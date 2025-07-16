zkSync Eraネットワークで入金状況を確認する方法









zkSyncは、Matter Labsチームによって立ち上げられたレイヤー2のスケーリングソリューションです。これは、ゼロ知識証明（zero-knowledge proofs）に基づくロールアップ技術を採用することで、イーサリアムネットワークのスケーラビリティを向上させます。





現在、zkSyncは zkSync Lite と zkSync Era の2つのチェーンで運用されています。zkSync Liteは2020年6月15日にイーサリアムのメインネット上でサービスを開始し、約300 TPS（1秒あたりのトランザクション数）のスループットを達成しましたが、イーサリアム仮想マシン（EVM）とは互換性がありません。zkSync Eraは2023年3月24日にサービスを開始し、スマートコントラクト機能をサポートすると同時に、20,000 TPSを超えるスループットを達成しています。通常、zkSyncネットワークに言及する場合、zkSync Eraのことを指します。













実行遅延とは、zkSync Eraの独自のメカニズムであり、L1に提出されたすべてのL2ブロックが実行され確定されるまで、一定の時間が設定されることを指します。当初、この遅延時間は24時間でしたが、システムが成熟するにつれて、この遅延時間は徐々に短縮され、最終的には完全になくなる予定です。実行遅延は、標準的なzkSync ETHおよびERC20クロスチェーンブリッジだけでなく、さまざまなチームによって構築されたカスタムクロスチェーンブリッジにも影響します。





実行遅延メカニズムにより、MEXCプラットフォームでzkSync Eraネットワークを使用して入金する場合、オンチェーンでの入金には、認証に23時間ほど時間がかかるという旨のポップアップリマインダーが表示されます。













ネットワーク全体のセキュリティを確保するため、実行遅延メカニズムは、最終的なトランザクションになる前に、ブロックに含まれるトランザクションを検証するのに十分な時間をzkSyncチームに提供します。これにより、ハッカーによる脆弱性の悪用を迅速に防止することができます。仮にハッカーがzkSyncネットワークに影響する深刻な問題を発見し、zkSyncを運営するサーバーへの侵入に成功したとしても、zkSyncチームは脆弱性を検知し、調査、およびガバナンスプロトコルを開始してネットワークを凍結するための十分な時間を確保することができます。













この記事では、ZKトークンの入金を例に、入金の進捗状況やステータスの照会方法についてのみ取り上げます。













出金アドレスページを下にスクロールすると、そのアドレスに関連するすべてのトランザクション操作が表示されます。





時系列順に並べると、最初に表示されるトランザクションは、先ほど実行した入金になります。対応するトランザクションハッシュ（TRANSACTION HASH）をクリックすると、このトランザクションの詳細ページにアクセスできます。









トランザクションハッシュの詳細ページでは、入金のステータス（Status）を確認できます。処理済み（Processed）はzkSync Eraネットワークで処理されたことを意味し、送金中（Sending）はイーサリアムネットワーク上で送金保留中であることを示します。





送金中（Sending）の操作に加えて、入金が反映されるためには、「検証中（Validating）」と「実行中（Executing）」、この2つの手順を経る必要があります。前述したように、実行遅延メカニズムによって、L1に提出されたすべてのL2ブロックが実行され、最終的に完了するまで、一定の時間が設定されます。





トランザクションハッシュの詳細ページで、トークンの送金（Tokens Transferred）履歴を照会することにより出金アドレス、入金アドレス、およびトークン数量が正しいかどうかを確認することができます。









入金に成功すると、対応するトランザクションハッシュの詳細ページの入金ステータスが処理済み（Processed）と実行済み（Executed）に変わり、zkSync Eraネットワークによって処理され、イーサリアムネットワーク上で実行されたことが確認できます。







