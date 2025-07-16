よくある詐欺の手口から身を守るために





暗号資産は、イノベーター、起業家、夢想家の想像力を掻き立て、世界中で頻繁に目にする話題となりました。しかし、残念なことに、暗号資産は詐欺師の目にも留まり、さまざまな暗号資産詐欺の手口が次々と現れています。詐欺師は、暗号資産プラットフォームになりすまして送金を要求したり、公式を装ったグループに参加するようユーザーを誘導することが知られています。業界の専門家になりすました詐欺師は、グループへの参加や暗号資産の取引を誘い、「ユーザーのアカウントを清算し、海外に転送する 」という口実で金銭を要求してきます。





また、詐欺師は、公式な情報源を装って暗号資産ウォレットに関する誤った情報を広めようとすることもあります。偽のウェブサイトや偽のソフトウェアで秘密鍵の入力、ウォレットの認証、送金を行うと、ユーザーは秘密鍵や資産を盗まれるリスクにさらされることになります。詐欺師は、公式スタッフになりすまし、「プロジェクトのエアドロップ」、「セキュリティリスク」、「パスワードの漏洩」、「フィードバックの提出」などを偽って、シードフレーズや秘密鍵の提供をユーザーに直接要求することもあります。ユーザーがシードフレーズを提出すると、ウォレットの中の資産はすぐに盗まれてしまいます。









詐欺師の中には、MEXCブランドになりすまし、「プロジェクト投資」や 「上場予定」といった名目で詐欺を行う者もいます。









詐欺師は、「支援」を装って、ユーザーを友達として追加するよう誘導し、最終的に「カリスマ直伝の取引手法」などの謳い文句で送金を要求し、詐欺を働くことがあります。









詐欺師は、TelegramやWeChatなどのソーシャルアカウントを追加し、電子メールを要求したり、リンクやQRコードを送信したりします。また、アカウント情報を入力させたり、ユーザー様のアカウントや銀行口座にログインさせたりすることで、ユーザー様の資産を盗むように仕向けることもあります。









カスタマーサービスのなりすましは、「アカウント操作案内」を提供するために、遠隔操作を実施するためにユーザー様に連絡することがあります。また、ユーザー様のアカウント情報を盗むために、本人確認を装ってSMS認証コード、Google認証コード、リモートログインの承認などを要求することがあります。また、フィッシングサイトやマルウェアに誘導するために、偽の情報を提供することもあります。









なりすましたMEXC公式アカウントは、「エアドロップ」「プロジェクトリスト」「振替」「ステーキング」「スマートコントラクト」などを口実にテレグラムグループを作成し、「MEXC公式」のテレグラムグループと名乗る場合があります。









最近、プラットフォーム関係者や司法当局を名乗り、ユーザーのアカウントにマネーロンダリングリスクがあるとして、セキュリティ調査やアカウントリスクの排除、アカウント凍結に協力するよう要求する詐欺が発生しています。ユーザーの不安感を利用して、アカウント情報を開示させたり、出金や送金を完了させるよう誘導したりします。























