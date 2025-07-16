よくある詐欺の手口から身を守るために

概要 暗号資産は、イノベーター、起業家、夢想家の想像力を掻き立て、世界中で頻繁に目にする話題となりました。しかし、残念なことに、暗号資産は詐欺師の目にも留まり、さまざまな暗号資産詐欺の手口が次々と現れています。詐欺師は、暗号資産プラットフォームになりすまして送金を要求したり、公式を装ったグループに参加するようユーザーを誘導することが知られています。業界の専門家になりすました詐欺師は、グループへの参概要 暗号資産は、イノベーター、起業家、夢想家の想像力を掻き立て、世界中で頻繁に目にする話題となりました。しかし、残念なことに、暗号資産は詐欺師の目にも留まり、さまざまな暗号資産詐欺の手口が次々と現れています。詐欺師は、暗号資産プラットフォームになりすまして送金を要求したり、公式を装ったグループに参加するようユーザーを誘導することが知られています。業界の専門家になりすました詐欺師は、グループへの参
概要


暗号資産は、イノベーター、起業家、夢想家の想像力を掻き立て、世界中で頻繁に目にする話題となりました。しかし、残念なことに、暗号資産は詐欺師の目にも留まり、さまざまな暗号資産詐欺の手口が次々と現れています。詐欺師は、暗号資産プラットフォームになりすまして送金を要求したり、公式を装ったグループに参加するようユーザーを誘導することが知られています。業界の専門家になりすました詐欺師は、グループへの参加や暗号資産の取引を誘い、「ユーザーのアカウントを清算し、海外に転送する 」という口実で金銭を要求してきます。

この記事では、よくある詐欺の手口をご紹介します。あなたの資産の安全を守るため、以下の内容をよくお読みになり、注意をお願いいたします。

よくある詐欺の手口


1. フィッシング


暗号業界でよくあるフィッシング攻撃では、詐欺師がプラットフォームのスタッフになりすまし、フィッシングウェブサイトを作成し、虚偽の情報を公開します。SMS、電子メール、Telegramチャットなどのツールを用いて、「アカウントのアップグレード」、「移行」、「返金」、「リスクコントロールの発動」、「リスクのある資金」などがあることを口実に、ユーザーにフィッシングウェブサイトのリンクをクリックしたりQRコードをスキャンするように誘導します。詐欺師は、ユーザーのアカウント、パスワード、SMS、電子メール、Googleの認証情報にアクセスすると、すぐに行動してユーザーの資産を盗みます。MEXCの公式ウェブサイトはmexc.comであり、フィッシングサイトに騙されないようにご注意ください。


フィッシングサイトが含まれるSMS


フィッシングサイトのランディングページ

また、詐欺師は、公式な情報源を装って暗号資産ウォレットに関する誤った情報を広めようとすることもあります。偽のウェブサイトや偽のソフトウェアで秘密鍵の入力、ウォレットの認証、送金を行うと、ユーザーは秘密鍵や資産を盗まれるリスクにさらされることになります。詐欺師は、公式スタッフになりすまし、「プロジェクトのエアドロップ」、「セキュリティリスク」、「パスワードの漏洩」、「フィードバックの提出」などを偽って、シードフレーズや秘密鍵の提供をユーザーに直接要求することもあります。ユーザーがシードフレーズを提出すると、ウォレットの中の資産はすぐに盗まれてしまいます。

2. 公式ブランドのなりすまし


詐欺師の中には、MEXCブランドになりすまし、「プロジェクト投資」や 「上場予定」といった名目で詐欺を行う者もいます。


ブランドのなりすまし

詐欺に遭わないためにも、プロジェクト投資に関する資産取引はMEXCにご確認ください。MEXCのすべてのプロジェクト提携情報は、MEXCのウェブサイト上で公式に開示されることを前提としています。最新の情報は、公式サイト（https://www.mexc.com）のお知らせをご参照ください。

3. 出会い系詐欺


詐欺師は、「支援」を装って、ユーザーを友達として追加するよう誘導し、最終的に「カリスマ直伝の取引手法」などの謳い文句で送金を要求し、詐欺を働くことがあります。

4. アカウントのなりすまし


詐欺師は、TelegramやWeChatなどのソーシャルアカウントを追加し、電子メールを要求したり、リンクやQRコードを送信したりします。また、アカウント情報を入力させたり、ユーザー様のアカウントや銀行口座にログインさせたりすることで、ユーザー様の資産を盗むように仕向けることもあります。


なりすましアカウント

5. カスタマーサービスのなりすまし


カスタマーサービスのなりすましは、「アカウント操作案内」を提供するために、遠隔操作を実施するためにユーザー様に連絡することがあります。また、ユーザー様のアカウント情報を盗むために、本人確認を装ってSMS認証コード、Google認証コード、リモートログインの承認などを要求することがあります。また、フィッシングサイトやマルウェアに誘導するために、偽の情報を提供することもあります。


カスタマーサービスのなりすまし

6. 偽のテレグラムグループ


なりすましたMEXC公式アカウントは、「エアドロップ」「プロジェクトリスト」「振替」「ステーキング」「スマートコントラクト」などを口実にテレグラムグループを作成し、「MEXC公式」のテレグラムグループと名乗る場合があります。


偽のテレグラムグループ

7. 偽のソフトウェア


フィッシングサイトからダウンロードされたソフトは偽物です。公式サイト（https://www.mexc.com/download）にアクセスし、ご希望のプラットフォームを選択してダウンロードしてください。


虚偽の MEXCアプリ

8. 公式プラットフォーム関係者・司法関係者へのなりすまし


最近、プラットフォーム関係者や司法当局を名乗り、ユーザーのアカウントにマネーロンダリングリスクがあるとして、セキュリティ調査やアカウントリスクの排除、アカウント凍結に協力するよう要求する詐欺が発生しています。ユーザーの不安感を利用して、アカウント情報を開示させたり、出金や送金を完了させるよう誘導したりします。

上記のような詐欺にご注意いただき、警戒を怠らないようにお願いいたします。プロジェクトリストに関する情報は、公式発表のものをご参照ください。ウェブサイト、カスタマーサービス、電子メールの真偽を確認するには、MEXC検証のページ（https://www.mexc.com/official-verify）をご覧ください。その他、ご不明な点がございましたら、公式ウェブサイト（mexc.com）よりカスタマーサービスにお問い合わせください。アカウントや資産の盗難など、ユーザー様自身で解決できない緊急事態が発生した場合は、公式ウェブサイト（mexc.com）またはメール（service@mexc.com）でカスタマーサービスにご連絡ください。

詐欺の手口から身を守る方法


  1. アカウントパスワードの漏洩や不要な損失を防ぐため、不明なリンクをクリックしたり、安全でないウェブサイトにログインしたり、不明なQRコードを読み取ったりしない。

  2. 他のウェブサイトと同じログイン名やパスワードを使用しない、秘密鍵やシードフレーズなどの情報をローカルに保存しないなど、アカウントのセキュリティ情報を確認し保護する方法を学び、実践すること。

  3. MEXC関連のイベントやお知らせは、公式ホームページを参照すること。Googleなどの検索エンジンでウェブサイトアドレスを検索しないでください。MEXCの公式ウェブサイトはmexc.comであり、ログインの際にはウェブサイトアドレスを手動で入力することを推奨します。

  4. MEXCプラットフォームは、フィッシング対策コード機能を備えています。パーソナルセンター - セキュリティ - アンチフィッシングコード」でアンチフィッシングコードを設定することができます。アンチフィッシングコードを設定すると、MEXCからユーザー様へ送信されるメールに記載されるようになります。メールにアンチフィッシングコードが記載されていない場合は、ご注意ください。

  5. サイトの識別方法を学ぶこと。MEXCの公式ウェブサイトはmexc.comです。正規のウェブサイトを訪問していることをご確認ください。

  6. いわゆる「公式担当者」から電話、メール、ウェブサイトのリンク、WeChatメッセージなどを受け取った場合、MEXCアプリの左上から［ヘルプ＆サポート］-［MEXC 検証］をクリックし、パーソナルセンターに入り、確認することができます。また、公式サイトのMEXC 検証から検証することも可能です（https://www.mexc.com/official-verify）。

  7. MEXCアプリは公式ルートでダウンロードし、ウォレット使用のセキュリティ事項にご注意ください：セキュリティ情報を誰にも開示せず、第三者が提供する不明なソースからウォレットアプリケーションをダウンロードしたり使用したりしないようにしてください。また、偽の暗号資産ウォレットに警戒し、適切で主流の暗号資産ウォレットの製品を使用し、暗号資産ウォレットの正しい使用習慣を心がけ、トークンやNFTのエアドロップ、見知らぬ人とのプライベートチャットに注意することが重要です。

結論


コミュニティに関する情報やユーザー様がイベントの参加手順については、MEXCのウェブサイト（mexc.com）で公式に発表されることにご注意ください。一方、MEXCは、「カリスマ直伝の取引手法」といった文言での集客や 「暗号資産投資指導」を提供する投資コミュニティを設立したことはありません。MEXCまたはMEXC暗号資産投資の名でユーザー様に接触する者は、詐欺師と見なすべきです。また、MEXCはユーザー様のプライバシーの保護に努めており、いかなる形でもユーザー情報を第三者に開示したり、いかなる形でもユーザー様からアカウントパスワード、SMS/Google認証コードを要求したりすることはありません。

虚偽の広告に警戒し、詐欺的な販売を注意深く見極めてください。また、MEXCのイベントやコミュニティに関連する情報については、公式サイトのお知らせを参照し、不要な損失を避けるようにしてください。


