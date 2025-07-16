アカウントの安全性を高める6つの方法





この記事では、簡単なアカウント保護対策と、より安全で快適なトレード・ライフをもたらす６つの習慣を紹介します。









インターネット上のすべてのアカウント、特に暗号資産取引口座など、資産を保管するアカウントには、異なる強力なパスワードを設定する必要があります。パスワードの長さは8文字以上で、大文字、小文字、数字、特殊文字が混在しているものを強くお勧めします。





高強度のパスワードを設定することは良いスタートですが、それだけでは将来的にアカウントがリスクから完全に守られるわけではありません。攻撃者はさまざまな方法でパスワードを盗もうとするため、アカウントのセキュリティを保護するために定期的にパスワードを変更する習慣をつけることが重要です。





なお、MEXCアカウントのパスワードが変更されると、その後24時間は出金ができなくなりますのでご注意ください。これは、潜在的な攻撃者がパスワードの変更によってターゲットの資金を盗むことを防ぐためです。













Google Authenticator以外にも、メール認証やモバイル認証などの他の2段階認証方法があります。メールアカウントでログインするユーザーは、メールのパスワードを安全に管理し、メール自体のセキュリティ対策を強化することをお勧めします。そうすることで、メールのセキュリティが侵害されることを防ぎ、その結果としてアカウントのセキュリティも保護されます。









ログイン端末の履歴は、最近のログイン履歴から確認することができます。見慣れない端末や使用していない端末があれば、即座に削除してください。また、アカウントにログインした際のIPアドレスや日時も確認することができます。不審なログインを発見した場合は、すぐにアカウントをロックしてください。









アカウントには[ホワイトリスト]というセキュリティ機能があります。これは、資金を引き出すためのウォレットアドレスをホワイトリストとして設定することができるものです。 ホワイトリスト機能を有効にすると、ホワイトリストに登録されたアドレスにのみ出金できるようになります。









フィッシングとは、犯罪者が個人や企業になりすまし、個人情報を取得しようとするサイバー攻撃の一種です。現在、最も一般的な攻撃方法であるため、常時警戒する必要があります。









また、MEXCから送信されるメールに、システムが自動的に埋め込む独自のコードを設定できる、アンチフィッシングコードをご利用いただくことをお勧めします。アンチフィッシングコードを有効にすると、受信した通知メールが本物かどうか判断することができます。









MEXC-APIは、プロのトレーダーがMEXCの取引エンジンを最大限に活用するためのツールです。

しかし、APIキーを使用する場合、データを外部アプリケーションと共有する必要があるため、一定のリスクも伴います。そのため、MEXC-APIを利用する際には、IPアドレスによるアクセス制限を検討することをお勧めします。この場合、ホワイトリストに登録されたIPアドレスのみがアクセス権限を持ちます。また、APIキーは定期的に更新し、漏えいを防ぐ必要があります。







