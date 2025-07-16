MEXC Airdrop+ よくある質問 まとめ













以下の可能性をご確認ください：





1）報酬の配布は、イベント終了後10日以内に行われます。この期間内であれば、今しばらくお待ちください。

2）該当するタスクのイベントページで [参加登録] をクリックしているかをご確認ください。

4）イベント中に、すべての要件（例：入金額、取引高、招待タスクなど）を満たしているかをご確認ください。

5）セキュリティまたはコンプライアンス上の理由により、アカウントが一時的にイベントへの参加を制限されている可能性があります。必要に応じてカスタマーサービスにお問い合わせください。









報酬の上限はタスクの種類によって異なります。以下をご参照ください：





KYC認証（本人確認）を完了した新規ユーザー様は、1回限り報酬を受け取ることができます。ご注意：

1）過去に新規ユーザー様向けAirdrop+ に参加し、すでに報酬を受け取っていないかをご確認ください。

2）タスクの実施期限内に完了しているかをご確認ください。新規ユーザー様向けタスクは先着順です。





報酬に上限はありません。取引高が多いほど、獲得できる報酬の割合も大きくなります。

注意：取引高の計算方法はイベントごとに異なる場合があります。各イベントの詳細ページで必ずご確認ください。





報酬の上限はありませんが、イベント期間中に受け取れるのは1つの報酬のみです。

複数のAirdrop+ イベントに同時に参加資格がある場合、先に要件を達成したイベントの報酬を1回のみ受け取れます。 一度報酬を受け取った後も、先物取引高はその後のAirdrop+ イベントに引き続き加算されます。

取引手数料が発生しない先物取引は有効な取引高としてカウントされません。





獲得可能な報酬数に上限はありません。ただし、1人の招待者が1イベントで招待できるのは最大20名までとなります（先着順）。

被招待者（招待されたユーザー様）は、新規ユーザー様向けのタスクとして、現物または先物取引を1回以上行い、KYC認証（本人確認）を完了する必要があります。









1）新規ユーザー様タスク

2）現物取引チャレンジ

3）先物取引チャレンジ









P2P入金、法定通貨入金、オンチェーン入金はすべて有効な入金とみなされます。イベントでは「純入金額」が対象となります。

純入金額 = 入金総額 – 出金総額





イベント終了時点で純入金額が最低要件を下回っている場合、報酬の対象外となります。入金タスクの進捗状況は、イベントページの進捗バーで確認できます。









「$50,000相当のトークンX」など、USDTで表されるトークン報酬は、イベント期間中の該当トークンのUSDT建て日次平均価格に基づいて計算されます。

日次平均価格 = 日次取引高（USDT） ÷ 日次取引高（トークン）





イベント期間中の平均価格は日次データをもとに算出され、1日は1:00〜翌日1:00（日本時間）までの24時間です。







