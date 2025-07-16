先物取引において、未実現損益と実現損益は混乱を招くことがあります。ポジション保有中に表示される損益が、決済後の実際の損益と異なるのはなぜでしょうか？本記事では、簡単な計算式と例を用いて、その違いをわかりやすく説明します。 1. 未実現損益と実現損益の違い 1.1 基本的な定義 未実現損益と実現損益の主な違いは、ポジションが決済されているかどうかにあります。 未実現損益：これは保有中のポジションにお先物取引において、未実現損益と実現損益は混乱を招くことがあります。ポジション保有中に表示される損益が、決済後の実際の損益と異なるのはなぜでしょうか？本記事では、簡単な計算式と例を用いて、その違いをわかりやすく説明します。 1. 未実現損益と実現損益の違い 1.1 基本的な定義 未実現損益と実現損益の主な違いは、ポジションが決済されているかどうかにあります。 未実現損益：これは保有中のポジションにお
損益計算の仕組みを解説

初級
2025/7/16MEXC
0m
先物取引において、未実現損益と実現損益は混乱を招くことがあります。ポジション保有中に表示される損益が、決済後の実際の損益と異なるのはなぜでしょうか？本記事では、簡単な計算式と例を用いて、その違いをわかりやすく説明します。


1. 未実現損益と実現損益の違い


1.1 基本的な定義


未実現損益と実現損益の主な違いは、ポジションが決済されているかどうかにあります。

未実現損益：これは保有中のポジションにおける損益を指し、市場価格の変動に応じてリアルタイムで変動します。MEXCでは、未実現損益はデフォルトで公正価格に基づいて計算されます。ユーザーは、現在のポジション設定内で未実現損益の算出基準を選択することができます。


実現損益：ポジションを決済した後に発生する実際の損益です。これには、当該ポジションから発生するすべての実現損益が含まれ、取引手数料・資金調達手数料・決済損益が含まれます。決済損益は、決済時にシステムがマッチさせた市場価格に基づいて計算されます。



注：公正価格は、インデックス価格と市場価格を組み合わせて算出され、先物の直近価格とは異なる場合があります。この乖離が、未実現損益と実現損益の違いの要因の一つです。

1.2 計算式の比較


ポジション種別
未実現損益の計算式
実現損益の計算式
ロング
（公正価格 − 平均オープン価格）× ポジション × サイズ
（平均決済価格 − 平均オープン価格）× ポジション × サイズ
ショート
（平均オープン価格 − 公正価格）× ポジション × サイズ
（平均オープン価格 − 平均決済価格）× ポジション × サイズ

1.3 例


なぜポジションを決済したあとに利益が減るのか？USDT-Mの中から、ETHUSDT 先物を例に見てみましょう。

ポジション保有中：
ポジション決済後：

ポジション情報：
  • 取引ペア：ETHUSDT（ロングポジション：ETHの上昇を見込む）
  • 平均オープン価格：2721.18 USDT
  • 公正価格：2723.92 USDT
  • 平均決済価格：2722.91 USDT
  • ポジションサイズ：50枚（1枚 = 0.01 ETH）
  • オープン時の手数料：−0.2722 USDT
  • 決済手数料：−0.2722 USDT

未実現損益の計算式：（公正価格 − 平均オープン価格）× ポジション × サイズ = （2723.92 − 2721.18）× 50 × 0.01= 1.37 USDT 現在の未実現利益 = 1.37 USDT

実現損益の計算式： （平均決済価格 − 平均オープン価格）× ポジション × サイズ − 取引手数料 − 資金調達手数料 = （2722.91 − 2721.18）× 50 × 0.01 −（0.2722 + 0.2722）− 0 = 0.3206 USDT 実際の利益 = 0.3206 USDT

1.4 なぜポジションを決済する前と後で損益が異なるのか？


未実現損益と実現損益が異なる主な理由は以下のとおりです：

理由1：公正価格が市場価格から乖離する場合、未実現損益と実現損益が異なります。

未実現損益はデフォルトで公正価格に基づいて計算されますが、実現損益は実際に約定された市場価格に基づきます。市場の大きな変動によりこれらの価格に差が生じ、未実現損益と実現損益の間に不一致が生じることがあります。

理由2：取引手数料および資金調達手数料の控除

ポジションを決済すると手数料が差し引かれるため、手数料控除後の実現損益は未実現損益と異なる場合があります。ポジションが資金調達手数料の発生期間をまたいで保有されていた場合は、資金コストが発生する可能性もあります。

注：資金調達手数料率がプラスの場合、ロング側がショート側に資金調達手数料を支払い、マイナスの場合はショート側がロング側に支払います。

理由3：リアルタイムの価格変動

暗号資産価格はユーザーの取引行動に大きく左右されます。大口の買いまたは売り注文は、市場価格に短期的で急激な変動を引き起こす可能性があります。これらの変動により、ポジション保有中に表示されていた損益と、決済後の実際の損益が異なることがあります。

注意事項：
  • 公正価格メカニズムは市場操作の影響を軽減しますが、実際の実現損益は注文が約定された市場価格に依存します。
  • 先物取引では、未実現損失が強制決済を引き起こす可能性があるため、ポジションリスクの管理が重要です。

2. 損益率の計算方法


2.1 計算式


先物取引では、損益率は取引パフォーマンスを測る重要な指標です：
損益率 =（損益 / 必要証拠金）× 100%
必要証拠金 =（平均オープン価格 × コントラクト数 × サイズ） / レバレッジ
ROI = 未実現損益 / 必要証拠金
ROI は現在のレバレッジのみに依存し、証拠金の増減には依存しません。

2.2 例

ポジション情報：
  • 取引ペア：ETHUSDT（ロングポジション – ETHに強気）
  • レバレッジ：500倍
  • 方向：ロング（強気）
  • オープン価格：2697.30 USDT
  • 公正価格（リアルタイム）：2703.67 USDT
  • ポジションサイズ：50枚（1枚 = 0.01 ETH）
  • 取引手数料：0.2697 USDT
  • 資金調達手数料：0 USDT

必要証拠金 =（平均オープン価格 × コントラクト数 × サイズ）÷ レバレッジ =（2697.30 × 50 × 0.01）÷ 500 = 2.6973 USDT

損益 = 未実現損益 − 取引手数料 − 資金調達手数料 = 3.185 − 0.2697 − 0 = 2.9153 USDT

損益率 =（損益 / 必要証拠金）x 100% =（2.9153 / 2.6973）x 100% = 108%

