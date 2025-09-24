リードトレーダー向けコピートレードガイド













MEXC公式ウェブサイトで、[先物取引] - [コピートレード] の順にクリックし、コピートレードページに移動します。 で、[] - [] の順にクリックし、コピートレードページに移動します。









コピートレードページで、[トレーダーになる] をクリックします。









画面の指示に従って、アカウントに登録されている [メールアドレス] が正しいことを確認します。メールアドレスが登録されていない場合は、トレーダーになるための審査状況など、重要な更新情報を受け取るためにメールアドレスの登録が必要です。必須項目であるメールアドレスを除き、テレグラムアカウントおよび携帯電話番号の詳細は任意であり、必要に応じて入力するかどうかを選択できます。





[トレーダー契約] のチェックボックスにチェックを入れ、[提出] をクリックし、審査結果をお待ちください。MEXCは1～2営業日以内に審査結果を電子メール、プッシュ送信、またはSMSで通知します。承認されると、リードトレードを開始できます。









注：トレーダーになるための申請を行う際には、リードトレーダーをフォローすることはできません。現在フォローしている場合は、申請を提出する前にフォローをキャンセルおよび停止してください。トレーダーになると、他のリードトレーダーをフォローすることはできなくなります。









トレーダーになると、コピートレードページに移動し、[>] アイコンをクリックして、ユーザー様個人のコピートレードページにアクセスすることができます。









私のリードトレードページでは、リードトレード統計、利益分配統計、私のフォロワー、ウォッチリストの閲覧、およびユーザー名、自己紹介、アバター、コピートレードのペアなどの設定のカスタマイズが可能です。













MEXCでは、以下の2つの方法で取引を共有できます：

公開： 誰でもあなたの取引を確認してフォローできます。

非公開：招待されたユーザー様だけがあなたの取引を確認できます。一般には表示されず、この設定は1日1回変更できます。





非公開モードでは、利益分配率を最大50%まで設定できます。









非公開のコピートレードを有効にすると、ユーザーは次のいずれかのオプションを選択できます：

1) 招待リンクまたはコードを持っているすべてのユーザー様が、あなたの取引をフォローできます。

2) あなたの招待コードで新規登録したユーザー様のみが、あなたの取引をフォローできます。





注意事項：

1) このオプションを選択したトレーダーは、コピートレードページ、フォロワーリスト、またはトップトレーダーリストには表示されません。ただし、検索機能を使って検索すれば見つけることができます。

2) トレーダーの取引をフォローできるのは、招待されたユーザー様のみです。検索でトレーダーを見つけたユーザー様も、取引をコピーするには正しい招待コードを入力する必要があります。

3) トレーダーに既にフォロワーがいる場合は、非公開モードに切り替える前にフォロワーを解除する必要があります。アクティブなフォロワーがいる状態では切り替えできません。

4) 公開モードと非公開モードを切り替えた後は、その日の残り時間中に設定を変更することはできません。





非公開モードを設定した後、トレーダーは [私のフォロワー] ページで [今すぐ招待] をクリックできます。









非公開招待ページで [リンクを作成] をクリックし、招待メッセージと招待人数を入力します。その後、招待範囲を選択して [確認] をクリックすると、あなた専用の招待リンクが生成されます。招待されたユーザーは、このリンクを通じてあなたをフォローし、コピートレードを開始できます。













[私のリードトレード] ページで、[設定] をクリックすると、 リードトレード機能のオン・オフの切り替え、フォローを許可または制限、私からの招待者のみフォロー可能のオプションの有効化、フォロワーのみがポジション履歴を表示可能などの設定ができます。 また、アバター、取引ペア、ニックネーム、自己紹介の設定も可能です。 設定が完了したら、[提出] をクリックして変更を適用します。





用語の説明：

リードトレード： 有効にすると、フォロワーがユーザー様のトレードをフォローできるようになります。

フォローを許可： このオプションをオフにすると、新規ユーザー様はユーザー様をフォローできなくなります。オンにすると、フォローできるようになります。

私からの招待者のみフォロー可能： オフにすると、すべてのユーザー様がユーザー様をフォローできるようになります。オンにすると、招待されたユーザー様のみがフォローできるようになります。

フォロワーのみがポジション履歴を表示可能：オンにすると、フォロワーのみがユーザー様の現在のポジションとその履歴を表示できるようになります。





現在、コピートレード機能はヘッジモードのUSDT-M先物のみをサポートしています。 最大レバレッジは、先物取引ペアによって異なります。 正確な詳細については、ページに表示される情報をご参照ください。













コピートレードの詳細設定が完了したら、ページ上の [取引開始] ボタンをクリックします。 [有効なリードトレード条件] のポップアップが表示され、ユーザー様の現在のリードトレード取引ペアと、利用可能なリードトレードの残りの件数が表示されます。 先物アカウントの総資産が100.00 USDT未満にならないようご注意ください。すべてが正しいことを確認したら、[確認] をクリックして先物取引ページに移動します。





[これ以上表示しない] を選択すると、次に [取引開始] をクリックした際に、[有効なリードトレード条件] ポップアップは表示されなくなります。代わりに、直接先物取引ページに移動します。









BTCUSDTなどの設定したコピートレードペアに基づいて、先物取引ページでオープンポジションを作成します。ポジションをオープンしたら、私のリードトレードページに戻ります。[リードトレード統計] タブの [現在の取引数] の項目に、新たに作成された未決済注文が表示されます。





[クローズ] をクリックすると、ユーザー様のポジションとフォロワーのポジションが成行価格で決済され、コピートレードが完了します。トレーダーがポジションを部分的に決済した場合、トレーダーの決済比率に基づいて、フォロワーの対応するコピートレードも部分的に決済されます。













私のリードトレードページで、[リードトレード統計] タブの下にある [トレーダー履歴] をクリックすると、コピートレードの履歴が表示されます。













私のリードトレードページで、[私のフォロワー] をクリックすると、現在のフォロワー、フォロー期間、コピートレードアカウントの総資本が表示されます。フォロワーを一時的に除外するには、[取引種別] の下にある [除外する] をクリックします。フォロワーを削除できるのは、フォロワーがオープンポジションを持っておらず、純資産総額が5 USDT未満の場合のみであることにご注意ください。









フォロワー数が 900 人に達すると、フォロワー上限の引上げを申請できます。









フォロワーにフォローされたくない場合は、[設定] タブの [フォローを許可] オプションを無効にすることができます。









私のリードトレードページで [利益分配統計] をクリックすると、利益の分配の詳細が表示されます。





利益分配ルール：利益分配は毎日1:00（日本時間）に確定され、その前の24時間を対象とします。確定期間は前日の1:00から当日の1:00（日本時間）までです。フォロワー期間中の利益の累計がプラスである場合にのみ、利益分配が適用されます。





利益分配率：初期設定の利益分配率は10%です。この比率を変更することもできますが、1日に変更できるのは1回のみです。









MEXCアプリでの操作方法はウェブ版とほぼ同じです。MEXCアプリを開き、[その他] - [先物取引] - [コピートレード]をタップしてコピートレードのページに入ります。トレーダーとして登録が完了したら、コピートレードを開始できます。





免責事項：本サイトで提供される情報は、投資、税務、法律、財務、会計などの関連サービスに関する助言を提供するものではなく、また、いかなる資産の購入、売却、または保有に関する助言を構成するものでもありません。「MEXC学ぶ」は、参考目的でのみ情報を提供し、投資助言を提供するものではありません。投資に際しては、リスクを完全に理解し、慎重に行ってください。当社は、利用者の投資判断に関する一切の責任を負いません。予めご了承下さい。



