーク上にネイティブ ZK-Rollup を構築しています。Merlin Chain のレイヤー2ソリューションは、ZK-Rollup ネットワーク、分散型シミュレーションマシン、オンチェーン不正防止モジュールなどを統合しています。





現在、ビットコインのレイヤー2はまだ初期段階にあり、どのソリューションが主流となって市場に受け入れられるかを判断するにはしばらく時間がかかると予想されます。ビットコインのレイヤー2ソリューションが完成した場合、ビットコインエコシステムに繁栄をもたらすことは容易に想像できます。









