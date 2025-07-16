MEXC Airdrop+ は、新しく上場したプロジェクトに関連した簡単なタスクを完了することで、無料でトークンや先物ボーナスを獲得できるシンプルな仕組みです。暗号資産取引の初心者から上級者まで、さまざまなユーザーが報酬を得てプラットフォームでの活動を強化できるチャンスを提供しています。本記事では、MEXC Airdrop+ イベントに関するよくある質問とその回答をご紹介します。 1. イベント報MEXC Airdrop+ は、新しく上場したプロジェクトに関連した簡単なタスクを完了することで、無料でトークンや先物ボーナスを獲得できるシンプルな仕組みです。暗号資産取引の初心者から上級者まで、さまざまなユーザーが報酬を得てプラットフォームでの活動を強化できるチャンスを提供しています。本記事では、MEXC Airdrop+ イベントに関するよくある質問とその回答をご紹介します。 1. イベント報
学ぶ/初心者向けガイド/先物取引/MEXC Airdrop+ よくある質問 まとめ

MEXC Airdrop+ よくある質問 まとめ

初級
2025/7/16MEXC
0m
共有する
#初級#注目イベント#先物
BRC20.COM
COM$0.011199+3.69%
TokenFi
TOKEN$0.01235+1.72%
PoP Planet
P$0.13216+38.99%

MEXC Airdrop+ は、新しく上場したプロジェクトに関連した簡単なタスクを完了することで、無料でトークンや先物ボーナスを獲得できるシンプルな仕組みです。暗号資産取引の初心者から上級者まで、さまざまなユーザーが報酬を得てプラットフォームでの活動を強化できるチャンスを提供しています。本記事では、MEXC Airdrop+ イベントに関するよくある質問とその回答をご紹介します。

1. イベント報酬が届いていないのはなぜですか？


以下の可能性をご確認ください：

1）報酬の配布は、イベント終了後10日以内に行われます。この期間内であれば、今しばらくお待ちください。
2）該当するタスクのイベントページで [参加登録] をクリックしているかをご確認ください。
3）イベント期間中にKYC認証（本人確認）を完了しているかをご確認ください（必要な場合）。
4）イベント中に、すべての要件（例：入金額、取引高、招待タスクなど）を満たしているかをご確認ください。
5）セキュリティまたはコンプライアンス上の理由により、アカウントが一時的にイベントへの参加を制限されている可能性があります。必要に応じてカスタマーサービスにお問い合わせください。
6）報酬配布記録は、[報酬履歴] ページで確認できます。
7）特定のAirdrop+ イベントで報酬を獲得できていない場合、イベント詳細ページ（https://www.mexc.com/ja-JP/token-airdrop）でタスクの達成状況を確認できます。

2. 各ユーザーはAirdrop+ の報酬をいくつまで受け取れますか？


報酬の上限はタスクの種類によって異なります。以下をご参照ください：

新規ユーザー様タスク：

KYC認証（本人確認）を完了した新規ユーザー様は、1回限り報酬を受け取ることができます。ご注意：
1）過去に新規ユーザー様向けAirdrop+ に参加し、すでに報酬を受け取っていないかをご確認ください。
2）タスクの実施期限内に完了しているかをご確認ください。新規ユーザー様向けタスクは先着順です。

現物取引チャレンジ：

報酬に上限はありません。取引高が多いほど、獲得できる報酬の割合も大きくなります。
注意：取引高の計算方法はイベントごとに異なる場合があります。各イベントの詳細ページで必ずご確認ください。

先物取引チャレンジ：

報酬の上限はありませんが、イベント期間中に受け取れるのは1つの報酬のみです。
複数のAirdrop+ イベントに同時に参加資格がある場合、先に要件を達成したイベントの報酬を1回のみ受け取れます。 一度報酬を受け取った後も、先物取引高はその後のAirdrop+ イベントに引き続き加算されます。
取引手数料が発生しない先物取引は有効な取引高としてカウントされません。

招待報酬：

獲得可能な報酬数に上限はありません。ただし、1人の招待者が1イベントで招待できるのは最大20名までとなります（先着順）。
被招待者（招待されたユーザー様）は、新規ユーザー様向けのタスクとして、現物または先物取引を1回以上行い、KYC認証（本人確認）を完了する必要があります。

3. 手動で「参加登録」をクリックする必要があるタスクはどれですか？


1）新規ユーザー様タスク
2）現物取引チャレンジ
3）先物取引チャレンジ

4. 「純入金」とは何ですか？


P2P入金、法定通貨入金、オンチェーン入金はすべて有効な入金とみなされます。イベントでは「純入金額」が対象となります。
純入金額 = 入金総額 – 出金総額

イベント終了時点で純入金額が最低要件を下回っている場合、報酬の対象外となります。入金タスクの進捗状況は、イベントページの進捗バーで確認できます。

5. 「USDT相当のトークン」とは何ですか？


「$50,000相当のトークンX」など、USDTで表されるトークン報酬は、イベント期間中の該当トークンのUSDT建て日次平均価格に基づいて計算されます。
日次平均価格 = 日次取引高（USDT） ÷ 日次取引高（トークン）

イベント期間中の平均価格は日次データをもとに算出され、1日は1:00〜翌日1:00（日本時間）までの24時間です。

MEXC Airdrop+ の詳細については、「MEXC Airdrop+ イベント完全ガイド」をご参照ください。

免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。

人気記事

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaはマイニングできる？SOLマイニングの真実

Solanaの驚異的な速度と低い手数料について聞いたことがあり、SOLトークンを手に入れるためにSolanaをマイニングする方法を知りたいと思っているでしょう。すでにマイニングソフトウェアを探したり、ハードウェア要件を調べ始めているかもしれません。しかし、驚くかもしれませんが、実際にはSolanaのマイニングは不可能です。がっかりしてこのタブを閉じる前に、もう少しお付き合いください。なぜなら、So

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

Solanaでミームコインを作成する方法？完全初心者ガイド

暗号通貨の世界は、インターネットのジョークを数百万ドル相当の正当なデジタル資産に変えるミームコインの爆発的な成長を目撃しています。Solanaでミームコインを作成する方法を知りたい方は、正しい場所に来ました。この包括的なガイドでは、初期コンセプトからローンチ後のマーケティング戦略まで、Solanaブロックチェーンで独自のミームコインをローンチするすべてのステップをご案内します。楽しみのためでも真剣

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングの仕組みとは？完全なSOLステーキングガイド

Solanaステーキングは、暗号資産保有者に受動的収入を得る簡単な方法を提供すると同時に、業界最速のブロックチェーンの1つをサポートします。この包括的なガイドでは、基本的なメカニズムの理解からリターンの最大化まで、SOLトークンのステーキングについて知っておくべきすべてを説明します。暗号資産初心者でも、Solana保有資産を活用したい方でも、ステーキング報酬の仕組み、期待される年間利回り、信頼でき

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

関連記事

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

先物取引におけるワンウェイモードとヘッジモードとは？

MEXCで先物取引を行う際に、しばしば見落とされがちな重要な設定のひとつにポジションモードがあります。これは、同じ先物ペアでロングとショートの両方を同時に保有できるかどうかを決定するものです。MEXCはトレーダーに2つの選択肢を提供しています：ワンウェイモードと ヘッジモード。この2つのモードの基本的な違いを理解し、自身の戦略に合った方を選択することは、効果的なリスク管理やより複雑な取引アプローチ

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

MEXC先物デモ取引：リスクなしで取引スキルを向上

暗号資産先物取引では、スキルや戦略を磨くために実際の資金を犠牲にすることが多くあります。多くの初心者は十分な準備をせずに実際の市場に参入し、注文ミスや不十分な戦略によって大きな損失を被ります。これに対応するため、MEXCは実際の市場環境を忠実に再現した包括的な先物デモ取引環境を提供しています。トレーダーはリスクなしで練習でき、取引スキルを磨き、戦略をテストし、実際の取引に自信を持って移行するための

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

MEXC先物イベント完全ガイド：取引しながら報酬獲得

競争の激しい暗号資産取引市場においては、安定的かつ効率的な取引体験を提供するだけでなく、追加の特典を継続的に提供するプラットフォームを選ぶことが重要です。MEXCは、新規ユーザーと既存ユーザーの両方に向けて、先物イベントを設計しています。これらのイベントは取引のあらゆる段階をカバーしています。初めて先物取引に挑戦する初心者から、高頻度取引を行う経験豊富なトレーダーまで、それぞれのニーズに合わせた特

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

先物取引における利確と損切りの完全ガイド：初心者のための必須リスク管理と実践的ヒント

暗号資産市場では価格変動が非常に激しく、利益や損失が瞬時に生じる可能性があります。先物取引を行うトレーダーにとって、利確注文と損切り注文はリスク管理に欠かせないツールであると同時に、取引成功率を高め、感情に左右されない判断を行うための重要な手段となります。*BTN-先物取引の旅を始めよう&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/ja-JP/futures/BTC_USDT*

MEXCに新規登録
新規登録 ＆ 最大 10,000 USDT 先物ボーナス を獲得